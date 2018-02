Idén is elindul a Vándortábor program felső tagozatos és középiskolás diákoknak 14 új útvonalon. Az erdei és vízi vándortáborok mellett idén kerékpáros táborra is lehet jelentkezni - jelentette be a keddi sajtótájékoztatón Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos.