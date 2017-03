NFL: top 10 szabadügynök, akire még lecsaphatnak

Az NFL-ben már tombol a szabadügynökpiac, de többek között Adrian Petersonnak és Tony Romónak sincs még csapata. Összeszedtük a tíz legérdekesebb free agentet, akik még simán szerződést kaphatnak a következő hetekben.

A New England Patriots már tarolt egy kiadósat a szabadügynökpiacon, a lejárt szerződésű, kiemelt játékosok jelentős része szintén elkelt, amerikai portáloknak azért sikerült összerakniuk egy olyan listát, amelyen a 10 legérdekesebb (tehát nem legjobb) free agent szerepel.

Adrian Peterson: ha csak a teljesítményen múlt volna, alighanem a piac megnyitása után fél órán belül elkelt volna a running back. Egykoron MVP volt, 2000 yard feletti szezonra is képes, posztja valaha volt egyik legjobbja, csak éppen az elmúlt időszakban sérülések sújtották, ráadásul a fizetési igénye sem kicsi.

Jay Cutler: az irányítót nagy nehezen sikerült kiutálni a Chicago Bearstől, amelynél ugyan összesen 14 franchise-rekordot tart, de a nagy dobás elmaradt. Irgalmatlan mennyiségű sacket gyűjtött be karrierje során, a több sérülése és az életkora (34 év) is visszatartó erő lehet, de azért több kezdő irányítónál és a cserék többségénél jóval több rejlik a kezében.

Tony Romo: a Dallas Cowboysnál lejárt az ideje, érdeklődők vannak a ligán belülről (Houston Texans, Denver Broncos) és azon kívül is. Utóbbi csoportba tartozik a CBS és a Fox televíziós társaság, mindkettő szívesen látná szakértőként.

Jamaal Charles: a running back karrierje során 5,5 yardot átlagolt futásonként, ami a valaha volt második legjobb ezen a poszton. Több térdműtét és egyéb sérülések azonban odáig vezettek, hogy már 30 évesen sem könnyű csapatot találnia a Kansas City Chiefs legendájának.

LeGarrette Blount: élete idényét futotta a New England Patriots bajnokcsapatával, a 18 touchdown és az 1161 yard is remek. Csakhogy mivel egydimenziós játékos (öt szezon alatt mindössze 26 elkapás), így a New England nem látott benne fantáziát. A futók piaca meg eléggé pang mostanság.

Anquan Boldin: 36 évesen már nem lehet 1000 yardos szezonokat várni tőle, de azért sok helyen elfogadnák azt a 8 elkapott TD-t, amit legutóbb szorgoskodott össze a Detroit Lionsban. Emellett az öltözőben is kellőképp tisztelik, így lesz csapata, ebben biztosak vagyunk. De alighanem csak a draft után.

Darrelle Revis: az egyik amerikai portál szerint Deion Sanders óta ő az NFL legjobb cornerbackje. 32 éves, azonnal lesz csapata, amint hajlandó engedi az igényeiből.

Michael Floyd: az előző év végén ittas vezetés miatti lesittelése nem túl jó ajánlólevél, főleg nem egy 3 hónapos házi őrizettel megspékelve. Az elkapó hajdan a draft első körében kelt el, még mindig csak 27 éves, 24 touchdownt ért el eddig, már csak a pályán kívüli múltját kellene feledni.

Robert Griffin III: az elmúlt két idényben összesen öt mérkőzése volt a QB-nek, a sérülések állandó útitársai. Most a Cleveland Browns tette ki a keretéből, ami akár jó ajánlólevél is lehet, hiszen a februári Super Bowlon a New Englandben, illetve az Atlantában a legtöbben a Brownst tudták excsapatként feltüntetni.

Colin Kaepernick: a San Francisco 49ersszel még Super Bowlt is játszott, aztán viszont úgy megzuhant, mint rosszabb napokon a forint árfolyama. Emellett akadnak politikai ügyei is (ne menjünk messzebb a Himnusz alatti sztrájkjánál), így azért halmozottan kockázatos az ő szerződtetése.