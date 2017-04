Stílusok háborúja Buffalóban

Második nekifutásra csak összejön a Daniel Cormier–Anthony Johnson visszavágó a UFC-ben. A félnehézsúlyú címmeccsen egy kiváló földharcos találkozik a súlycsoport talán legnagyobb ütőjével.

A UFC (Ultimate Fighting Championship) újabb eseményt visz el New York államba, hiszen az 1997-es UFC 7 után másodszor rendeznek gálát Buffalóban.

A UFC 210 helyszíne talán kissé vigaszjellegű is, hiszen a torontói 206-os gála elméleti főmérkőzése Daniel Cormier és Anthony Johnson összecsapása lett volna, ám akkor a bunyó a félnehézsúlyú bajnok ágyéksérülése miatt elmaradt.

Most 158 kilométerre a kanadai nagyvárostól pótolják az ütközetet, így a csalódott rajongók viszonylag közel kapták vissza a két sportoló visszavágóját.

Cormier pont Johnson ellen szerezte meg a bajnoki címét, amikor az akkori bajnok Jon Jonestól közúti baleset okozása miatt elvették az övet 2015 májusában. DC azóta Alexander Gustafsson ellen tudta csak megvédeni övét (UFC 192), utána vagy az ellenfele esett ki (UFC 200 – a visszatérő Jones a doppingvizsgálaton bukott meg) vagy ő nem állt készen (UFC 206 – a már említett ágyéksérülés miatt).

Ezzel szemben Anthony „Rumble" Johnson a címmérkőzésen elszenvedett veresége óta másodvirágzását éli, hiszen az egész UFC legfélelmetesebb KO-királyává nőtte ki magát. A nemrégiben Londonban nyerő Jimi Manuwát, a már Bellatorban szereplő Ryan Badert, valamint a brazilok legfélelmetesebb félnehézsúlyúját, Glover Teixeirát is kiütötte.

Utóbbi ellen mindössze 13 másodpercre volt szüksége: felütése nemcsak a McGregor–Diaz visszavágót vezette fel emlékezetes módon, hanem sokakkal együtt a tavalyi évösszegző Trash Talkban az év kiütésének választottam.

A nagy kérdés persze az, hogy Rumble készen áll-e arra a földmunkára, amivel Cormier nagy valószínűséggel ismét szeretné meglepni. Nem titok, Johnson kriptonitja a hátsófojtás, hiszen öt vereségéből négyszer is emiatt kellett kopognia. Legutóbb épp a Cormier elleni első bunyón, ahol a harmadik menetre láthatóan kifogyott a szuszból, a korábbi olimpikon birkózó DC pedig kíméletlenül kihasználta a lehetőséget.

Nem tudhatjuk, Johnson miképp készült fel arra az esetre, ha megint Cormier vaskos teste alatt találja magát. Noha abban szinte biztosak lehetünk, álló harcban neki áll a zászló, a földön azóta se láttunk tőle sok mindent, részben amiatt, mert mindenkivel idő előtt végzett.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Johnson majdnem a bajnokot is kiütötte, hiszen egy fül mögé mért találata után Cormier is megrogyott, ám végül clinch munkájának köszönhetően túlélte a Rumble ellen mindig kritikus első menetet. Abban már nem vagyok biztos, hogy ugyanazzal a magabiztossággal tudna felállni, ha másodszor is belenézne egy ilyenbe.

A stílusok csatája lesz tehát a UFC 210 főmérkőzése, hiszen a nyers (kiütő)erő egy fáradhatatlan clinch- és földharcossal találkozik, ahol ráadásul már láttunk egy felvonást.

A győztes pedig egy másodpercre sem feledkezhet meg a tényről, hogy júliusban visszatér eltiltásából az oktogonban csak diszkvalifikációval kikapó, amúgy veretlen Jon Jones.

A Sport1 vasárnap hajnali négytől élőben közvetíti a UFC 210-es gálát.