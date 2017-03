No Fun League - kiölnék az örömöt az NFL-ből

Az NFL vaskalapos elöljárói már ott tartanak, hogy a touchdownok ünneplésére vonatkozó viselkedési kódexet akarnak kibocsátani.

Lassan valóban érdemes elgondolkozni azon, hogy mit is takar az NFL rövidítés. Papíron persze továbbra is a National Football League-et, de simán lehet, hogy igaza lesz több tengerentúli szakírónak, aki azt mondja, ez már inkább No Fun League. Merthogy a nagyfőnökök egyre több külső szórakoztató elemet ki akarnak kapcsolni.

Várjunk csak, haver! Akkor most így szabad ünnepelni? Forrás: AFP/2017 Getty Images/Jonathan Daniel

Azt ugyebár tudjuk, hogy a touchdownok és pontszerzések túlzásba vitt ünneplése már régóta tilos, de most még szigorítanának ezen. Troy Vincent, a liga alelnöke, egyben egykori játékosa ugyanis bejelentette, hamarosan készül egy videó, amelyben bemutatják, mit szabad és mit nem az ünnepléseknél.

A sztárok közül Martellus Bennett, a New England Patriots csapatával Super Bowlt nyerő, majd a Green Bay Packershez igazoló tight end kért szinte azonnal szót.

„Az ünneplésről videó? Ugyan már, költsétek értelmesebb dolgokra ezt a pénzt, például a befektetések népszerűsítésére. Hagyjátok már meg a játékosoknak a kreativitást, vagy legközelebb már arról kapunk felvételt, hogyan kell beszélnünk" – írta a Twitteren a játékos.

Bennett szerint a ligának lenne fontosabb feladata az ünneplések szabályozásánál Forrás: AFP/2017 Getty Images/Bob Levey

Papíron csak az obszcén, illetve az ellenfelet és a szurkolókat hergelő ünneplés tilos az NFL-ben, viszont a játékvezetők szinte kivétel nélkül túl szigorúan értelmezik a szabályt, és olyan jeleneteket is büntetnek, amelyek józan gondolkodású embereknél nem tartoznak ebbe a kategóriába. Elég, ha csak arra utalunk, hogy az előző szezonban túlzott ünneplésért kiosztott 30 büntetésből az egyiket Josh Norman, a Redskins játékosa egy íjászt imitáló mozdulatért kapta.

A sprintersztár Usain Bolt ennél sokkal durvább íjazó mutatványai meg világszerte népszerűek.