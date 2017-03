Kikapott San Joséban a ligaelső

A ligaelső Washington Capitals jégkorongcsapata 4-2-re kikapott a San Jose Sharks vendégeként az NHL csütörtöki játéknapján. A Sharks nyerőembere Logan Couture volt, aki két emberelőnyös gólt is szerzett.

Eredmények:

San Jose Sharks - Washington Capitals 4-2

Los Angeles Kings - Nashville Predators 3-2 - hosszabbítás után

Vancouver Canucks - New York Islanders 3-4 - hosszabbítás után

Colorado Avalanche - New Jersey Devils 3-2

Calgary Flames - Montreal Canadiens 5-0

Arizona Coyotes - Ottawa Senators 2-3 - hosszabbítás után

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 0-1

Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 4-2

Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 4-1

Carolina Hurricanes - New York Rangers 4-3.