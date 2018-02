Halottnak hitték élete legjobb futása után

Hogy mennyire magányos sport a futás, azt tökéletesen mutatja Tresó Gábor példája. A korábbi válogatott ultrafutó 2006-ban a tajvani, majd 2013-ban a hollandiai világbajnokságon is megfutotta élete legjobbját. Azóta sem tud leállni, egyszerre hobbiként és szenvedélyként tekint a futásra. Azt mondja, az élete a sport, mert az nem hazudik, amennyi munkát beletesz, azt visszakapja. Elhatározta, hogy 2017-ben – a 300 című film miatt – lefut 300 félmaratont. Az utolsó három hónapra 120 maradt, majdnem feladta, elengedte, ekkor azonban átváltott sportemberbe és megcsinálta. Volt, hogy nem volt kivel ünnepelnie a sikerét, és olyan is, hogy halottnak hitték. THIS IS SPARTA? Ó, dehogy. THIS IS TRASHOW!