Emberfeletti teljesítményekkel búcsúzik az NBA alapszakasza

A szezon legfontosabb szakaszáig, a rájátszásig már egy hónap sincs hátra, megnéztük, hogy állnak az esélyesek, kik teljesítettek a várakozások alatt vagy felett. A szupersztárja nélkül nehéz helyzetben lévő Golden State Warriors a nyugati első helyért, a bosszúszomjas, történelmi szezont futó Russell Westbrook az MVP-címért hajt a következő hetekben. De a legszebb az egészben, hogy végül hoppon maradhat mindenki, olyan kesze-kusza az idei szezon. Körkép.

Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett és Ray Allen. Négy szupersztár, négy legenda, akik éppen az idei NBA-szezon előtt fejezték be karrierjüket. Valamennyien korszakokat, évtizedeket meghatározó játékosok voltak, összesen tizenhárom bajnoki címhez segítették csapataikat. Betölthetetlen űrt hagytak maguk mögött, de a show nem állt meg, sőt.

Mi lesz a Golden State Warriorsszal?

Amikor nyáron Kevin Durant, a liga egykori MVP-je (legértékesebb játékosa), négyszeres pontkirálya bejelentette, hogy Steph Curry, Klay Thompson és Draymond Green mellé Oaklandbe szerződik, szó bennszakadt, hang fennakadt: sokak szerint minden idők legjobb támadóegysége állt össze a már a tavalyi szezonban is rekordhalmozó Warriorsban. Curry kétszeres címvédő MVP-ként, Thompson megbízható tripladobóként, Green pedig nagyszerű vezérként várta az Oklahoma City Thundert otthagyó szuperklasszist.

Kevin Duranttel tényleg szárnyalt a Warriors támadóegysége, de a kiscsatár február 28-án megsérült, és kérdéses a visszatérése. A Durant nélküli első hét meccsből csak hármat nyert meg a Warriors – azóta kettőből kettőt -, és veszélybe került a nyugati első helye is.

Durant február utolsó napján a Washington ellen Forrás: AFP/2017 Getty Images/Rob Carr

A sorsolás kedvez Curryéknek, de nemrég arról szóltak a hírek, hogy egy meg nem nevezett játékos a keretből azt mondta, baj van a csapaton belül, de az nem a kosárlabdával, hanem a sikeredző, Steve Kerrel hozható összefüggésbe.

Továbbá kérdéses az is, hogy ha valóban visszatér Kevin Durant a rájátszásra, mennyi időt vesz igénybe a visszarázódása? Mert a playoffban már minden nap, minden perc számít. Ez a sűrű Nyugati konferenciában hatványozottan így van.

Csak a szokásos Clevelandben

Talán nem mondunk nagy butaságot, ha azt állítjuk, LeBron James aktuális csapata legutóbb 2010 előtt vette komolyan a 82 meccses alapszakaszt. Idén is folyamatosan csiszolódik, idomul a sokak szerint James által összerakott címvédő. Igaz, ami igaz: James januárban is mérgelődött egy sort,ugyanis szerinte minőségi játékosokra volt szükségük, és nem volt rest – kissé cifrán - hangot is adni követeléseinek.

Ellenzői szerint ismét csak magát járatta le kijelentéseivel, hiszen már amúgy is olyan játékosok alkotják a keretet, mint az előző döntő kulcstripláját jegyző Kyrie Irving, a sérüléséből éppen visszatérő szupersztár, Kevin Love, és egy rakás olyan ember, akiket vagy az ő kérésére hoztak (Smith, Shumpert) vagy az ő nyomására fizettek meg (Tristan Thompson).

Nincs menekvés LeBron James szigorú tekintete elől Forrás: AFP/2017 Getty Images/Harry How

Persze ezek csupán találgatások, mendemondák, a franchise képviselői mindig elmondják, hogy LeBron „csak" játékos, a csapat vezetősége meghallgatja, de a döntéseket, változásokat nem ő hozza meg. Mégis, James célt ért, a Cavaliers az utóbbi hetekben megszerezte a triplagép Kyle Korvert, a szebb napokat is látott Deron Williamset, az egykori nagy ígéret Derrick Williamset, a kábítószer ügyei miatt két éve visszavonult, de reaktivált Larry Sanderst és a Golden State Warriorsszal 2015-ben bajnok Andrew Bogutot is – az ausztrál center az első meccsén egy perc után eltörte a sípcsontját, már nem is tagja a csapatnak.

Közben LeBron James 32 évesen élete egyik legjobb szezonját futja: közel 26 pontot, 9 gólpasszt és 8,5 lepattanót átlagol úgy, hogy közben a triplamutatója is régen volt ennyire fényes (38,5%-kal talál célt a hárompontos vonal mögül). A csapat túl van pár hullámvölgyön, és az alapszakasz utolsó néhány meccse már a formaidőzítésről fog szólni. Bár megjelentek az első kihívók keleten is (Boston, Washington), nagy eséllyel zsinórban hetedik alkalommal is LeBron Jamest kell legyőznie majd a nyugati bajnoknak a döntőben.

Bosszúhadjárat Russell Westbrookkal

Ami Durantnek és a Golden State Warriorsnak öröm, az Russell Westbrooknak és az Oklahoma City Thundernek szimpla árulás. Már nyáron nyilvánvaló volt, hogy a váltás mély nyomokat hagy majd Westbrookban: éppen ahhoz a csapathoz igazolt játszótársa, amelyik 1-3-as állásból kiverte a Thundert a tavalyi rájátszás nyugati döntőjében. Azóta Westbrook és Durant látványosan kerüli egymást, de az irányítónak ez mintha többről szólna. Élére állt a fiatal Thundernek, és esélyes arra, hogy a legendás Oscar Robertson óta ő legyen az első, aki tripla-duplát átlagol, vagyis három statisztikai mutatóban is két számjegyű eredményt ér el egy egész szezonon keresztül. Jelenleg Westbrook egészen félelmetes 31,7 pont, 10,3 gólpassz, 10,5 lepattanós átlaggal bír.

Teszi ezt úgy, hogy egy középcsapattá váló franchise-t visz egyedül a hátán olyan csapatok között, mint a Golden State, a San Antonio vagy a Houston. Westbrook még egy Robertson-féle rekordot állíthat be vagy dönthet meg: idén 69 meccsen 34 tripla-duplát szállított, ennél mindössze 1962-ben, a már említett Robertson ért el egy szezonon belül többet, szám szerint 41-et.

Westbrook áttör a Cavs védelmén Forrás: AFP/2017 Getty Images/Gregory Shamus

Ha már tripla-dupla és rekordok: idén megdőlt az egy szezonban összesen elért tripla-dupla rekordja, hiszen máricus 5-én a Minnesota Timberwolves irányítója, Ricky Rubio megszerezte a szezonbéli 79.-et. Azóta a szám csak növekedett, esélyes, hogy valahol 90 és 100 között áll majd meg.

Hogy ki lesz az MVP egy ilyen szezonban? Ha éppen nem LeBron Jameshez vagy Russell Westbrookhoz, akkor San Antonióba Kawhi Leonardhoz vagy Houstonba James Hardenhez is kerülhet az elismerés. Egy biztos: ahogy Szaniszló Csaba, a Trash Talk házigazdája az Origo Sporton írta, ez lehet az utóbbi évek legértékesebb MVP-címe. Tizenöt-tizenhat meccse van mindenkinek, hogy bebizonyítsa, miért ő a legjobb – és még az is kevés lehet.

Csalódások és meglepetések

Keleten óriási csalódás a Chicago Bulls. A játékoskeret adott, hiszen Jimmy Butler, a franchise sztárja mellé megszerezték a Miami Heat ikonját, Dwyane Wade-et és a Boston egykori sztárját, Rajon Rondót is. De teljes a káosz a csapatnál, Wade-ék nem működnek együtt az edzővel, és a rájátszás is kérdéses. Ha nem jutnak be a playoffba, akkor nagy az esély arra, hogy 180°-os fordulatot tesz a franchise, és újraépítésbe kezd.

Nagy meglepetés a Washington és a Boston is. Előbbi új edzővel masírozik a keleti első hely felé, utóbbi egy kisember, a mindössze 175 centis Isaiah Thomasnak köszönhetően van ott a dobogón, fej-fej mellett a Wizards-dzal. Thomas óriási szezont fut, ha nem lenne ennyire erős idén az MVP-harc, valószínűleg megkaphatná az elismerést. A 2011-es NBA-drafton éppen Hanga Ádám (San Antonio Spurs) után az utolsó, 60. helyen választotta ki a Sacramento Kings. Habár sokszor lemondtak róla, kinevették, leírták, ma a liga egyik legjobbja, a Boston Celtics vezére.

Houstonban jót tett az edzőváltás: Mike D'Antonio vezetőedző James Hardent irányítóvá tette, mondván „úgy is hozzákerül a labda a támadás végén, spóroljunk időt". Harden MVP-várományos a nyugati harmadik helyezett Houstonban, új posztján ligaelső a gólpasszok tekintetében (11,2/meccs). A liga legtöbbet triplázó csapata nagyon veszélyes kispaddal, és egy nagyszerű Hardennel esélyes lehet a döntőre.

A Houston mellett ki kell emelnünk a Utah Jazzt, amely talán legutóbb a legendás Stockton-Malone páros idejében mutatott olyan játékot, mint idén. A jelenleg nyugati negyedik Utah Gordon Hayward és Rudy Gobert vezetésével nagy meglepetést okoz, és a rájátszás első körében akár még pályaelőnnyel is rendelkezhet majd. Ki hitte volna ezt pár éve, de akár tavaly?!

Csalódásként felsorolhatnánk talán az egész Nyugati konferencia, éppen nem rájátszás-helyén álló csapatait – kivéve a Phoneix Sunst, sajnos egy-egy villanáson kívül azt kapjuk tőlük, amire vártunk.

Hogyan tovább?

Április 12-én zárul az alapszakasz, utána pár napos szünet, és kezdődik a szezon érdemi része. Jelenleg négy csapat, a Golden State, a San Antonio, a Houston és a Cleveland biztos résztvevő. A csapatoknak csupán 12-15 meccse marad arra, hogy valamit kihozzanak a szezonból. Persze, lesznek olyanok, akik már pihentetni is fognak játékosokat, de legalább tíz csapat hajt a rájátszást jelentő hetedik-nyolcadik helyekért. Az izgalmak tehát még csak most kezdődnek.