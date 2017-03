Az NFL teljesen beleőrült a fej vagy írásba

Nem először lesz pénzfeldobás egy draftcetliért, de az amerikai szakírók annyira unják magukat, hogy még ebből is sztorikat és statisztikákat gyártanak. Pedig az Eagles és a Colts csak az első kör 14., illetve 15. választásáért vetélkedik.

Az egyik helyi blog szerint a Philadelphia Eagles történetének legfontosabb pénzfeldobása következik, az Nfl.com oldal „csak" a pénzfeldobás stratégiai fontosságáról értekezett – mindezt egy olyan választás előtt, amely arról hivatott dönteni, hogy az NFL-draft első körében a 14. és a 15. helyen milyen sorrendben választ a Philadephia Eagles és az Indianapolis Colts. A két csapat egyformán 8/8-as mérleggel zárta az alapszakaszt, az ellenfelek győzelmi mutatója is ugyanolyan volt, így aztán nem lehet másképp eldönteni, ki válasszon hamarabb, mint hogy egy érmét szépen megröptetnek.

A tavalyi draft helyszíne Chicagóban a nagy nap előtt Forrás: AFP/2016 Getty Images/Kena Krutsinger

Ugye ez egy sima „fej vagy írás" is lehetne, de az NFL nem éri be ennyivel. Azt senki sem tudja, hogy egy hagyományos amerikai pénzérme miért nem jó erre (a negyeddolláros például simán alkalmas lenne a feladatra – vélik az nfl.com szerkesztői), de kétségtelen: a liga külön érmét csináltatott az attrakcióra. Az egyik oldalon egy Vikings-, a másikon pedig egy Colts-logóval.

Hülyeség, de van benne ráció

A hülyeség már eddig sem ismert igazán határokat, de a java csak most jön: az amerikaiak még arra is képesek voltak statisztikákat keresni, a 14. vagy a 15. helyen elkeltekből lettek jobb játékosok az NFL-ben. A 14. helyen kiválasztottak közül 19-en lettek All-Pro játékosok, a közvetlenül mögöttük húzottakból 13-an. A Hall of Fame-be beválasztottak esetében a tizennegyedikek 4-2-re verik meg a tizenötödikeket. Napjaink legjobbjai Darrelle Revis, Earl Thomas, Thomas Davis és Star Lotulelei (ők a „tizennégyesek"), illetve Ryan Shazier, Bruce Irvin, Mike Pouncey és Brian Cushing. A legviccesebb közülük az 1968-ban tizennegyedikként elvitt Tim Rossovich volt, aki néha csak úgy beleállt a tűzbe, máskor meg meztetlenül ugrott fejest szülinapi tortákba – ha ma lenne aktív, Roger Goodell komisszár tuti idegrohamot kapna tőle. A legnagyobb játékos viszont egy 15. helyen elkelt zseni volt, minden idők egyik legjobb linebackere, Alan Page, akit 1967-ben draftolt a Minnesota Vikings.

Hölgyeim és uraim: Alan Page!

Ja, és azt sem felejtik el megemlíteni, hogy a legemlékezetesebb pénzfeldobás mennyi mindent eldöntött. Ez idén februárban történt, a Super Bowlon, amikor is a hosszabbítás előtt a kapitányok bementek, választottak, majd repült az érme – a New England nyert, és az Atlanta Falcons védőinek arcán látszódott, vége mindennek, ők nem hisznek abban, hogy Tom Bradyt itt még fel lehet tartóztatni. Négy perc alatt be is igazolódott mindez.

Becsszó csak azon csodálkozunk, hogy a pénteken helyi idő szerint fél egykor sorra kerülő pénzfeldobást ennyi előásott adat után nem közvetíti élőben valamelyik országos csatorna.