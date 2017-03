Tebow a Mets farmcsapatában baseballozhat

Tim Tebow, az NFL egyik agyonmarketingelt quarterbackje a New York Mets farmcsapatában kezdi meg az áprilisban induló baseballszezont.

Tim Tebow csaknem másfél évtized után került ismét közel ahhoz, hogy profi baseballjátékos legyen belőle. 2005-ben, utolsó éves középiskolásként a Los Angeles Angels of Anaheim szerette volna draftolni (nem volt nyeretlen kétéves, még az állami válogatottba is bekerült), most pedig a New York Mets végül nem vágta ki a „hóra", hanem az egyik farmcsapatába küldte, ahonnan elvben szabad átjárás van a profik felé.

Az NFL-ben remekül induló (igaz, főleg a fordításai mentek élményszámba, nem a folyamatos jó játéka), aztán csúfosan megbukó quarterback 2016 augusztusában jelentette be, hogy profi baseballozó szeretne lenni. Elment a válogatóra, kapott ajánlatokat alacsonyabb osztályú csapatoktól (Schaumburg Boomers, Southern Maryland Blue Crabs), a venezuelai ligából, de végül a New York Mets együttesével kötött úgynevezett minor league szerződést.

Már az ősszel is ütögetett a szervezet keretein belül, most pedig biztos, hogy a tavasszal a Single-A-ben szereplő Columbia Firefliesben kezdi meg szereplését. A felkészülési időszakban hét meccsen 0,235-ös ütésátlagot hozott össze, ami az MLB-hez nem elég, de ahhoz igen, hogy a Mets egyik farmcsapatába kerüljön. Tebow 29 évesen ahhoz már öreg, hogy a Mets agresszív fejlődési pályára állítsa, viszont arra jó, hogy napról napra meccset játsszon, és kiderüljön, meddig juthat el.

A Tebow névben még mindig meglévő marketingérték pedig sok mindenre feljogosíthat.