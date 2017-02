Bajnokkal erősíthet az NBA-bajnok

2015-ben bajnok lett a Golden State Warriorsszal, azóta viszont sok örömre nem volt oka Andrew Bogutnak, az NBA ausztrál centerének. 2016-ban kikapott csapatával a Cavstől a bajnoki döntő visszavágóján, ezután hálás vállveregetések közepette elcserélték Dallasba, mert kellett a hely Durant megszerzéséhez, majd a Mavs elcserélte őt Philadelphiába, de ott egyetlen alkalommal se lépett pályára, hogy a 76ers az eredeti terv szerint azonnal kitegye a szűrét, így most mehet, amerre lát.

Andrew Bogut lakáshelyzetét mostanában túlzás egy csigáéhoz hasonlítani, a következő pár hónapra mégis biztosan sokan cserélnének vele. Majdnem 400 NBA-játékosnál jobb esélye lesz újabb bajnoki címet nyerni, hiszen a következő csapatok csábítják magukhoz: Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Houston Rockets.

Ha szigorúbbak vagyunk, mint Hetty néni tekintete a Váratlan utazásban, mikor meglátja a lótrágyába pottyant Sarah ruháját, akkor a Warriors mellett erről a listáról csak a címvédő Cavs számít bajnokesélyesnek.

Andrew Bogut, a Golden State Warriors játékosaként Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ronald Martinez

Ugyanakkor a Spurs az eddigi eredmények alapján jelenleg az NBA második legjobb csapata, a Rockets nyugati harmadik, a Celtics keleti második, és mind ott topognak a fő esélyesek mögött, talán egy lépésre attól, hogy rájuk is esélyesként kelljen tekintenünk. Nézzük, Bogut megszerzése mekkora lépést jelentene a négy csapat számára!

Boston Celtics (38-22, Keleti 3.)

Kezdjük egy szigorúan szakmai szemponttal: Boguton embertelenül jól állna a Celtics-mez, a center stílusa pedig tökéletesen passzolna a Bostonéhoz. Csakhogy február végén nem világok találkozására van szükség, hanem a csapatok gyenge pontjainak befoltozására a bajnoki hajrá előtt.

A Celtics egyik gyengéje idén a lepattanózás, amin Bogut biztosan tudna segíteni (a számára elérhető lepattanók 21,8%-át szerezte meg idén, a legjobb bostoni e tekintetben Tyler Zeller 13,7%-al), ugyanakkor a bostoni sportigazgató, Danny Ainge többször elmondta, hogy nem tervezi a keret átalakítását, szereti azt a csapatot, amely jelenleg rendelkezésére áll. Nagyobb baj, hogy ez a keret ráadásul 15 fős, vagyis ha Bogut jönne, valakitől el kellene köszönni.

Andrew Bogut Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ronald Martinez

Bár a felek már túl vannak egy gyümölcsözőnek mondott megbeszélésen, amit akár egy újabb is követhet, a Boston éppen nem „most vagy soha" csapatot épít, hanem egy olyat, amelyik a következő három-négy évben jó lehet, ebbe a képbe pedig egy 32 éves, sérülékeny center valószínűleg nem fér bele.

Cleveland Cavaliers (41-17, Keleti 1.)

Mindenki tuti tippje volt pár napja, hogy Bogut a Cavshez igazol. Két napja ez még annál is biztosabb volt, mint hogy elsőre sikerül a helyes Oscar-győztes film alkotóit színpadra hívni, úgyhogy csak óvatosan ezzel a jóslattal.

Önmagában az is megér pármillió dollárt, ha Bogut felidézi Jameséknek egy esetleges újabb Warriors-Cavs döntő előtt, hogy milyen szavakkal illette őket csukott öltözőajtó mögött Draymond Green a régi, szép időkben, ő azonban ennél sokkal többet jelentene.

Forrás: AFP/2017 Getty Images/Tom Pennington

Miután Kevin Love megsérült, a Cavs belül súlyosan elvékonyodott, Channing Frye és Tristan Thompson 48 percre nem jelent megoldást, vagy ha őket kényszerül túljátszatni Lue, annak a playoffban ihatja meg a levét. Az ausztrál ráadásul a kifjezetten jól passzoló centerek közé tartozik, márpedig a festéken belül egy kis gógyi nem tud ártani ennek a csapatnak, sőt, újabb dimenziót jelenthet.

Klasszikus magassal, aki elsősorban a festékben dolgozik, a Cavs Mozgov óta nem próbálkozott. Van egy hatos pakk söröm arra, hogy Bogut egy Warriors elleni nagydöntőben nem játszana nagy szerepet (ha esetleg valaki komolyan venné, ez nálam meccsenként legalább átlag 17 percet jelent), de addig negyedórákra jó lehet.

Azt a Warriorsnál láttuk, hogy Bogut jelenléte mennyivel kényelmesebbé teszi a védekezést a társak számára, ami Clevelandben is jól jönne a mérkőzések egyes szakaszaiban, amikor a támadójáték látványosan haldoklik.

Houston Rockets (42-19, Nyugati 3.)

Nem vagyunk messze attól, hogy újra ciki legyen örülni a Rockets sikereinek. Ha a csapat hallgat Mike D'Antoni vezetőedző kérésére, és tényleg 50 triplát dob rá mostantól meccsenként, akkor nincs az a tisztességes kosárlabdanéző, aki megkockáztatná, hogy jó képet vág ehhez.

Emellett viszont itt játszik James Harden is, aki az NBA leghalálosabb játékosa elzárás-leválások után, míg Andrew Bogutot történetesen megkerülni halálos, amikor zár, vagyis a kettő együtt ölni képes. Képzeljétek csak el a jelenetet, amint Harden felhozza a labdát középen, Bogut zár neki, Harden ebből betör, az ellenfél centere kénytelen ráváltani, így az összes védőtárs rémülten segít be, Harden pedig dönt, hogy megveri a centert és felteszi a ziccert, vagy jöhet egy újabb hármas valamelyik társtól, akiről besegítettek. Láttam már kevésbé félelmetes dolgot kosárlabdapályán, és Zaza Pachulia arcközeli fotója is közéjük tartozott.

Forrás: AFP/2015 Getty Images/Ezra Shaw

Ha én Andrew Bogut lennék, persze soha nem írnék alá a Rocketsszel, mert túlképzettnek érezném magam ehhez a melóhoz, többre vágynék, mint pár lepattanó és elzárás, ami után sose kapom vissza a labdát, ráadásul bajnoki címre is itt van a legkisebb esélyem a kérők közül.

San Antonio Spurs (45-13, Nyugati 2.)

Bár sok szempontból lenne hasznos a Spurs számára Bogut, és még az ausztrál honfitárs, Patty Mills is segíthet a tárgyalásokkor, ráadásul Popovich sportot űz abból, hogy veteránokat hoz a csapathoz az idény vége felé, mégsem érzem, hogy ebből házasság lesz. Az a szerep (a viszonylag keveset játszó, de kezdő, támadásban jelenlétével segítő, védekezésben fontos centeré), amit új csapatában Bogut tölthet be, ennél a csapatnál ugyanis már foglalt: a meglepően jól teljesítő Dewayne Dedmon éppen az elmúlt hetekben, Pau Gasol sérülését kihasználva lopta be magát a kezdőötösbe.

Az Aldridge-Dedmon kezdő magas párost Popovich már nem fogja megbontani a szezon végéig, a cseresorban pedig mindig a támadójáték lesz fontosabb a védekezésnél, abban pedig jól áll a Spurs Pau Gasollal és a korábban Boguttal együtt játszó David Lee-vel.

A Cavs lesz a befutó?

Bogut valószínűleg a Cavsnél fog kikötni. Nem csupán azért, mert erről szól a legtöbb pletyka, hanem mert szinte minden érv a Cavs mellett szól. Bogut nyáron szeretné megkötni élete utolsó jelentős szerződését az NBA-ben, amihez arra van szüksége, hogy egészséges maradjon, és jó csapatnál, számára megfelelő szerepkörben játsszon. A Cavs bajnokesélyes, Bogutra szükségük van, és ha nagyon nem szúrnak el valamit, újra döntőzni fognak.

Ha az ausztrál másik csapat mellett dönt, annak két oka lehet: valami nagyon elcsúszott a clevelandi tárgyalásoknál, vagy nagyon megszerette a Warriorst az ott eltöltött négy év alatt. Ebben az esetben könnyen lehet, hogy élőben is megnézhetjük, hogy fest rajta az a Celtics-mez.