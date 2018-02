Országszerte iskolai programokat, valamint a fővárosban fotókiállítást, nemzetközi konferenciát és gálavacsorát rendez a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) február 22-én, az első Magyar Parasport Napján.

Az eseménysorozatot bemutató csütörtöki sajtótájékoztatót szimbolikus helyszínen, a XIV. kerületi Mozgásjavító Intézetben rendezték, ugyanis 1970. február 22-én itt alakult meg az ország első intézményesített fogyatékos sportszervezete, a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott, nagyon fontos feladatuknak tekintik, hogy segítsék a fogyatékkal élők sportolását, s idén 460 millió forintot különítettek el ennek a területnek a támogatására. Hozzátette: a Magyar Parasport Napja arra is lehetőséget kínál majd, hogy épek és fogyatékkal élők együtt sportolhassanak és közelebb kerüljenek egymáshoz.

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott emlékeztetett arra, hogy az országgyűlési képviselők december 12-én egyöntetűen támogatták a kulturális bizottság ötpárti kezdeményezését, s egyhangúlag elfogadták, hogy idéntől február 22-e a Magyar Parasport Napja legyen. Ahogy fogalmazott: Mindenkinek köszönet jár ezért, hiszen mostantól Magyarország méltó módon tudja ünnepelni a parasportolók eredményeit, és magukat a parasportolókat. Nyitrai elmondta: megkeresték a polgármestereket, hogy álljanak a kezdeményezés élére és a helyi iskolákkal összefogva vegyenek részt az eseménysorozatban, s a településvezetők száz százalékban pozitívan reagáltak. A Lélekmozgató névre keresztelt iskolai program lényege, hogy a diákok ezen a napon a testnevelés órák keretében kipróbálhatják a para-csapatsportágakat és megnézhetik a Lehetetlen határán című dokumentumfilmet, amely öt sikeres magyar parasportoló élettörténetén keresztül mutatja be a hazai parasport fejlődését.

Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy a közelmúltban megjelent, Hajrá, magyarok! című kiadványt is terjesztik majd a helyszíneken, különös tekintettel arra, hogy a sport területén elért elmúlt nyolc évi eredmények bemutatása csak úgy lehetett teljes, hogy a parasport eredményeit is ismertették. A miniszterelnöki megbízott közölte, hogy február 22-én Budapestre érkezik egy delegáció élén Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) brazil elnöke is.

Szabó László, az MPB és a FODISZ elnöke elmondta, hogy eddig 87 köznevelési intézmény csatlakozott a felhívásukhoz, de reméli, hogy február 22-ig ez a szám százas nagyságrendű lesz. Kiemelte: minden megyében egy-egy helyszínen az MPB és a FODISZ szervezi a programot, amelyben vetélkedők és parasportoló vendégek előadásai is helyet kapnak.

Az elnök bejelentette, hogy Andrew Parsons mellett Budapestre érkezik az IPC volt vezetője, Sir Philip Craven is, akit a parasport legendájának nevezett.

Ahogy fogalmazott, a Várkert Bazárban sorra kerülő egész napos konferencia, majd gálavacsora kapcsán egy napra Budapest lesz a nemzetközi parasport élet központja. Az esti eseményen, amelyet a Magyar Paralimpiai Bizottság megalapításának huszadik évfordulója alkalmából rendeznek, 15 európai ország paralimpiai bizottságának elnöke is részt vesz.

Elhangzott, hogy az MPB és a FODISZ honlapján minden információ megtalálható és letölthető a Magyar Parasport Napjáról, s hogy a WestEnd City Centerben február 14-től március végéig tekinthető majd meg az a vándor fotókiállítás, amelyen hét ország - köztük Magyarország - fotóriportereinek paralimpiai képei lesznek láthatók.

Locsmándi Alajos, a Mozgásjavító Intézet intézményvezetője ismertette, hogy február 21-én emléknapot rendeznek, meghívják a Halassy Olivér Sport Club alapítóit, és az akkori sportolókat, másnap pedig az ő iskolájuk is részt vesz az országos eseménysorozatban. Kovács Kálmán volt válogatott labdarúgó, aki jelenleg egy kistarcsai iskola testnevelő tanára, elmondta, hogy ők is csatlakoztak a kezdeményezéshez, s úgy fogalmazott: szeretné, ha az iskolájukból olyan gyerekek kerülnének ki, akik tudják kezelni, ha valaki más.

A Magyar Parasport Napjának két nagykövete van, mindketten kajakosok: Varga Katalin paralimpiai ötödik, világbajnoki hatodik helyezett és Benedek Dalma világ- és Európa-bajnok, olimpikon.