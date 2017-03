Az Oscar-díjas színésznő nem bírt magával a ketrecharc gálán

A brooklyini UFC 209-en az elmaradt az egyik főmérkőzés annyira felborzolhatta Charlize Theron idegeit, hogy a dél-afrikai szépségből az egyik meccs szünetében előtört a benne lakozó oroszlán.

A szombati brooklyni UFC 209 gálán ugyan csak második legfontosabb meccs volt a könnyűsúlyú trónért kiírt Khabib Nurmagomedov (24-0) – Tony Ferguson (22-3) összecsapás, azonban talán mondhatjuk, hogy mégis azt előzte meg a legnagyobb várakozás. A veretlen dagesztáni azonban a mérlegelés előtt kórházba került, így ugrott a meccs - az izgalom viszont korántsem.

A felvezető műsorban például egészen jó meccset hozott a lengyel Marcin Tybura és a brazil Luis Henrique összecsapása. A két nehézsúlyú meccsét Tybura nyerte K.O.-val, amivel látványosan magára haragította az első sorban ülő Charlize Theront.

Charlize Theron, amilyen visszafogottnak tűnik, olyan temperamentumos Forrás: AFP/Angela Weiss

Az Oscar-díjas (A rém, 2004) dél-afrikai szépség már évekkel korábban elárulta, hogy teljesen beszippantotta az MMA világa, és rajongója a sportágnak.

Amit most Brooklynban be is bizonyított: a két menet közötti röpke pihenőjére igyekvő Tyburának látványosan, két kézzel intett be, és, ha a lengyel esetleg nem lett volna tisztában az egyezményes nemzetközi kézjelzéssel, akkor szóban is tudtára adta, jó hangos "fuck you" kiáltások kíséretében.

Van, ahol már tudni vélik, hogy mi is történt valójában. Eszerint Charlize Theron valóban annyira rabja a UFC-nek, hogy így üzent a szervezőknek, amiért azok nem adtak meccset az F betűs szavak koronázatlan sportági királyainak, a Díaz fivéreknek, Nate-nek és Nicknek, akik így "kénytelenek voltak" otthonukban, a kaliforniai Stocktonban egy marihuána üzletben a szurkolóikkal találkozni egy kötetlen délutáni beszélgetésre.