Most már biztos, hogy a himnusz alatt vigyázállás helyett térdeplő Colin Kaepernick nem a teljesen újjáépülő San Francisco 49ersnél kezdi a 2017-es szezont. A Seattle Seahawks továbbra is favorit lehet, míg az Arizona Cardinals lassan keresheti Carson Palmer utódját, a Los Angeles Rams pedig végre megszabadult az NFL legrosszabb edzőjétől. Terítéken az NFC West.

Seattle Seahawks (2016-os mérleg: 10-5-1)

Ugyan a Seattle-nek az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is összejött a rájátszás, a 2016-os szezon mégsem alakult úgy, ahogy elvárható lett volna. A pontot végül az Atlanta Falcons elleni playoff-vereség tette fel, amivel aztán vége szakadt a Seahawks szezonjának. Év közben többek közt olyan kulcsjátékosok is megsérültek, mint Earl Thomas vagy Kam Chancellor, ráadásul a szezon után az is kiderült, hogy Richard Sherman sem volt teljesen egészséges, és ez a balszerencse-sorozat pedig megpecsételte a Seahawks sorsát.

A seattle-i csapat nem áll túl jól az elkölthető pénz tekintetében, amin legfeljebb Kam Chancellor safety és Jimmy Graham tight end szerződésének átstrukturálásával tudnának segíteni. Szerencsére fontosabb lejáró szerződésű játékos sincs, kivével Deshawn Sneadet, aki a Miamiba szerződött Bryron Maxwell helyett lett a második számú cornerback, és nagyon jól helyt is állt 2016-ban.

Earl Thomas csak a pálya széléről figyelhette a Seahawks meccseit Forrás: AFP/2017 Getty Images/Steve Dykes

Steven Hauschka rúgó ugyan eddig biztosan dolgozott 50 yard fölött, de 2016-ban hat extrapontot is kihagyott, és ennek köszönhetően valószínűleg elengedi majd a csapat, bár a Vikings egykori játékosa, a frissen szerződtetett Blair Walsh sem biztos megoldás. Támadófalat viszont muszáj lenne építeni végre Russell Wilson köré, hiszen egy gyengébb irányítóval a rájátszás közelében sem lenne a Seahawks, és a draft gazdag futóosztályából is választhatnak a harmadik-negyedik körben olyasvalakit, aki képes pótolni a meglehetősen sérülékeny Thomas Rawlst. A seattle-i viszont védelem továbbra is elég bitang: ha a kérdéses posztokat sikerül megerősítenie a csapatnak, 2017-ben is messzire juthatnak.

Russell Wilson a Falcons ellen már kevés volt Forrás: AFP/2017 Getty Images/Kevin C. Cox

Arizona Cardinals (2016-os mérleg: 7-8-1)

Az Arizona Cardinals 2015-ben még NFC-döntőt játszott, ahol a Carolina Panthers ellen maradt alul, úgyhogy a 2016-os szezonra mindenki a rájátszásba várta a csapatot. Ebből aztán egy csalódást keltő, 7-8-as szezon lett, ahol a szezonnyitót a későbbi bajnok New England Patriots ellen egy rosszul feladott labda miatt kimaradt mezőnygóllal sikerült elbukni, és ahol olyan csapatok ellen is kikapott a Cardinals, mint a tavaly csak szenvedő Buffalo Bills, vagy az NFC West legalján kullogó Los Angeles Rams.

Carson Palmer utódjáról lassan gondoskodni kell Arizonában Forrás: AFP/2017 Getty Images/Harry How

Ez csak azért szomorú, mert a Cardinals-legénység sokkal többre hivatott ennél az eredménynél. Carson Palmer irányító lehetséges utódján mondjuk lassan érdemes lenne gondolkodni, hiszen a játékos idén már 38 éves lesz, és tavaly már érezhető volt rajta, hogy kevésbé találja a ritmust, mint az egyel korábbi szezonban. A Cardinals a 2017-es draft 13. helyén választhat majd, ami még akár elég is lehet ahhoz, hogy kiválasszák a jövő irányítójának gondolt játékost, de benne van az is, hogy 2017-re még Palmerrel fordulnak rá, lévén, hogy más poszton is szükségük van minőségi emberanyagra.

Főleg egy olyan cornerback hiányzik, aki méltó párja lehet Patrick Petersonnak, de ha Kevin Minter linebacker nem marad a csapatnál, akkor az ő helyére is érkezhet a draft első két napján ember. A Patriotstól tavaly megszerzett Chandler Jones defensive end már megkapta az egy évre szóló franchise taget, de Calais Campbell védőfalembert is érdemes lenne újraszerződtetni, ha sikerül vele megegyezni, hiszen noha már ő is elmúlt harminc, fontos alapkőnek számított a Cardinals védelmében.

Calais Campbellnek tavaly is voltak nagy pillanatai

A 2015-ös szezonban a Broncossal Super Bowlt nyert Evan Mathis a hírek szerint visszavonul, úgyhogy guardra is szüksége lesz a csapatnak, és ugyan Larry Fitzgerald, a csapat legendás elkapója úgy látszik, mégiscsak meggondolja magát, és a visszavonulás helyett játszani fog 2017-ben, az ő pótlásáról is gondoskodni kell majd Arizonában. Ahhoz viszont, hogy a Cardinals képben legyen 2017-ben is, elengedhetetlen, hogy Carson Palmer egészséges maradjon.

Los Angeles Rams (2016-os mérleg: 4-12)

A Los Angeles Rams a 2016-os szezont már új helyszínen, St. Louisból Los Angelesbe költözve kezdte meg, a 2016-os drafton pedig a jövő hetet is odaadták a Tennessee Titansnek, hogy övék legyen az első választási jog, és elhozhassák Jared Goff irányítót. A szezon 3-1-es mérleggel indult: az első héten ugyan kikaptak a San Francisco 49erstől, de aztán többek közt a Seattle Seahawkst is legyőzték, mielőtt az ötödik héten be nem indult a mélyrepülés.

Jared Goff 2017-ben bizonyíthat Forrás: AFP/2016 Getty Images/Sean M. Haffey

A 4-12-es mérlegnek az NFL legrosszabb vezetőedzőjeként számon tartott Jeff Fisher is áldozatul esett, úgyhogy a Rams 2017-es szezonra Sean McVayjel, a Washington Redskins korábbi támadókoordinátorával fordul rá a vezetőedzői poszton. McVay nem akármilyen szakember, mindössze harmincegy éves kora ellenére, hiszen a Redskinsnél Kirk Cousinsból is ő faragott használható irányítót, és ha valaki képes kihozni az újoncévében bizonytalankodó Goffból a maximumot, az ő lehet.

A védőkoordinátori posztra még nagyobb nevet hozott a Rams, hiszen ettől az évtől már a Denver Broncos irgalmatlan, Super Bowlt nyerő védelmét kormányzó Wade Phillips.

Wade Phillips érkezésével lehet hogy újra lesz védelem a Ramsnél Forrás: AFP/2015 Getty Images/Scott Halleran

Irányító tehát van már a Ramsnél, most már csak a többi lyukat kell befoltozni, amiből van bőven. A támadófalban most már érdemes lenne Greg Anderson bal oldali tackle-t lecserélni, aki annak idején elsőkörösként érkezett akkor még St. Louisba, de a legjobb esetben is középszerű a teljesítménye, és Roger Saffold mellé is kéne még egy kezdőkaliberű guard. Célpontok sem ártanak Goffnak, úgyhogy Kenny Britt elkapó újraszerződtetése mellett a drafton is várható, hogy erre a posztra húznak.

Todd Gurley, a csapat elsőszámú running backje mögött sincs kellő mélység, és a védőfalban, Dominique Easley helyére is kell találni valakit, ha Easleyvel nem sikerül a hosszabbítás. Szintén új szerződésre vár T.J. McDonald safety, ugyanakkor Trumaine Johnson cornerback már megkapta az egy évre szóló franchise taget, tehát ő jó eséllyel marad a csapatnál. McVay és Phillips érkezése meghozhatja a pozitív fordulatot a Ramsnél, és ha Goff is képes lesz jövőre 1/1-esként játszani, akkor néhány éven belül ez a stáb igazán messzire repítheti a Los Angeles-i csapatot.

San Francisco 49ers (2016-os mérleg: 2-14)

San Franciscóban idén január elején hivatalosan is véget ért a Chip Kelly-rezsim, ami mindössze egy évig tartott. Kelly utódja az a Kyle Shanahan lett, aki az Atlanta Falcons támadókoordinátoraként egy parádés rendszert rakott össze az irányító Matt Ryanre építve, ami egy Super Bowl-részvételt ért. A 49ers nemcsak Kellytől vett búcsút, hanem a menedzser Trent Baalke-tól is, akit sokan hibáztatnak a 49ers utóbbi években bemutatott mélyrepülése miatt.

Kyle Shanahan lehet a 49ers megmentője Forrás: AFP/2017 Getty Images/Tim Warner

Az ő utódja az a John Lynch lett, aki a Tampa Bay Buccaneers és a Denver Broncos játékosaként kora egyik legjobb strong safetyje volt, viszont korábban sosem dolgozott hasonló munkakörben. A 49ers tulajdonosa, Jed York hatéves szerződést kínált mindkét szakembernek, és szükség is lenne rá, hogy egy év után ne fogyjon el a türelem a Shanahan-Lynch-párostól, hiszen a szebb napokat látott 49ers előtt nagyon hosszú út áll, hogy visszatérjen a liga élvonalába.

Kaepernick megígérte, hogy akárhová is kerüljön 2017-ben, felhagy a himnusz alatti térdeléssel Forrás: AFP/2017 Getty Images/Scott Cunningham

A legfontosabb az új irányító személye, hiszen a himnusz alatti térdepléseiről hírhedté vált Colin Kaepernick, aki néhány éve még Super Bowlba vezette a csapatot, úgy döntött, hogy kilép a szerződéséből, és inkább máshol próbál szerencsét. Lynch egy későbbi nyilatkozatában elmondta, hogy mindenképp szabadultak volna Kaepernicktől, ahogy Blaine Gabbertnek és Christian Pondernek sincs fényes jövője a csapatnál, hiszen ugyan mindketten nagy reményekkel érkeztek a ligába, bebizonyították, hogy leginkább csak cserejátékosnak jók.

A Frisco a másodikként választhat az idei drafton, és az elemzők majdnem teljesen biztosak benne, hogy ha az elsőként húzó Cleveland Browns rárepül Myles Garrett defensive endre, akkor a 49ers a North Carolina Tar Heelstől érkező Mitch Trubiskyben látja a jövő reménységét, de az is elképzelhető, hogy mégiscsak megszerzik a Redskinstől Kirk Cousinsot.

Az irányítóposzt mellett más foltoznivaló is van a csapatnál. Elkapókból is rosszul áll a csapat, úgyhogy annak ellenére, hogy Jeremy Kerleyt sikerült újraszerződtetni, a drafton erre a posztra is érkezhet játékos. A támadófalban Joe Stanley bal oldali tackle másik oldalára szükség van egy falemberre, és Zane Beadles guard se játszik annyira jól, mint ahogy azt fizetése sejtetné.

A balhés Aldon Smith helyét sem sikerült megfelelő minőségű játékossal betölteni, és NaVorro Bowman belső linebacker helyzete is kétséges, aki tavaly októberben esett ki Achilles-sérülés miatt. A cornerback posztjára sikerült leigazolni K'Waun Williamst, de kétséges, hogy a Clevelandből érkező játékos mennyire fog beválni. Glenn Dorsey nose tackle sem játszik már teljes fordulatszámon a 2014-es térdszalag-szakadása óta, így az ő utódjáról is érdemes lenne már most gondoskodni. Jó hír viszont a Frisco-drukkereknek, hogy a csapat majdnem kilencvenmillió dollárból gazdálkodhat, a drafton pedig övék a második választás, ebből pedig már lehet építkeznie a Shanahan-Lynch-tandemnek, hogy a franchise ismét a régi fényében ragyogjon.

