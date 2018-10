Hagyományteremtő kosártornával emlékeztek Budapesten Drazen Petrovicra

Hagyományteremtő céllal rendezték meg az első budapesti Dražen Petrović Kosárlabda Emléktornát, melynek a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (HOSIG) adott otthont. Az esemény annak az emléktábla-avatásnak egyfajta folytatása, amelyet januárban tartottak az iskolában, ekkor nevezték el a horvát legendáról az iskola tornatermét. A kupán hét csapat vett részt, zömmel horvátországi, vagy magyarországi kisebbségi gimnáziumok alakulatai.

Dražen Petrović Horvátországban egy mítosz. A kosárlabda Mozartjának is hívták, olyan elképesztően gyönyörű stílusban játszott, mintha csak erre született volna. Ehhez a tehetséghez társult az a hihetetlen szorgalom is, amivel aztán az NBA egyik legjobb játékosa vált belőle. Hogy mennyire lehetett volna jó, azt soha nem tudjuk meg, pályafutása csúcsán, 1993. június 7-én, mindössze 28 évesen halálos autóbalesetet szenvedett Németországban, a horvátok pedig a délszláv háború kellős közepén elveszítették egyik legnagyobb nemzeti hősüket.

Ma Zágrábban és szülővárosában, Sibenikben is múzeum őrzi az emlékét, valamint január óta a HOSIG tornaterme is az ő nevét viseli. Az európai kosárlabda is rengeteget köszönhet neki, szerepvállalása nélkül az NBA talán még mindig kirekesztő lenne az öreg kontinensről érkező játékosokkal. Ő (és barátja, Vlade Divac) kövezte ki az utat Arvydas Sabonisnak, Dirk Nowitzkinek, Pau Gasolnak, Tony Parkernek és a többi klasszisnak.

A budapesti emléktorna is előtte tisztelgett, amelyen végül hét csapat vett részt. A házigazdákon kívül a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium, a szintén fővárosi Nikola Tesla Szerb Gimnázium, az eszéki Magyar Oktatási és Művelődési Központ, a zágrábi VII. számú Gimnázium, a pazini Gimnázium, valamint a sibeniki ifjúsági kosárlabda klub (ahol Petrović kosarazni kezdett és ma már Dražen Petrović Klubnak hívják) versenyzett a kupáért. Az esemény színvonalát és támogatottságát mutatja, hogy a Horvát Kosárlabda Szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, több horvát önkormányzat, a Cibona Zagreb kosárklub és még jónéhány szervezet szponzorálta a tornát.

Amellett, hogy sok színvonalas mérkőzést hozott a kupa, a közösségépítő jellegét érdemes kiemelni. Ezek a srácok mind a háború lezárása után születtek, így nemhogy ellenségeskedés nem volt a hétvége során, hanem új barátságok is köttettek. Az pedig, ami az Eszék-Pazin meccsen történt, biztosan nem fordulhatott volna elő pár évvel korábban. Az eszékiek ugyanis nem tudtak kiállni teljes csapattal, így a HOSIG és a Tesla diákjaival töltötték fel a csapatot. Együtt harcolt horvát, szerb és albán játékos. De a házigazdák csapatában is játszott magyar, horvát és macedón srác is, sőt, egy rendkívül tehetséges bosnyák lány is megmutathatta tudását.

Ahogy a főszervező, Zoran Marijanovic fogalmazott, a torna elsődleges célja Dražen Petrović emlékének őrzése, a nemzetiségi és a határontúli iskolák közötti együttműködés kiépítése, valamint a kosárlabda népszerűsítése volt. Nem meglepő, hogy a résztvevők a tornát azzal zárták, hogy mindenki szeretne ismételni és hagyományt teremteni.

A kupát a sibeniki Dražen Petrović klub nyerte, a döntőben a Pazint legyőzve, harmadik helyen pedig a Tesla Gimnázium végzett. A további sorrend: 4. VII. számú Zágrábi Gimnázium, 5. HOSIG, 6. Német Nemzetiségi Gimnázium, 7. eszéki Magyar Oktatási és Művelődési Központ.