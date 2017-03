A csodairányító mellé lassan azért csapat is kéne

A Houston Texans kénytelen kitartani a rengeteg pénzt kereső, mégis pocsékul játszó Brock Osweiler mellett. A Tennessee Titans csak a balszerencséje miatt nem jutott be tavaly a playoffba, de idén robbanthatnak. Andrew Luck köré már ideje lenne csapatot építeni Indianapolisban, míg a Jacksonville Jaguars új edzővel fordul rá 2017-re. Terítéken az AFC South.

Nyolcrészes sorozatunkban a 2017-es NFL-szezonra készülő csapatok lehetőségeit vizsgáljuk, divíziónkénti lebontásban. A sorozat korábbi részei: AFC East, NFC South, AFC North, NFC North, AFC West és NFC East.

Houston Texans (2016-os mérleg: 9-7)

A Houston Texans a tavalyi szezon előtt mindent feltett egy napra, és 78 milliós fizetéssel szerezte meg Brock Osweiler irányítót, aki Peyton Manning cseréje volt a Denver Broncosban, és a 2015-ös szezonban jó pár meccsen kezdőként is játszott.

Merész húzás volt, nem jött be Forrás: AFP/2017 Getty Images/Rob Carr

Leigazolása, pláne ennyi pénzért, hatalmas szarvashibának bizonyult, hiszen az irányító az alapszakaszban annyira pocsékul játszott, hogy az utolsó előtti héten már Tom Savage kezdett helyette, aki azonban megsérült, így a playoffra mégiscsak Osweilerrel fordult rá a csapat. A Texans viszonylag magabiztosan megverte az Oakland Raiderst a wild card körben, egy héttel később azonban már búcsúzniuk kellett a későbbi bajnok Patriots ellen.

Osweiler a playoffban azért villant egyet-kettőt

Osweiler még bizonyíthat 2017-ben, ha viszont idén sem talál magára, akkor jövőre az irányítókérdés lesz a legfontosabb prioritás Houstonban.

A csapat viszonylag kevés pénzből, 26 millió dollár körüli összegből gazdálkodhat idén, ebből pedig A.J. Bouye-t, a 2016-ban klasszis módon játszó cornerbacket kellene elsősorban újraszerződtetni, és ha még marad keret, akkor a még 32 évesen is jól teljesítő Quintin Demps safetyt is érdemes lenne visszahozni.

A.J. Bouye tavaly az egyik legjobb cornerré nőtte ki magát Forrás: AFP/2015 Getty Images/Frederick Breedon

A támadófalban nem árt némi mélyítés, és az egyre-másra megsérülő Brian Cushing linebacker utódját is illene már lassan kiválasztani. Igazi, elkapásokban is veszélyes tight endje sincs a Texansnak, az ilyesfajta kaliberű játékosokból viszont bő a választék a drafton. Jövőre visszatér J.J. Watt defensive end, az NFL egyik legjobb védőjátékosa, úgyhogy a védelemmel továbbra sem lesz gond Houstonban. Ha Osweiler képes lesz a fizetéséhez méltón játszani, 2017-ben is playoffesélyes lehet a csapat.

Tennessee Titans (2016-os mérleg: 9-7)

Most már fölösleges azon gondolkodni, mi lett volna, ha Marcus Mariota irányító nem sérül le karácsonykor a Jacksonville Jaguars elleni meccsen, de az biztos, hogy ha végig tudja játszani a szezont, és a Titans nem veszíti el többek közt azt a bizonyos mérkőzést, akkor komoly kihívói lehettek volna a Houston Texansnak, ami az AFC South első helyét illeti.

A Titans ugyanis szépen csendben az egyik legígéretesebb csapattá vált az NFL-ben: 2016-ban nemcsak a Denver Broncost, de a Green Bay Packerst és a Kansas City Chiefset is sikerült legyőzniük, utóbbi két csapat pedig a rájátszásba is bejutott, míg a Titans végül hajszál híján, de kiesett.

Mariota sérülése betett a Titansnek

Mariota idén visszatér, és ha ezúttal több szerencséje lesz, senki sem állíthatja meg a Titanst a rájátszás felé vezető úton. Az egyébként ígéretes secondarybe ugyanakkor elférne pár rutinosabb játékos, de a Titansnek van annyi pénze – több mint hatvanmillió dollárral gazdálkodhatnak idén –, hogy könnyűszerrel elcsábítsanak egy-két lejáró szerződésű játékost, ráadásul az első kör ötödik választása is az övék, amit a Los Angeles Ramstől szereztek meg tavaly.

Jason McCourty ugyan nem rossz cornerback, de elkelne mellé az erősítés, és a safetyállományt is illene bővíteni. Karl Klug defensive end újraszerződtetése kérdés, mivel a játéka ugyan megbízható, de decemberi Achilles-szakadása fejvakarásra késztetheti a Titans vezetőségét, és Rishard Matthews mellé is kéne egy igazi első számú elkapó, aki Mariotával karöltve valóban képes lenne terrorizálni az ellenfél védőit. A támadófalba is jól jön pár cserejátékos, ahogy a belső linebackerek közé is, de a Titansnek nincs igazi hiányposztja, és egy egészséges Mariotával, illetve némileg rendbe rakott védelemmel jövőre könnyen meglehet az AFC South első helye.

Indianapolis Colts (2016-os mérleg: 8-8)

Amennyire lelkesek voltak az Indianapolis Colts drukkerei Andrew Luck, a korszak legtehetségesebb fiatal irányítójának 2012-es érkezésekor, annyira csalódottak lehettek az utolsó két szezonban, hiszen amíg a Luck érkezése utáni években rendszeresen ott volt a rájátszásban a csapat, addig az utóbbi két évben 8-8-as mérleggel, playoff nélkül kellett beérnie a Coltsnak.

Luck ugyan minden reményt beváltott, csapatot azonban nem sikerült köré építeni. Jim Irsay Colts-tulaj többek közt ezért is vált meg Ryan Grigson general managertől (a helyére Chris Ballard került, aki korábban a Chiefsnél dolgozott), és a hírek szerint Chuck Pagano vezetőedző alatt is rezeg a léc, úgyhogy egy újabb sikertelen szezon után valószínűleg neki is távoznia kell Indianapolisból.

Lassan ideje lenne csapatot építeni Andrew Luck köré Forrás: AFP/2017 Getty Images/Andy Lyons

Egy egészséges Luckra először is mindenképp szükség lenne a Coltsnál a következő lépcsőfokhoz, hiszen a fiatal irányítót az elmúlt két évben folyamatosan sérülések hátráltatták. A csapat szerencsés helyzetben van, hiszen nagyjából hatvanmilliós kerettel gazdálkodhatnak a 2017-es szezont tekintve, és ezt a pénzt lesz is mire elkölteni.

Luckot meg kell védeni, úgyhogy a támadófalba Ryan Kelly center mellé elférne egy csúcskategóriás jobb oldali tackle és egy guard is. Frank Gore running back 33 évesen is pokoli formában játszik, de lassan az ő utódját is meg kell találni: erre kiváló lehetőség lesz a futókban gazdag 2017-es draft.

Coby Fleener tight endért ugyan senki nem ejtett könnyeket, amikor tavaly New Orleansba szerződött, de ezen a poszton is elférne némi mélyítés, nem is beszélve a védelemről, ami komplett vérfrissítésre vár. Mike Adams safety ugyan már 36 éves, de még mindig csúcsformában játszik, így az ő újraszerződtetése átmenetileg jó megoldás lehet, és Patrick Robinson helyére is kellene egy jobb cornerback, már abban az esetben, ha Darius Butler újraigazolása sikerül, hiszen ha nem, akkor őt is pótolni kell.

Pat McAfee, a liga egyik legszórakoztatóbb figurája hiányozni fog a Colts-drukkereknek Forrás: AFP/2015 Getty Images/Andy Lyons

A teljes linebackersor is átalakításra vár, hiszen az ellenfél running backjei könnyű szívvel gázoltak át a Colts-védelmen tavaly, ami az irányítókra sem tudott megfelelő nyomást helyezni. Csak növeli a csapat hiányposztjainak a számát, hogy nemrég a liga legszeretnivalóbb és legviccesebb játékosa, Pat McAfee punter is visszavonult, így őt is pótolni kell. Ennyi elkölteni való pénzzel a Colts valószínűleg vonzó célpont lehet a lejáró szerződésű sztárok számára, és ha Chris Ballard okosabban végzi a dolgát, mint Ryan Grigson, a Colts jövőre a rájátszásba is visszatérhet.

Jacksonville Jaguars (2016-os mérleg: 3-13)

A Jacksonville Jaguarst rendre az NFL pofozógépeként kezelik, és ez valahol helytálló is, hiszen a playoffban utoljára a 2007-es szezonban jártak, és az évtized legjobb mérlege pedig az a 8-8-as volt 2010-ben, amit még a mostani Raiders-vezetőedző, Jack Del Rio vezette a csapatot.

A 2016-os szezont csúfos, 3-13-as mérleggel zárták, ami a teljes edzői stáb kicserélésével járt. Gus Bradley vezetőedzőt Doug Marrone váltotta, aki korábban már két szezont lehúzott a Buffalo Bills élén, és Bradley szezon közbeni menesztése után ő vezette a Jaguarst is az utolsó két meccsen, amiből egyet megnyert, egyet elvesztett a csapat. Érdekesség, hogy Tom Coughlin, a korábbi Jaguars-edző, aki két Super Bowlt is nyert a csapattal, most ügyvezetőként tért vissza a Jaguarshoz. A rutinos szakember talán az egyik legjobb választás arra, hogy valaki végre gatyába rázza ezt a jobb sorsra érdemes csapatot.

Vajon meddig tart a Bortles-éra Jacksonville-ben?

Ez a 3-13-as tavalyi mérleg azonban csalóka lehet, hiszen a Jaguars messze nem ennyire rossz csapat. Az irányítóposzt viszont náluk is kérdéses lehet, ugyanis Blake Bortles, a 2014-es draft első körében érkezett játékos amennyire ígéretesnek tűnt az elején, annyira nem fejlődik sehova. Bortles idén még valószínűleg kap egy esélyt a bizonyításra, de ha 2017-ben is szenved, akkor jó esély van rá, hogy megválnak tőle, bár Coughlin nemrég tett nyilatkozatából az volt kiolvasható, hogy Bortles akár a következő szezonban is a kispadon találhatja magát, ha nem teljesít megfelelően.

Tom Coughlin rendet rakhat Jacksonville-ben is Forrás: AFP/2016 Getty Images/Al Bello

Ettől eltekintve azonban a Jaguarsnak nincs komoly hiányposztja, noha a takarítást már el is kezdte a vezetőség, aminek Jared Oldrick defensive end és a tavaly sok pénzért leszerződtetett Kelvin Beachum támadófalember is áldozatául esett, és valószínűleg a korábbi első körös Luke Joeckel támadófalember sem fog a csapattal maradni.

John Cyprien safety és Prince Amukamara cornerback megérdemelne egy új szerződést, ami a Jaguars kiváló pénzügyi helyzetét nézve (nagyjából 90 millió dollár áll a csapat rendelkezésére), nem lesz probléma, ahogy az sem, hogy egy használható defensive endet, a támadóoldalra pedig egy tight endet szerződtessenek, és kellő számú cserejátékost is leigazoljanak a támadó- és a védőfal erősítésére.

A rengeteg elkölthető pénz mellett a drafton is előkelő helyen választhat a Jaguars, így ha Bortles is összeszedi magát, vagy találnak helyette egy másik irányítót, ez a 3-13-as mérleg jövő ilyenkorra egész biztosan már csak rossz álomnak tűnik majd.