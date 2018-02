Csak a háromszoros olimpiai bajnok tudta megállítani a magyar nagymestert

A Tradewise Gibraltar Masters viadal izgalmas rájátszás után az örmény Levon Aronjan ért véget. A 10 fordulós versenyen 274-en ültek asztalhoz, közülük heten végeztek az élen, végső a sorrendet pedig a performance-pontszám döntötte el. Zárásként négyen szereztek jogot, hogy megküzdjenek az első helyért, az amerikai Hikaru Nakamura, a francia Maxime Vachier-Lagrave, Levon Aronjan és a magyar nagymester, Rapport Richárd. A 10-10 perces, lépésenként 5-5 másodperces párharcokban Aronjan 2-0-ra legyőzte Rapportot, Vachier-Lagrave 2,5-1,5-re Nakamurát. A döntőben Aronjan 2,5-1,5-re nyert a francia sakkozó ellen.

A rajtlista első három helyezettje és a 12. helyre rangsorolt Rapport Richárd külön csatájával ért véget a hagyományos viadal. A négyszeres győztes, címvédőként játszó Hikaru Nakamura ötös nyerősorozatával alaposan feladta a leckét riválisainak, de a rangsort vezető Levon Aronjan és a második Maxime Vachier-Lagrave higgadtan, fölösleges kalandok nélkül játszották partijaikat, a felkínált esélyeket pedig könyörtelenül kihasználták. A svájci rendszerre jellemzően hullámzott a mezőny, sakkozóink közül sokáig legfiatalabb nagymesterünk, a 18 esztndőd Gledura Benjámin helyzete volt a kedvezőbb.

A párosítási szisztéma a magasabb Élő-pontosokat preferálta, rangadókra - meglepő módon - csak a hajrában került sor, taktikai döntetlenek mellett alig dőltek el az egyenlő erők küzdelmében megvívott ütközetek. A viharos kezdés után Nakamura is „behúzta" a féket, sorban remizett, Aronjan, Vachier-Lagrave és nagy örömünkre Rapport is egyre jobban megközelítette az éllovast, a gyengébb Élő-pontosok a hajrát már kevéssé bírták. Rapport két fontos győzelem után utolsó két partiját sötéttel játszotta Nakamura, majd Vachier-Lagrave ellen, a döntetlenek is javították performance-pontszámát.

A 10. forduló után heten osztoztak az első helyen, a sorrendet végül a TPR pontszám alapján állapították meg, ez alapján pedig Nakamura, Rapport, Vachier-Lagrave és Aronjan végzett az első négy helyen, és folytathatta a küzdelmet az első helyért, és nem mellékesen a 25 ezer fontos első díjért. A továbbiakban a holtversenyben végzettek között osztották a díjakat.

Jöjjenek az izgalmak!

Rapport a háromszoros olimpia bajnok, ötszörös világbajnokjelölt, kétszeres Világkupa-győztes Aronjannal csatázott az elődöntőben, világossal játszotta az első partit, és nyerőesélyes állást ért el, majd rontotta vesztésre. A második játszmában már nem volt esélye, Aronjan 2-0-s győzelemmel lépett tovább. Vachier-Lagrave és Nakamura párharcában a francia sakkozó visszavágott a két évvel korábbi vereségéért, 2,5-1,5-tel várhatta a döntőt. A tavalyi Világkupa elődöntőjében Aronjan és Vachier-Lagrave emlékezetes nagy csatát vívott, a világbajnok-jelölti cím is tétje volt összecsapásuknak.

Az a küzdelem végül a „hirtelen halál" partiban dőlt el, MVL a döntetlenhez vezető folytatás helyett vesztőt húzott. Gibraltári csatájuk feszültségét is Aronjan bírta jobban, három döntetlent követően a negyedik játszma megnyerése után győztesként ünnepelhették.

Az örmény felkészülésnek szánta a tornát a március 10-én kezdődő berlini világbajnok-jelölti döntőre – jól sikerült a felkészülés, ezt leszögezhetjük.

Rapport a viadalon megőrizte veretlenségét, kerülte a túlzottan extrém nyitásokat, viszont vállalta az elméleti párbajokat, és lendületes támadás és pozíciós játék vezetés is jellemezte a partijait. Szerzett 9 Élő-pontot, versenyről versenyre javítja pozícióját a világranglistán, nagyon sajnálhatja, hogy könnyelmű játékkal eltékozolta a 2752-es pontszámát. Gledura Benjámin sorban kapta a nehéz ellenfeleket, az orosz Nyikita Vityjukov ellen vesztette el veretlenségét. Gledura kitűnő teljesítményét jól mutatja a 2711-es performance-pontszám, és a + 12,3 Élő-pont.

Érdeklőféssel figyeltük olimpiai válogatottunk négy tagjának vetélkedését is. Hullámzott a teljesítményük, bravúrok mellett gyengébb partikat is játszották, az elvárható teljesítményt viszont túlteljesítették.

A női mezőnyben az 54 esztendős svéd Pia Cramling, női sakkozás kiemelkedő egyénisége nyerte el a 15 ezer fontos díjat az esélyesebb riválisok előtt.

A Tradewise Gibraltar Masters 10, forduló utáni végeredménye:

1.Hikaru Nakamura (amerikai) 7,5 pont (2781, 2822)

2. Rapport Richárd 7,5 (2700, 2763)

3. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 7,5 (2793, 2759)

4. Levon Aronjan (örmény) 7,5 (2797, 2746)

5-6. Nyikita Vityjugov (orosz) 7,5 (2732, 2731) és Michael Adams (angol) 7,5 (2709, 2731)

7. Le Quang Liem (vietnami) 7,5 (2727, 2713)

8. David Howell (angol) 7 (2682, 2760)

9. Abhijeeet Guota (indiai) 7 (2610, 2732)

10. Debashis Das (indiai) 7 (2501, 2728)

11-12. Jan-Krzysztof Duda (lengyel) 7 (2724, 2713) és Grigorij Oparin (orosz) 7 (2607, 2713)

... 27. Gledura Benjámin 6,5 (2612, 2711)

55. Antal Gergely 6 (2522, 2568)

57. Kozák Ádám 6 (2518, 2550)

65. Papp Gábor 6 (2607, 2518)

72. Bánusz Tamás 6 (2641, 2476)

107. Gara Tícia 5,5 (2331, 2410)

140. Papp Petra 5 (2324, 2364)

158. Gara Anita (4,5 (2350, 2459)

165. Lázárné Vajda Szidónia 4,5 (2362, 2362)