Kedden dől el, lehetnek-e orosz sportolók a téli olimpián

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden, Lausanne-ban ülésezik, a Végrehajtó Bizottság előtt pedig jelenése lesz az oroszoknak.

Alekszandr Zsukov, az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke meggyőzni, a még csak 18 éves Jevgenyija Medvegyeva műkorcsolyázó pedig meghatni szeretné a NOB Végrehajtó Bizottságának tagjait, akiknek kedden Lausanne-ban arról kell dönteniük, hogy az orosz sportolók részt vehetnek-e az alig több mint két hónap múlva kezdődő téli olimpiai játékokon – írja az SzPress Hírszolgálat.

Borítékolni lehet, hogy a NOB tagjai közé tartozó orosz sportdiplomata ezúttal is cáfolni fogja az államilag támogatott doppingolás immár bizonyított tényét, a küldöttség ifjú tagja viszont – aki két éve veretlen a jégen – az oroszok szerint aduászt készül letenni a döntéshozók asztalára. Francia sajtóértesülés szerint Medvegyeva azzal fogja szembesíteni a NOB most már lépéskényszerbe került vezető testületének a tagjait, hogy ő még csak 14 éves kislány volt a lefülelt doppingvétségek miatt ezer sebből vérző 2014-es szocsi téli olimpiai idején, így több honfitársával együtt aligha lehet most a kollektív büntetések egyik áldozata.

Oroszország a három éve hazai pályán megszerzett 33 érméből szép sorjában 11-et veszített el, és hatalmas presztízsvereséget szenvedett el a két, NOB által felállított vizsgálóbizottság jelentésének nyilvánosságra hozatala után. A színfalak mögé látó szakértők egy része szerint az elmúlt hetekben a NOB stratégái gondosan megágyaztak a Végrehajtó Bizottság e heti ülésének, többek között azzal, hogy a megismételt vizsgálatok eredményét – azaz az eltiltásokat és az elért helyezések megsemmisítését nyolc fejezetre széthúzva – folyamatos ellenszenvet táplálva - tálalták a világ elé.

A jól értesült francia franc jeux.com, magyarra fordítva az őszinte sport elnevezésű oldal szerkesztői biztosak abban, hogy a NOB Végrehajtó Bizottsága semmiképpen sem hozhat általános elégedettségét kiváltó döntést. Párizsban úgy gondolják, hogy az orosz sportolók totális kirekesztése ennek ellenére sem következhet be, már csak azért sem, mert 2018-ban éppen Oroszország ad otthont a FIFA labdarúgó világbajnokságnak.

Pocsékul festene, ha a futballvilág közelgő nagy ünnepét éppen egy olyan országban bonyolítanák le, amely nem sokkal korábban kiűzetett a téli ötkarikás versenyekről.

Ugyanakkor ennek ellenkezője sem történhet meg. Abban az esetben ugyanis, ha a Végrehajtó Bizottság merészen sorompót emelne az orosz sportolók előtt, több nemzet, de elsősorban az Egyesült Államok, Kanada és Németország nem csak egyszerűen szót emelne a határozat ellen, hanem felháborodottan inkább politikai, mint sportpolitikai töltésű heves támadásra indulna.

A franc jeux. com megállapítása szerint a legnagyobb valószínűsége továbbra is annak van, hogy az oroszokat ugyan indulni hagyják, de ennek kemény feltételeket szabnak. Valahogy úgy, hogy a nemzeti szimbólumaikról már megint le kell mondaniuk, azaz felvett néven a NOB zászlaja alatt kell felvonulniuk és vállalni azt, hogy a WADA a szó szoros értelmében rá fog szállni versenyzőikre.

Könnyen lehet, hogy 66 nappal a dél-koreai téli olimpia rajtja előtt újra az érintett nemzetközi sportszövetségekre hárul az indulással kapcsolatos egyenkénti igenek, illetve nemek kimondása. Ha viszont minden borulna, a téli sportokban kifejezetten erős oroszoknak az esélylatolgatások szerint legkevesebb 21 érem – köztük hat arany – megszerzéséről kellene lemondaniuk.