Sikeres összefogás a magyar vízi turizmusért

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Révész Máriusz vezette aktív turizmusért felelős kormánybiztosi iroda Országos Vízi turisztikai Konferenciát szervezett pénteken az Aquaworldben, ahol több aspektusból is bemutatták az európai uniós forrásból megvalósuló magyarországi vízitúra hálózatot.

Több mint egy éve zajlik az aktív turizmusért felelős kormánybiztosság és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség között az az együttműködés, amelynek célja a vízi turizmus fejlesztése Magyarországon. Európai Uniós forrásokból közel 200 vízitúra megállóhely újul meg vagy létesül az országban, átfogó hálózat jön létre, amelynek köszönhetően a fellendülőben lévő gyalogos és kerékpáros turizmus mellé a vízi turizmus is felzárkózhat hazánkban. A szervezők a pénteki Országos Vízi turisztikai Konferencián bemutatták, hol tart jelenleg az együttműködés, milyen célokat sikerült eddig megvalósítani, melyek a további feladatok és milyen együttműködés szükséges a különböző szereplők és területek között, hogy a rendszer igazán hatékonyan működhessen.

Fontos feladat, hogy a gyerekek, idősek, családok számára az aktív turizmus, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit fejlesszük, és ebben rendkívül szorosan és jól együtt tudtunk és tudunk működni a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel" – nyilatkozta az eseményen Révész Máriusz.

"Különböző uniós pályázatok forrásaiból közel 200 vízi megállóhely jön létre az országban, amellyel új lendületet adhatunk a vízi turizmusnak, ami az aktív kikapcsolódás egyik legszebb formája."

A nap során számos érdekes előadást hallgathattak meg a jelenlévők. Dr. Stocker Miklós, az EMMI főosztályvezetője arról beszélt, miként építhető be a napi testnevelésbe a vízi turizmus. Szoboszlai Sándor az európai uniós források felhasználásának lehetőségeiről tartott előadást. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese megosztotta meglátásait a magyarországi turisztikai márkák kialakításáról és az aktív turisztika helyéről a magyar turizmus rendszerén belül. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke az idén átadásra kerülő felső-tiszai hálózatról, valamint a teljes rendszerről és annak szolgáltatási elemeiről beszélt. A Testnevelési Egyetem képviseletében dr. Irmai István és dr. Lacza Gyöngyvér a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a TE által közösen létrehozott képzési rendszert mutatta be. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak köszönhetően szó esett még a hajózási szabályokról is, Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója a vízi turisztika és a Nemzeti Parkok összekapcsolódásáról tartott előadást. A konferencián két régió sajátosságai és lehetőségei is terítékre kerültek, Aros János, Sárospatak polgármestere a Bodrog és vidékéről, a környék vízitúrázási tradícióiról és az egyéb helyi idegenforgalmi értékekről beszélt, Kadler Zsuzsa a TOP-os forrásoknak köszönhetően a Szigetközben megvalósuló fejlesztéseket mutatta be. A konferencia végén az elmúlt években felhalmozott gyakorlati tapasztalatokról beszéltek vízitúráztatók és vízitúrázók, vagyis ifjabb Foltán László, az MKKSZ Vízivándor Programvezetője, Böősi Gábor vízitúra-vezető, és a Zenit vízi-bázis képviselője, Dr. Tarnai Gábor.