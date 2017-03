Óriási verést kapott a ligaelsőségért hajtó Blackhawks

Az NHL Nyugati főcsoportjának listavezetője, a Chicago Blackhawks ugyan továbbra is versenyben van a ligaelsőségért, de legutóbbi mérkőzésére nem lehet büszke: 7-0-ra kikapott a Florida Panthers vendégeként.

A Florida (33-30-11) ezzel továbbra is versenyben van a Stanley-kupa playoffba jutásért, hátránya hét pont a Boston Bruins mögött a második szabadkártyáért folytatott versenyben.

A meccs hőse Jonathan Marchessault volt, aki pályafutása első mesterhármasát érte el, míg a 25 védést bemutató James Reimer a szezonban először őrizte meg kapott gól nélkül a kapuját.

Jonathan Huberdeau egy gólt és három asszisztot, Aleksander Barkov egy gólt és két asszisztot jegyzett, a maradék két találatot Reilly Smith és Nick Bjugstad ütötte. A Panthers 2008. február 5-e óta nem győzött ekkora különbséggel, akkor a Torontót verte 8-0-ra.

Eredmények, NHL, alapszakasz:

Florida Panthers – Chicago Blackhawks 7–0

St. Louis Blues – Calgary Flames 2–3 – hosszabbítás után

Minnesota Wild – Vancouver Canucks 2–4

Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers 1–0

Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 5–2

Montreal Canadiens – Ottawa Senators 3–1

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 1–3

New York Islanders – Boston Bruins 1–2

Washington Capitals – Arizona Coyotes 4–1

Nashville Predators – San Jose Sharks 7–2

Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 4–1

Los Angeles Kings – New York Rangers 0–3.