Dokumentumfilm készül Dávid Kornélról

Hazánk eddigi egyetlen NBA-t is megjárt kosárlabdázójáról dokumentumfilmet készít a Sport TV. A stáb elkísérte Dávid Kornélt az Egyesült Államokba, hogy újra meglátogassa NBA-s pályafutásának legfontosabb állomásait, és Magyarországon még soha nem látott archív jeleneteket is láthatnak majd a nézők.

Dávid Kornél 1998 és 2001 között három szezonon át szerepelt az NBA-ben, a legtöbb időt a Chicago Bullsnál töltötte, de játszott a Cleveland Cavaliers-ben, a Toronto Raptors-ban, valamint a Detroit Pistons-ban is. Olyan csapattársai voltak, mint Toni Kukoc, Shawn Kemp, Vince Carter vagy Ben Wallace. A kosárlabdát kicsit is kedvelő közönség a mai napig sajnálja, hogy ebben a három évben nem közvetített Magyarországon egy csatorna sem NBA-mérkőzést, az interneten fellelhető egy-két videón kívül nem láthattunk túl sok felvételt arról, hogyan teljesített honfitársunk. Kevesen tudják, hogyan élte meg ezeket az éveket a magyar kosaras, nehéz volt-e beilleszkednie külföldiként, és milyen volt minden este olyan világsztárok ellen játszani, mint például Kobe Bryant, Tim Duncan, Shaquille O'Neal és a többiek. A Sport TV 'Kornél on Tour' című dokumentumfilmje ezekre keresi majd a választ, bepillantást enged a liga kulisszái mögé, bemutat néhány soha nem látott felvételt, és volt csapattársak is sokan megszólalnak a filmben.

Dávid Kornél a Bulls pályáján Forrás: NBAE/Getty Images/2017 NBAE/Jeff Haynes

A sportágat kicsit is ismerő közönség, ha meghallja az Alan Parsons Project Sirius című dalának első taktusait, azonnal felismeri, hogy a kilencvenes évek óta erre vonul be minden hazai meccsén a Chicago Bulls csapata. Így volt ez akkor, amikor Michael Jordan, Scottie Pippen vagy Dennis Rodman nevét mondták be, de akkor is, amikor Dávid Kornélt kellett bemutatni:

Tessék megkapaszkodni, a film első ízelítőjében Ray Clay-t, a Bulls legendás helyszíni műsorvezetőjét halljuk: „A 6'9" forward from Hungary: Kornel David" (magyarul: Egy 206 centis bedobó Magyarországról: Dávid Kornél). Először hallhatja magyar tévénéző, hogyan mutatták be Dávid Kornélt azokon a meccseken, amikor kezdő volt a Bullsban. Közben egy korábbi kosara látható, és hogy újra meglátogatta a legendás csarnokot.

A film önálló hashteget kap, aki a közösségi médiában hivatkozik rá, esetleg hangot ad neki, mennyire várja már, bátran használja a #kornelontour hashteget. A filmet a Sport TV Trash Talk című műsorának szerkesztője és műsorvezetője, Gallai László és Szaniszló Csaba készíti.

Kornél on Tour – dokumentumfilm Dávid Kornélról: Hamarosan a Sport TV műsorán