Gránitszobrok dőltek le az NFL-ben

A legendás Adrian Petersontól tíz év után elköszön a Minnesota Vikings, és a chiefses Jamaal Charles és a New York Jets-cornerback Darrelle Revis is kénytelen lesz új csapatot keresni magának.

Ahogy közeledik március 9., vagyis a 2017-es NFL-ligaév hivatalos kezdete, úgy érkezik egyre több hír az egykori sztárjátékosaitól megszabaduló csapatoktól. A keddi nap különösen erősre sikerült, hiszen három meghatározó játékostól is elköszönt a csapata.

Egy korszak vége a Vikingsnél

A Minnesota Vikings bejelentette, hogy nem kívánja meghosszabbítani a legendás futójátékos, Adrian Peterson szerződését. A 31 éves Petersont épp tíz évvel ezelőtt, a 2007-es drafton választotta ki hetedikként a Vikings, és a fiatalember hamar a csapat egyik legnépszerűbb játékosa lett. Újonc évében rögtön megdöntötte az egy meccs alatt szerzett futott yardok számát (296), a 2011-es sérülése utáni évben pedig csak kilenc yarddal maradt le Eric Dickerson az 1984-es szezonban összehozott 2105 yardos rekordjától. Ebben az idényben Peterson kapta az év legértékesebb NFL-játékosának járó díjat, és az év támadójának járó elismerést is bezsebelte.

Peterson a 2013-as szezonban első NFL-futóként lépte át a tízezer yardot, utána viszont jött a hanyatlás. A 2014-es szezonban az emlékezetes gyermekbántalmazási ügye miatt – egy vesszővel verte el a négyéves fiát, a kiszivárgott képek pedig közbotrányt okoztak – csak egy meccset játszhatott. Az esetet követő bírósági tárgyaláson a játékos azzal védekezett, hogy gyerekkorában őt is gyakran megvesszőzték.

A rákövetkező szezonban még utoljára megvillant, hiszen 1485 yardos és 11 touchdownos teljesítményével az NFL legeredményesebb futója lett, ám a tavalyi szezon nagy részét egy térdsérülés miatt a kispadon töltötte, és összesen három meccsen játszott, de ezeken is leginkább önmaga árnyéka volt. Petersonnak 18 millió dollár járt volna a 2017-es szezonban, ezt pedig a Vikings nem akarta kifizetni a hanyatlófélben lévő játékosnak. Ugyan még nem elképzelhetetlen, hogy Peterson és a Vikings meg tud egyezni, vajmi kevés esélye van, hogy a játékos 2017-ben is a minnesotai csapat játékosa legyen.

Nem jött rendben, mennie kellett

Nem Peterson volt az egyetlen fontos játékos, akitől elköszönt a csapata. Miután a Kansas City Chiefs sikeresen megegyezett Eric Berry safetyvel, 78 millió dolláros szerződést kötve a kiváló játékossal, esélytelen volt, hogy Jamaal Charles running backet is meg tudják tartani, pláne úgy, hogy Dontari Poe nose tackle szerződése is lejár. Charlest egy évvel Peterson után, a 2008-as NFL-draft harmadik körében választotta ki a Chiefs.

Jamaal Charles kansasi karrierjének végére pontot tett az átkozott térdszalag Forrás: AFP/2016 Getty Images/Thearon W. Henderson

A játékos kilenc évet töltött a kansasi csapatnál, ezalatt pedig összesen 7260 futott yardot és 43 touchdownt szerzett, ám a 2015-ös térdszalagszakadásából nem tudott rendesen felépülni: abban az évben öt, míg tavaly csak három meccsen tudott pályára lépni.

Elment a kedve az egésztől

A New York Jetsnél is lezárult egy korszak, hiszen a csapat bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg Darrelle Revis cornerback szerződését. Revis Adrian Petersonnal egy évben, a 2007-es NFL-draft első körében érkezett a Jetshez, és gyorsan félelmetes hírnévre tett szert, ugyanis fénykorában képes volt az ellenfél legjobb elkapóit is teljesen kivenni a játékból. Revis a Jets után először a Tampa Bay Buccaneershoz szerződött, ott viszont nem találta meg a számítását, így a csapat egy év után meg is szabadult a drágán megvásárolt játékostól.

Darrelle Revis fénykorában az irányítók rémálma volt Forrás: AFP/2016 Getty Images/Al Bello

Ezután a New England Patriotsnál töltött egy évet, ahol tagja volt a 2015-ös, Seattle Seahawks elleni Super Bowl-győztes keretnek is, majd visszatért a Jetshez, ahol a 2016-os szezont élete legrosszabbjaként könyvelhette el, és láthatóan kedve sem volt már játszani. A Super Bowl-győzelem mellett öt Pro Bowlt megjáró Revis ráadásul február közepén egy utcai verekedésbe is belekeveredett Pittsburghban, ahol a saját rajongóit verte meg, akik megpróbáltak mobiltelefonnal felvételt készíteni a játékosról.