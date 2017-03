Crosby egykezes csodagólt ütött az NHL-ben

A címvédő Pittsburgh Penguins 3-1-re győzött a Buffalo Sabres vendégeként, s ezzel biztosította helyét az észak-amerikai profi jégkorongliga rájátszásában.

A Penguins sorozatban 11. alkalommal került be a playoffba, ehhez most Sidney Crosby egykezes csodagólja is kellett.

Eredmények:

Colorado Avalanche-St. Louis Blues 2-4

Chicago Blackhawks-Vancouver Canucks 4-5 - hosszabbítás után

Minnesota Wild-San Jose Sharks 3-2

Winnipeg Kets-Philadelphia Flyers 3-2

Montreal Canadiens-Detroit Red Wings 1-2 - hosszabbítás után

Tampa Bay Lightning-Arizona Coyotes 3-5

Florida Panthers-Carolina Hurricanes 3-4

Boston Bruins-Ottawa Senators 2-3

Buffalo Sabres-Pittsburgh Penguins 1-3

New Jersey Devils-New York Rangers 4-2

Washington Capitals-Calgary Flames 4-2