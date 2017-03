Eli Manning ideje lassan lejár New Yorkban

A Dallas Cowboys célja jövőre már nem lehet más, mint a Super Bowl. A New York Giants lassan elgondolkodhat Eli Manning utódlásán, míg a Washington Redskinsnél továbbra is kérdés, hogy Kirk Cousins marad-e a fővárosban, Philadelphiában pedig már csak csapat kell Carson Wentz köré. Terítéken az NFC East.

Dallas Cowboys (2016-os mérleg: 13-3)

A Dallas Cowboys-drukkerei számára rémálomszerűen indult a 2016-os szezon, hiszen az egyik előszezon-mérkőzésen Tony Romo, a csapat veterán irányítója súlyos bordasérülést szenvedett, a helyét pedig Dak Prescott, a 2016-os draft negyedik körében kiválasztott, egykori Mississippi State-irányító vette át.

Prescottot az NFL-szakértők egy ígéretes, de még messze nem teljesen kész játékosnak tartották, így óriási meglepetésként ért mindenkit, hogy a fiatal irányító üzembiztos játékkal vezette végig a Dallas Cowboyst egy álomszerű szezonon, ahol a csapat rutintalansága csak a Green Bay Packers elleni, hihetetlenül izgalmas playoffmeccsen ütközött ki, ahol aztán véget ért a Cowboys 2016-os nekirugaszkodása.

Zeke Elliott running back is elképesztő volt a dallasi újoncévében

A Cowboys legnagyobb kérdése, hogy Prescott felemelkedésével mi lesz Tony Romóval, hiszen az irányító idén már 37 éves lesz, és az elmúlt néhány szezonban folyamatosan sérülésekkel küzdött, de elmondása szerint még van benne pár évnyi kakaó. A problémát csak az jelenti, hogy Romo túl sokat keres, így ez megnehezítheti az iránta érdeklődő csapatok dolgát is, hacsak a veterán játékos nem egyezik bele a fizetéscsökkentésbe, de a Cowboys-vezetőség azt is elárulta, hogy ha nem sikerül Romót elcserélni, akkor jó esély van arra is, hogy egyszerűen elengedik.

Tony Romo sorsa bizonytalan Dallasban Forrás: AFP/2016 Getty Images/Tom Pennington

Romo tehetségét több csapat is tudná hasznosítani: leginkább a Denver Broncost hozták vele hírbe, ahol Peyton Manning is képes volt eljutni a második virágkoráig, illetve egy Super Bowl-győzelemig, de az irányító sorsa valószínűleg csak a ligaév hivatalos indulásakor, március 9-én dől majd el.

Ami pedig a Dallas Cowboyst illeti, nagyjából biztosak lehetünk benne, hogy Prescott és Zeke Elliott running back főszereplésével 2017-ben is nagy dolgokra lesznek képesek.

A védőfal ugyan erősítésre vár, hiszen Randy Gregoryt, a két éve draftolt tehetséges defensive endet a 2017-es szezonra eltiltották, és David Irving defensive tackle mellé is jól jönne még egy ember, ahogy Dez Bryant mögé sem ártana egy fiatal elkapó, és Morris Clairborne cornerback szerződése is lejár. Jason Witten tight end jó úton van a Hall Of Fame felé, de lassan az ő pótlásáról is gondoskodnia kell a Cowboysnak, ha pedig Tony Romo jövőre már nem lesz kerettag, akkor Prescott mögé is szükség lesz egy megbízható cserejátékosra, hiszen mind Mark Sanchez, mind Kellen Moore szerződése lejár idén.

New York Giants (2016-os mérleg: 11-5)

A New York Giants az elmúlt tíz évben vagy bejutott a rájátszásba, és Super Bowlt nyert, vagy a közelébe sem került a playoffnak. A két kivétel a 2008-as szezon volt, ahol a csapat a Philadelphia Eagles ellen esett ki a wild card-körben, illetve a tavalyi év, amikor a Green Bay Packers állította meg a rájátszásba ismét csak épphogy becsusszanó Eli Manningékat.

Odell Beckham Jr. 2016-ban sem lassított

A Giants védelme az egyik legjobb volt 2016-ban, köszönhetően annak, hogy a csapat a korábbi években gondosan építgette ezt az egységet, de a támadójáték sokszor bizonytalankodott. A csapat már januárban megszellőztette, hogy lassan keresni kezdik Eli Manning irányító utódját, aki 2004 óta van a Giantsnál, és az utóbbi években egyre bizonytalanabbul játszott. Irányítóra annál is inkább szükségük lesz, mivel Ryan Nassib, Manning cseréje bebizonyította, hogy még tartalékjátékosnak sem nagyon alkalmas.

A Giants lassan keresni kezdi a kisebbik Manning-fivér utódját Forrás: AFP/2016 Getty Images/Al Bello

A védelem valószínűleg továbbra is gyilkos lesz New Yorkban, hiszen Jason Pierre-Pault, a kiváló defensive endet, egy különleges egyéves szerződéssel, az úgynevezett franchise taggel láncolta magához a csapat a 2017-es szezonra. Jonathan Hankins védőfalember újraszerződtetése még fontos prioritás a Giants számára, és a linebackerek közé is elférne a vérfrissítés.

Támadóoldalon viszont szükség lesz egy bevethető futójátékosra, és egy elkapásokra is használható tight endre is, hiszen minél több célpontot biztosít a Giants-menedzsment a kisebbik Manning-fivérnek, annál nagyobb az esély 2017-ben is a playoffra.

Washington Redskins (2016-os mérleg: 8-7-1)

A korábbi évek kínlódása után 2015-ben megint felívelni látszott a Washington Redskins csillaga, hiszen tavalyelőtt a rájátszás is meglett a fővárosiaknak. 2016-ban ezt nem sikerült megismételni, hiszen az utolsó, a New York Giants ellen elvesztett meccsen úszott a playoff is, de ettől eltekintve a Redskins jó úton jár, köszönhetően ez leginkább az azóta már rég a Clevelandben vitézkedő Robert Griffin III mögött draftolt Kirk Cousins irányítóval.

Cousins ugyan nem tartozik az NFL legszigorúbban vett krémjéhez, ugyanakkor tavaly és tavalyelőtt minden inkonzisztencia ellenére játszott annyira jól, hogy a Redskins igyekezzen megtartani. Idén is megkapta a franchise taget, ami azt jelenti, hogy noha egy évre a posztjának topfizetését viheti haza, más csapatokkal ugyanakkor nem tárgyalhat, úgyhogy a jövője a Redskins-vezetőség kezében van. A legfrissebb hírek szerint Cousins inkább távozna, és a San Francisco 49erst venné célba, ahol újra együtt dolgozhatna Kyle Shanahannel – a pletykák szerint csak úgy volt hajlandó aláírni a franchise taget, ha elcserélik Friscóba –, ebben az esetben pedig a Redskinsnek gondoskodnia kell az utódjáról, ami az idei szezon irányítóínségét tekintve nem lesz egyszerű feladat.

Kirk Cousins lassan olyan irányítóvá vált, akivel érdemes számolni

Cousinson kívül egyértelműen a védelmet kell megerősíteni Washingtonban. Chris Baker defensive endet mindenképp meg kell tartania a csapatnak, és még mellé is szükség van egyvalakire, és ugyan Mason Foster linebacker megbízhatóan teljesítített, erre a pozícióra is kellenek játékosok, pláne akkor, ha a lejáró szerződésű Will Compton máshova igazol. DeAngelo Hall safety sem lesz fiatalabb, és az utóbbi két szezonból egyet sem tudott teljesen végigjátszani, és Bashaud Breeland cornerback 2016-os szezonja is leginkább a pocsék jelzővel írható le.

DeSean Jackson akár Philadelphiába is visszatérhet Forrás: AFP/2016 Getty Images/Rob Carr

Akárki lesz a Redskins irányítója jövőre, a 2016-ban draftolt Josh Doctson wide receivernek össze kell szednie magát, hiszen mind Pierre Garcon, mind DeSean Jackson szerződése lejár, úgyhogy ha mindketten távoznak, a Redskinsnek szüksége lesz egy elsőszámú elkapóra is.

Philadelphia Eagles (2016-os mérleg: 7-9)

Sokak megkönnyebbülésére a Chip Kelly-rezsimnek 2016 első napjaiban vége szakadt Philadelphiában, és úgy fest, hogy Doug Pederson szép lassan elkezdi újáépíteni ezt a szebb napokat látott csapatot. A 2016-os szezont pontosan ugyanolyan 7-9-es mérleggel zárta az Eagles, mint egy évvel korábban, de a drafton másodikként kiválasztott Carson Wentz irányító személyében végre megérkezett a playoffremény is Philadelphiába, és többek közt sikerült legyőzni az olyan playoffcsapatokat is, mint a New York Giants vagy a Pittsburgh Steelers.

Carson Wentz viszontagságos, de ígéretes újoncéven van túl

Wentz mellé most csapatot kellene építeni Philadelphiában, és az ifjú irányítónak elsősorban megbízható célpontokra van szüksége, hiszen az Eagles elkapói nem álltak a helyzet magaslatán 2016-ban. Rebesgetik, hogy a Kelly-rezsim elől Washingtonba menekülő DeSean Jackson szívesen visszatérne Philadelphiába, de a Clemson Tigersszel bajnokságot nyerő Mike Williams draftolása sem lenne rossz megfejtés.

A Clemson-játékos Mike Williams tökéletes partnere lehetne Carson Wentznek Forrás: AFP/2017 Getty Images/Jamie Squire

A cornerback-poszt is erősítésre szorul, hiszen ez volt az Eagles-secondary Achilles-ina tavaly, és Wentz védelme érdekében a támadófalba is elkelne némi mélyítés, különös tekintettel a center posztjára, ahol Jason Kelce a liga legalján kullog. Doug Pederson játékfilozófiáját ismerve nem kizárt, hogy egy running back is érkezik Philadelphiába, hiszen Ryan Matthews elég sérülékenynek bizonyul, és Caleb Sturgist, a megbízható rúgót is érdemes lenne újraigazolni. A Philadelphia Eaglestől jövőre még korai lenne Super Bowlt várni, de a csapat jó irányba tart, és ha sikerül Wentz mellé még néhány biztos játékost szerződtetni, akkor néhány éven belül ismét jó eséllyel futhatnak neki a döntőnek.

Nyolcrészes sorozatunkban a 2017-es NFL-szezonra készülő csapatok lehetőségeit vizsgáljuk, divíziónkénti lebontásban. A sorozat korábbi részei: AFC East, NFC South, AFC North, NFC North és AFC West.