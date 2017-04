Kosármeccsen passzolhat a legendás NFL-irányító?

A Dallas Mavericks NBA-csapata elbúcsúztatja a város sportlegendáját, az NFL-ben szereplő Cowboys történetének egyik legjobb irányítóját, Tony Romót.

Tony Romo a múlt héten bejelentette a visszavonulását, a Dallas Cowboys a pályán, mérkőzéskeretek között nem tudja most elbúcsúztatni a quarterbacket. Egy major ligában szereplő másik dallasi csapat viszont megteheti ugyanezt. Az NBA-playoffról lemaradó Dallas Cowboys vezetői ugyanis az utolsó alapszakaszmeccsükre szerelést adnak Romónak, aki így minimum a kispadra leülhet a szerda hajnali, Denver Nuggets elleni mérkőzésen.

Romo kosármeccsen is játszhat Forrás: AFP/2017 Getty Images/Tom Pennington

„Mark Cuban tulajdonossal és a Mavs-szervezettel együtt örülök annak, hogy Dallas egyik legjobb atlétáját és emberét ezzel a különleges élménnyel ajándékozhatjuk meg" – jelentette ki Rick Carlisle, a Mavericks vezetőedzője.

A tréner jelezte, a középiskolásként még kosarasként is jeleskedő Romót ugyanúgy kezeli majd, mint az összes többi kerettagot, igaz, nem valószínű, hogy pályára küldi. A hírek szerint Romo meghívása abból indult ki, hogy a csapat egy ideje már nem számíthat Seth Curryre, és Cuban azt mondta, kellene egy olyan játékos, aki a dobással ellentétben a passzot részesíti előnyben. Romo az NFL-ben 14 éves pályafutása során 248 TD-átadással bizonyította, passzolni elsőrangúan tud. Romo nézőként rendszeres vendég volt a Mavericks meccsein, Cubannal, Carlisle-lal és Nowitzkivel is jó kapcsolatot ápol, most pedig egy napra igazi Maverick lesz. Dallas városában megkezdődik egy felemelő búcsúkörút.