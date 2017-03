Nagy visszavonulók és mezek a plafonon

A nagy visszavonulókról fog szólni a Trash Talk utolsó márciusi adása. A nagy Favre és a talán még nála is nagyobb Gretzky mellett előkerülnek a plafonra húzott mezek is, csak úgy záporoznak a legendás számok 23-tól 66-on át 99-ig.

Sankó (elsőbálozóknak Kovács Sándor) 555. alkalommal is bejelentette, hogy visszavonul, állítólag most már tényleg. A magyarországi amerikaifutball egyik lelke azt mondja, a teste már nem bírja a gyűrődést, muszáj volt meghallania az idők szavát. Ha már a lelépését évek óta szorgalmazó Trash Talk-brigád kedves ajánlásait nem sikerült...

Az ő minapi bejelentése adta az ötletet, hogy az utolsó márciusi Trash Talk egyik fő témája a visszavonulás legyen. Ebben a kérdésben tapasztalt versenyzők lesznek a stúdióban, hiszen Németh István, a kosárpályák Istije is átállt már a vonal túlsó oldalára, Tőrös Balázs is szögre akasztott már ezt-azt, meg ha minden igaz, le is vett-vesz onnan ezt-azt, Sankó pedig Brett Favre egyik legjobb magyar tanítványa ugyebár.

Nem tudta megunni

A Green Bay Packers legendája (majd a Minnesota Vikings quarterbackje) hol visszavonult, hol visszatért, mint Michael Jordan az NBA-ben, az ő példájukon keresztül a műsor szakértői megnézik, lehet-e abbahagyni valaha is az imádott sportot, ha igen, akkor mi kell például ahhoz, hogy valaki ezt jó időben tegye, és, mondjuk, ne a mentő döbbentse rá arra, hogy ez már tényleg túl sok volt.

Elismerjük, a szívünk szakadt meg, amikor láttuk Sankó Facebook-képét az összecsomagolt szereléssel és a fancsali képpel, de sajnos a running backekkel ellentétben az időt ő sem bírta legyőzni. Persze, lehetnek ellenpéldák is, ha a nyáron a 40-et töltő Tom Brady tényleg ráhúz még 6-7 évet az egyébként is példátlan NFL-karrierjére, az a fizika és a biológia összes törvényét felülírja.

Azt a számot soha!

A legnagyobbaknál a visszavonulással együtt szokott járni a mezvisszavonultatás is, ez sem marad szó nélkül az adásban.

Az NHL-ben, például Wayne Gretzky 99-esét nemhogy Edmontonban, de az egész ligában sem viselheti senki. Mario Lemieux 66-osától meg úgy félnek, mint a tűztől... De Jackie Robinson 42-esének is megvan a maga története a baseball-ligában, nem is beszélve minden idők legnagyobb 23-asáról az NBA-ben.

Még egy visszavonulóról szót kell ejtenünk a végén: a műsorvezető Szaniszló Csaba átmenetileg visszavonult az amerikai védvonalak mögé, így ezúttal Faragó Richard próbálja kordában tartani a nagyszájú társaságot.

A Sport2-n csütörtökön 20:30-tól élőben sugározzuk a Trash Talk című, amerikai sportokkal foglalkozó magazinműsort.