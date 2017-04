A sértett űrlény bosszúból leigázta az NBA-t

Russel Westbrook bosszúhadjárata akkor kezdődött el, amikor régi harcostársa, Kevin Durant bejelentette, a Golden State Warriorshoz szerződik. Ahhoz a Warriorshoz, amely 1-3-as hátrányból kiütötte őket tavaly a Nyugati főcsoport döntőjében. Westbrook dühből, dacból és bosszúból ezért egyszemélyes háborúba kezdett, aminek eredményeként a Denver Nuggets ellen a sportvilág történetének (egyik) legbrutálisabb rekordját adta át a múltnak. Természetesen nem akármilyen módon!

2016. május 28-án az Oklahoma City Thunder még mindig, de már csak 3-2-re vezetett összesítésben a címvédő, Golden State Warriors elleni Nyugati fináléban. Az Oklahomában játszott hatodik meccsen a harmadik negyed végén nyolcpontos előnnyel fordultak a hazaiak. Ha kitart az előny, döntős a Thunder. A történet ismert, a nyolcpontos előnyből hétpontos vereség lett, a hetedik, oaklandi meccsen pedig a Warriors jutott a döntőbe. Azt mindenki tudta, hogy Durant szabadügynök – tehát szabadon igazolható – lesz, azt már csak kevesen sejthették, mire készül: habár többekkel is leült tárgyalni, a csapatát óriási csatában búcsúztató, a nagydöntőt aztán 3-1-es előnyből elbukó Golden State Warriorsra esett a választása.

Akkor és ott a cserbenhagyott Russel Westbrook ledobta láncait. Elszabadult a szörny.

Westbrook és Durant: egy barátság vége

Hogy fáj-e? Nem, jól vagyok, köszönöm szépen.

Durant a lépésével azonnal a sportág leggyűlöltebb alakjává vált, Oklahomában mezt égettek, a szakértők szerint ilyen gyáva lépése még soha, senkinek nem volt. Westbrook közelében közben csend volt. Ma már tekinthetjük ezt egyfajta vihar előtti csendnek. Igaz, egy-egy poszt azért beesett tőle – például éppen a bejelentés napján, július 4-én amerikai színben pompázó sütiket osztott meg az Instagramján. Amerikában a cupcake – olyan, mint itthon a puding – jelző/szitokszó azonnal ráragadt Durantre, mert ezt az üzenetet bizony neki címezte egykori cimborája.

HAPPY 4th YALL.... Russell Westbrook (@russwest44) által megosztott bejegyzés, 2016. Júl 4., 10:40 PDT

Russel Westbrookot már a szezon előtt is minden idők egyik legatletikusabb kosárlabdázójának tartották, de amit idén művel, ahhoz foghatót nem nagyon látott a világ. Miközben az újságírók mindent megtettek volna azért, hogy szóra bírják, az irányító publikusan a legritkább esetben foglalt állást, mindig hangsúlyozva, csak a kosárlabdára koncentrál. Így volt ez a szezon előtt, és így volt ez a bajnokság sűrűjében is. Néha, mondjuk a két csapat meccsei előtt azért megszólalt.

„Olyan döntést hozott, ami neki és a családjának a legjobb – mondta diplomatikusan az első Golden State–Oklahoma előtt Westbrook Duranttel kapcsolatban. Én is úgy döntöttem, ahogy nekem a legjobb. Ennyi.

Persze azért azt tudni lehetett, hogy a Thunder irányítója nem fogja szó nélkül hagyni azt, hogy cserben hagyták. Az All Star-gálán látványosan nem beszélt Duranttel, állítólag az öltöző két legtávolabbi sarkában ültek.

Kerülték egymást a folyosókon, amikor ugyanabban az oklahomai étteremben foglaltak asztalt, nem köszöntek egymásnak. Rengeteg hasonló történet látott napvilágot. A csúcspont ott volt, amikor a pályán nyíltan szócsatába keveredtek.

A tripla-dupla-gép

Azonnal látszott Westbrookon: kitört a ketrecéből, és azt csinálhat végre, amit akar.

A szezon előtt még a rájátszásba sem várt Oklahoma nagyon jól kezdett, Westbrook pedig néhány egészen elképesztő tripla-duplát – tehát három statisztikai mutatóból is kétszámjegyű eredményt – szállított. A Phoenix ellen 51 pontot dobott, a Denver ellen 17 gólpasszt osztott, a Knicks ellen pedig iránytóként szerzett 17 lepattanót. De igazán január után, a szezon második felében indult be.

Januárban nyolc, az All Star-szünettel tarkított februárban hat, márciusban pedig kilenc tripla-duplát ért el. Három, de inkább kettő és fél hónap alatt 23-at!

Ezzel a gólpasszal lett meg a rekordbeállítást jelentő 41.

Nem érdekelnek a statisztikák, csak a csapatsikerekkel foglalkozom, értük játszom.

– mondta többször is Westbrook az ezt firtató újságírói kérdésekre. Ha elmondása szerint nem is érdeklik a számok, azért érdemes egy pillantást vetni rájuk.

Közel 32 pontot, 10,5 gólpasszt és 11 lepattanót átlagol az egész szezon során. Erre, vagyis a tripla-dupla átlagra egy szezonon keresztül csak a legendás Oscar Robertson volt képes, 55 éve, az 1961-62-es szezon során. Westbrook 42% körül dob mezőnyből, büntetőt pedig közel 85%-kal. Az eladott labdái viszont sokba kerülhetnek a rájátszásban, hiszen a meccsenkénti 5,4-es átlag kiemelkedően rossznak számít. Ha minden igaz a Thunder az első körben azzal a Houston Rockets-cal találkozik, ahol Westbrook idei legnagyobb ellenfele, James Harden pattogtat – a szakértők szerint kettejük között dől majd el az MVP-cím, tehát a legértékesebb játékos-díj sorsa.

Sokáig úgy tűnt, hogy a tripla-dupla átlag nem lesz elég, mert Harden egy jobb csapatban csak egy kicsivel rosszabb átlagot hoz. De a Thunder irányítója kapcsolt egy fokozatot, csapatával bebiztosította a legrosszabb esetben is hatodik helyet Nyugaton, ő pedig március 22. és április 4. között hét meccsen hét(!) tripla-duplát ért el. Egészen egyszerűen űrkosárlabdát játszik, és még azt sem lehet mondani, hogy eredménytelen lenne.

Russel Westbrook 1988. november 12-én született Kaliforniában. Már a középiskolában felfedezték, utolsó évében 25,1 pontot és 8,7 lepattanót átlagolt. Gyerekkorától az UCLA (University of California Los Angeles) volt az álma, így amikor a középiskolában megkereste a patinás egyetem, azonnal igent mondott. Kétszer is járt az egyetemi Final Fourban, de nyernie nem sikerült. 2008-ban jelentkezett a draftra, a Seattle-ből éppen Oklahomába költöző franchise, a Thunder az első kör negyedik helyén választotta ki. Először 2011-ben lett All Star, a gála MVP-jének pedig kétszer, 2015 és 2016-ban választották, 2015-ben az alapszakasz pontkirálya lett.. Kevin Duranttel 2016-ig félelmetes párost alkottak. 2017-ben éppen történelmet írt. És még nincs vége!

A történelemkönyvekben

A magyar idő szerint hajnali, Denver Nuggets elleni meccsen Westbrook megszerezte a történelmi 42. tripla-dupláját egy(!) szezonon belül. Olyan magasságokba ért, ahol még senki nem volt. Egyszerre, egy év alatt dönti meg a legbrutálisabb egyéni rekordokat. És ez a Russel Westbrook nem az a fajta játékos, aki csak úgy a kertek alatt megdönt egy rekordot. Stílusosan csinálja, hogy mindenki emlékezzen rá! A történelmi rekord számai: 50 pont, 15 lepattanó, 10 gólpassz, dudaszóra dobott győztes tripla, egymaga vállalva az OKC utolsó 13 pontját.

A győztes tripla, hogy valóban hollywoodi legyen a történet:

"Áldott vagyok. Köszönettel tartozom istennek, aki megáldott ezzel az elképesztő tehetséggel, hogy ilyen magas szinten tudok teljesíteni - mondta a sporttörténeti meccs után Westbrook. - De ugyanígy köszönöm a csapattársaimnak, az edzőimnek, a klubnak és a szurkolóknak, és persze a családomnak, hogy hittek bennem, és hagyták, hogy azt csináljam, amit szeretek."

Ami a leginkább meghatotta az NBA új hősét, hogy nem csak Oklahomában várta mindenki a rekordot, de bármerre járt a ligában, mindenhol azért szurkoltak, hogy meg tudja dönteni a rekordot. Így volt ez a Nuggets otthonában is.

Megtisztelve érezték magukat:

"Egy ideje már éreztem ezt. Bármerre jártam, mindenhol ilyen volt a közönség, ami egészen hihetetlen volt. Los Angeles belvárosában felnőve, soha nem mertem volna erről álmodni. És most, a legnagyobb színpadon szerepelve, ez valami olyan érzés, amiről álmodni sem lehetett."

A kollégák is gratulálnak:

Russel Westbrook örökre beírta magát a legnagyobbak közé. Egyedül.