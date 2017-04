Történelmi szezon = MVP?

Russell Westbrook történelmi szezont futott, de vajon a remek statisztikai mutatók elegendőek lesznek az MVP-címhez? A múltban túlnyomórészt a csapat jó eredménye is kellett az elismeréshez, ez az, ami az Oklahoma City Thunder esetében hiányzik.

Russell Westbrook a Denver Nuggets otthonában megszerezte a 42. tripla-dupláját az idei szezonban, letaszítva a trónról Oscar Robertson megdönthetetlennek hitt rekordját. Kevés jobb módja van egy történelmi kosárlabda-mérkőzés lezárásának, mint amikor a rekordot döntő játékos még a győztes dobást is magára vállalja.

Méghogy nulla! Forrás: AFP/2017 Getty Images/Frederick Breedon

A tripla-dupla már percekkel a találkozó vége előtt zsebben volt, ám Westbrook még egy csodát tartogatott a Pepsi Centerben – a hárompontos vonal mögül jó 2 méterrel engedte el győztes tripláját, ami a dudaszó pillanatában csapódott a gyűrűbe, sokkolva a coloradói közönséget – megadva Westbrook 48., 49. és 50. pontját az alapszakasz utolsó előtti mérkőzésén.

A már említett Robertson 1962-es szezonja óta nem volt példa arra, hogy valaki tripla-duplát (három statisztikai kategóriában is kétszámjegyű összeget) átlagoljon az NBA-ben. Csak hogy más perspektívából is megnézzük ezt a teljesítményt, gondoljunk abba bele, hogy Westy úgy volt az egész liga 10. legjobb lepattanózója (10.7), hogy ő osztotta ki a 3. legtöbb gólpasszt (10.4) is a szezonban.

Ja, igen. És átlagolta a legtöbb pontot (31.9).

Westbrook vs Cleveland Forrás: AFP/2017 Getty Images/Gregory Shamus

Ám ahogy '62-ben Oscar Robertson sem kapta meg a liga legértékesebb játékosának járó díjat (MVP), úgy abszolút benne van a pakliban, hogy Westbrooknak sem elég a csinos statisztikáit felmutatni, ugyanis az NBA ennél a játékosoknak járó díjnál is erősen pontozza az illető csapatának teljesítményét. Szinte íratlan törvény, hogy az MVP csak olyan csapatból kerülhet ki, akik a konferenciájuk top3 csapatában végeztek 82 meccs után. Bizonyíték kell?

Az elmúlt 31 évben összesen 7 alkalommal fordult elő, hogy az MVP csapata nem nyerte meg a konferenciáját. Ebből öten a második helyen végeztek (Kevin Durant 2014, LeBron James 2012, Steve Nash 2006, Tim Duncan 2002, Hakeem Olajuwon 1994), kettőjük csapata pedig harmadik lett (Michael Jordan 1988 és Karl Malone 1999 – noha a csonka szezonban a Jazz mérlege megegyezett az első Spursével, a tie break miatt szorult a harmadik helyre).

Duncannek sikerült Forrás: AFP/2015 Getty Images/Patrick Smith

Westbrook Thundere a nyugati hatodik helyen zárja az alapszakaszt, ami a konferenciák összefésülése után összesen a tizedik helyre jó, így bátran kijelenthetjük, az MVP-díj masszívan felrúgná a cím évtizedes hagyományát.

Ettől persze előfordultak a történelem során esetek, amikor gyengébb együttesből került ki a legértékesebb játékos. 1956-ban az NBA első MVP-címe például Bob Pettithez került, aki egyénileg a liga legtehetségesebb, legsokoldalúbb játékosa volt, ám csapata, a St. Louis Hawks az akkori nyolc csapatból mindössze a hatodik helyen végzett csak.

Hogy ne menjünk vissza Ádámig és Éváig, a hetvenes években is találunk kivételeket. Kareem Abdul-Jabbar és a '76-os Lakers a 6. helyen végzett és nem jutott be a rájátszásba sem (akkor csak a konferenciák első öt csapata kvalifikált) – ez az egyetlen alkalom, hogy az MVP nem szerepelt a playoffban.

Kareem Abdul-Jabbar 2014-ben Forrás: AFP/Getty Images/Kevin Winter

További három MVP van még, akiknek a csapata nem tudta elérni a legalább 60%-os győzelmi mutatót (a Thunder az utolsó mérkőzés előtt 57.5%-on áll): Bob McAdoo '75-ben (49-33, 59.8%), Moses Malone '79-ben (47-35, 57.3%) és ismét ő '82-ben (46-36, 56.1%).

Példák tehát vannak a hipotézis ellenkezőjére, de csaknem 40 évet kell visszamennünk az NBA időgépével, hogy Westbrook ügyét támogassuk. Ettől függetlenül a fogadóirodák szentül hiszik, hogy egy ilyen történelmi szezon után a Thunder irányítója jobban megérdemli a díjat, mint mondjuk a nyugati vagy a keleti topcsapatok kulcsjátékosai (Harden, Leonard, James) közül bárki.

Westbrook és a Thunder utolsó alapszakasz mérkőzését szerdán hajnali kettő órakor lehet megnézni a Sport1-en. Ismétlés: szerda 14:00, Sport 1; 21:00, Sport2.