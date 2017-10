Több ezren teljesítették Eplényben a Spartan Race szörnyeteg túráját

Több ezren teljesítették a hétvégén Eplényben a Spartan Race elnevezésű nemzetközi akadályfutóverseny-sorozat utolsó közép-európai állomását, amelynek első napján az úgynevezett Beast (szörnyeteg), a másodikon pedig a Sprint távokat rendezték meg.

A szervezők a szokásokhoz híven csak a versenyt követően hozták nyilvánosságra, hogy a jelentkezők mekkora útvonalat jártak be, eszerint a szombati 2500 nevező 23 kilométert küzdött le 907 méteres szintemelkedéssel és 35 akadállyal. A férfiaknál elképesztő időeredménnyel, mindössze 2 óra 28 perc alatt Tóth Ádám ért célba, míg a nők között Gyurcsó Andrea 3 óra 18 perccel győzött. A mezőny többségének ugyanakkor átlagosan 5-8 órára volt szüksége, ugyanis több alkalommal is meg kellett mászniuk az eplényi sípályát, többek között szinte közvetlenül a finis előtt is egy 24 kilogrammos homokzsákkal.

Másnap a Sprintet rendezték meg, amely "csak" 8 kilométerből állt, azonban a 3000 nevezőnek vasárnap már a természeti erőkkel is meg kellett küzdeniük, hiszen megérkezett az eső is a környékre. Ezen a napon futottak a gyerekek is a Spartan kids elnevezésű viadalon.

A szervezők bejelentették, hogy jövőre április 14-én Nagykanizsán lesz az első verseny (Sprint).