Mindent megért a Texansnak, hogy megszabaduljon lebőgő irányítójától

A Houston Texans igen egyedi módját választotta annak, hogy megszabaduljon Brock Osweiler irányítótól. A Dallas Cowboys is elköszönt Tony Romótól, ahogy Jay Cutler ideje is lejárt a Chicago Bearsnél. A Browns eközben bestiális támadófallal, a Carolina Panthers pedig egy testvérpárral erősített.

Március 9-én, magyar idő szerint este tízkor kezdődött el hivatalosan is a 2017-es NFL-szezon, és ettől az időponttól fogva a lejáró szerződésű játékosokkal is szabadon tárgyalhatnak. Az első napon rögtön rengeteg játékos talált új csapatra, és egy meglepő csere is született.

Osweiler sokba került a Texansnak

A Houston Texans tavaly kavarta fel az állóvizet azzal, hogy 78 millió dollárért szerződtette azt a Brock Osweilert, aki Peyton Manning cseréje volt a Denver Broncosnál. Osweiler aztán annyira pocsékul játszott 2016-ban, hogy decemberben kispadra is ültették, hogy a cseréje, Tom Savage vegye át a helyét. Ugyan Savage megsérült, a playoffban pedig Osweiler képes volt győzni a Raiders ellen, a Texans, noha mindenki azt várta, hogy még egy évet kihúznak Osweilerrel, igazán kreatív módon szabadult meg a sok pénzbe kerülő irányítótól.

Hirtelen és furcsán szakadt vége az Osweiler-érának Houstonban Forrás: AFP/2017 Getty Images/Maddie Meyer

A Texans menedzsment ugyanis elcserélte az irányítót a Cleveland Brownsszal, és hogy az üzletet még vonzóbbá tegyék a clevelandi menedzsment számára, az irányítóval együtt odaadták a 2018-as NFL-draft második körös választási lehetőségét is. A Texans így megszabadult a rosszul teljesítő játékostól, és ugyan súlyos árat fizettek a tavalyi tévedésért, nem nekik kell kifizetniük Osweiler garantált fizetését, és több mozgásterük van a liga által csak salary capnek, vagyis fizetési plafonnak nevezett 167 milliós összeghatáron belül. Ez az az összeg, amit a szabályok értelmében a játékosok szerződtetésére fordíthatnak 2017-ben, így pedig a Texans 26 millió dollárt takarított meg Osweiler elcserélésével.

A Brownsnak viszont jóval nagyobb, majdnem százmillió dolláros volt a kerete ebből az összegből, így ők is jól jártak, hiszen mondhatni aprópénzért megvásárolták a Texans 2018-as második körös draftcetlijét. Egyedül Osweiler járt rosszul a cserével, hiszen a Browns-vezetőség nyilatkozata szerint nem számol az irányítóval, így ha nem tudják a játékost továbbcserélni, valószínűleg egyszerűen meg is válnak tőle, hiszen a Brownsnak nem okoz akkora gondot kifizetnie Osweiler garantált pénzét, mint a Texansnak.

Búcsú Romótól és Cutlertől

Osweiler elcserélésénél jóval kevésbé meglepő, hogy a Dallas Cowboys is bejelentette, hogy megválik Tony Romo irányítótól, aki 2003-ban, draftolatlanként került az NFL-be, és azóta a Cowboys játékosa. Az 1980-as születésű játékost négyszer választották be a Pro-Bowlba, és noha sérülékenysége miatt rengeteg kritika érte, sokáig a dallasi támadójáték alapkövének számított. Egy 2016-os előszezonmeccsen megsérült, utána pedig az újonc Dak Prescott vette át a helyét, aki egyenesen az NFC első helyéig röpítette a Cowboyst, innentől kezdve pedig már világos volt, hogy a túl sokba kerülő Romónak nincs helye Dallasban. Romo saját bevallása szerint még játszana tovább, és sokan a Denver Broncost, vagy a Brock Osweiler távozása miatt irányító nélkül maradó Houston Texanst emlegetik vele kapcsolatban.

Romo így köszönt el a Cowboys-drukkerektől:

Thanks for everything cowboy nation. @candiceromo Tony Romo (@tony.romo) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 9., 12:56 PST

Nyolcéves szolgálat után Jay Cutlernek is távoznia kellett a Chicago Bearstől, ami szintén a nem meglepő hírek közé tartozik. Cutlert 2006-ban, az első körben draftolta a Denver Broncos, de a 2009-es szezont már a Bears játékosaként kezdte meg. A Pro-Bowlon egyszer, 2008-ban járt, ám 2016-ban már csak öt meccsen tudott játszani.

Jay Cutler is új munkáltató után nézhet a nyáron Forrás: AFP/2016 Getty Images/David Banks

Cutler helyére Mike Glennon került, aki Jameis Winston cseréje a Tampa Bay Buccaneersben, de Winston érkezése előtt a csapat kezdőirányítója volt. Glennont három évre szerződtette le a Bears, évi 14 milliós fizetésért. Matt Barkley, Cutler cseréje sem maradt Chicagóban, őt a San Francisco 49ers vitte el, és odakerült a másik Bears-csereirányító, Brian Hoyer is.

Acélfal készül Clevelandben

A Cleveland Browns körül nemcsak az Osweiler-csere miatt forrt a levegő tegnap, hiszen több poszton is sikerült erősíteniük már rögtön az első nap. A támadófalba megszerezték a Green Bay Packers centerét, JC Trettert és a Cincinnatti Bengals guardját, Kevin Zeitlert, aki hatvanmilliós fizetésével a legtöbbet kereső guard lett az NFL-ben. A Browns ezen kívül Joel Bitonio guarddal is hosszabbított, és még Marcus Martint, a 49ers egykori, a center és a guard posztján egyaránt bevethető játékosát is megszerezte, ezen kívül Kenny Britt elkapó is Clevelandbe került, aki korábban a Los Angeles Rams játékosa volt.

Kevin Zeitler (68) az NFL legjobban fizetett védője lett Forrás: AFP/2012 Getty Images/Joe Robbins

A Bengals Zeitleren kívül egy másik támadófalemberét is elvesztette, hiszen Andrew Whitworth tackle a Los Angeles Ramshez igazolt. A Seahawks a Jacksonville Jaguars korábbi játékosával, Luke Joeckellel erősített, a Detroit Lions guardja, Larry Warford pedig ezentúl Drew Breest védi majd a Saintsnél. Russell Okung Jacksonville-ben folytatja, ahogy a Houston Texans tavaly parádésan játszó cornerbackje, A.J. Bouye, illetve az Arizona Cardinals defensive endje, Calais Campbell is a Jaguars játékosa lett. A New England Patriots Stephon Gilmore cornerbackkel erősített, a Coltstól pedig megszerezték Dwayne Allen tight endet, ami leginkább arra enged következtetni, hogy az idén visszatérő Rob Gronkowski mellett nincs szükségük Martellus Bennett szolgálataira, aki valószínűleg rekordösszegért fog elszerződni.

Az Eagles-legenda végül nem ment vissza Philadelphiába

Sokan pletykáltak arról, hogy az utóbbi években a Washington Redskinsben játszó DeSean Jackson végül visszatérne eredeti csapatához, a Philadelphia Eagleshez, ez azonban nem történt meg: Jackson végül a Tampa Bay Buccaneerst választotta.

DeSean Jacksonnak idén már Jamies Winston fog passzolni, és a Buccaneers mezét fogja viselni Forrás: AFP/2016 Getty Images/Evan Habeeb

Az Eagles-vezetőség nem bánkódott sokat a dolgon, hiszen gyorsan leszerződtettek két olyan elkapót is, akik a következő évben kiváló célpontot nyújthatnak Carson Wentz irányítónak: a Bears sztárjátékosa, Alshon Jeffrey és a San Francisco 49erstől elküldött Torrey Smith is az Eagles játékosa lett. A Miami Dolphins 32 milliós szerződéssel láncolta magához Kenny Stills elkapót, míg a redskinses Pierre Garcon a 49ershez szerződött. A Jetstől elküldött Brandon Marshall nem költözött messzire, hiszen a másik New York-i csapat, a Giants játékosa lett, és ha már szóba került a New York Jets: a hírek szerint a zöld-fehér csapat érdeklődik legjobban a Bearstől elküldött Jay Cutler iránt. Talán nem véletlenül, hiszen a Jetsnél momentán csak Bryce Petty és Christian Hackenberg áll a csapat rendelkezésére, akiknek eddig még nem sikerült bebizonyítaniuk, hogy képesek elvezetni egy NFL-csapatot.