Michael Jordan szellemét kergeti LeBron James

Szerdán lejátszották az utolsó meccseket is az NBA alapszakaszában, de nincs megállás, szombaton kezdődik a bajnokság érdemi része, a tizenhat csapatos rájátszás. Keleten a címvédő Cleveland Cavaliers pocsék tavaszt futott, de így is nagy esélyes, nyugaton megállíthatatlannak tűnik a Golden State. Ki állhat LeBron James útjába? Kik lephetik meg a félelmetes Warriorst? Robbant-e a mindig veszélyes San Antonio? Minden kiderül.

Korábban soha nem fordult még elő az NBA történetében, hogy ugyanaz a két csapat játssza a döntőt zsinórban háromszor. Ez most megváltozhat, ugyanis a 2015-ös bajnok Golden State Warriors és a 2016-os bajnok Cleveland Cavaliers könnyen lehet, hogy 2017-ben is egymással csap össze a nagydöntőben. A szurkolók és a szakírók is a trilógia befejezését várják, de 14 csapat vár arra, hogy beleköpjön a levesükbe, levesünkbe.

Mennyit ér az első 82 meccs?

Nem én vagyok az embered, ha az alapszakaszról akarsz beszélni."

LeBron James egy intézmény, akit illik külön kezelni a Cleveland Cavalierstől. James az elmúlt hat szezonjából hatszor döntőzött, ez rekord. Aktuális csapataival (2003 és 2010 között Cavaliers, 2010 és 2014 között Miami Heat, 2014 óta ismét Cavaliers) éppen 2010 óta nem veszi komolyan a 82 meccses, testet, lelket megerőltető alapszakaszt, csak a playoffra fókuszál. Megteheti, hiszen a statisztika mellette szól: LeBron James, ha második helyen végzett csapataival keleten, mindig döntőzött. Ötből ötször.

Jelenet a tavalyi Cleveland–Golden State Warriors nagydöntőből Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ezra Shaw

De a tavaly nyári történelmi győzelem után nem igazán érkezett minőségi erősítés, januárban maga a Király, tehát James is kikelt magából, megbízható játékosokra van szüksége, mondta. Meg is kapta természetesen, de a csapat csupán kezdetben játszott jobban, a szezont négymeccses vereségi szériával, a második helyen zárta keleten. Árnyalja a képet, hogy a Cavaliers legnagyobb sztárjai közül Kevin Love és J.R. Smith is hosszabb időre kidőlt a szezon során, visszatérésük pedig döcögősnek tűnik, láthatóan nincsenek formában. Nagy a baj a Cavsnél, mert ha LeBron nem játszik, egyszerűen képtelenek nyerni. Idén nyolcszor pihent ilyen-olyan okokból kifolyólag, valamennyiszer vereséget szenvedtek nélküle csapattársai. Pedig a keret erős, a padon – a kezdőben főleg - vannak olyan játékosok, akiktől elvárhatnánk, hogy fellépjenek. De nem teszik, ez pedig sokba kerülhet.

LeBron James egy Golden State Warriors elleni meccsen Forrás: AFP/2016 Getty Images/Jason Miller

Habár a statisztika Jamesszel van, azért adódik a szokásos kérdés: mi lesz akkor, ha elfárad, vagy csak leül a meccs közben pár percre, ki lép fel vezérként helyette? Mert nagyon úgy tűnik, hogy minden eddiginél keményebb keleti rájátszás várhat a Cleveland Cavaliersre. Kezdve az elsőkörös Indiana Pacers elleni összecsapástól, egy esetleges Boston elleni keleti döntőig. LeBronnak mindenkire szüksége van, hiszen deklaráltan a történelem legjobbja akar lenni, jelenleg „csak” háromszoros bajnok, példaképe, Michael Jordan pedig hatszor nyert bajnokságot a Chicago Bullsszal.

A szellem, akit LeBron James üldöz. Michael Jordan, a Bulls fenoménja Forrás: AFP/Jeff Haynes

„Az én motivációm egy szellem, akit üldözök – mondta a tavalyi győzelme után LeBron. – A szellem Chicagóban játszott” – utalt minden idők legjobbjára. Ehhez viszont úgy tűnik, a friss keleti bajnok Boston Celticsnek is lesz egy-két szava.

Már a döntő előtt megállítják a Cavalierst?

2013-ban nagytakarításon, generációváltáson esett át a Boston Celtics. A legendák – Paul Pierce és Kevin Garnett – távoztak, a csapattal 2008-ban bajnoki címet nyerő Doc Rivers a Los Angeles Clippers vezetőedzője lett. Helyére a 37 éves, újonc Brad Stevens ült. A teljes újjáépítés most fejeződött be: 2008 után először lett keleti bajnok a Boston Celtics. „Soha nem voltam még első kiemelt sehol, szóval ez nagyon különleges számomra – mondta a szerdai, Milwaukee Bucks ellen megnyert meccs után a Celtics vezére, a 179 centis Isaiah Thomas. – De a rájátszásban bármi megtörténhet, oda kell figyelnünk.” Apropó Isaiah Thomas. A 2011-es egyetemi játékosbörzén (draft) csupán az utolsó, 60. helyen kelt el a játékjoga (Sacramento Kings). Előtte az 59. helyen az Európában parádézó Hanga Ádámot választotta a San Antonio Spurs. Thomas elmondta, amikor 2011. április 1-jén bejelentette, hogy jelentkezik a draftra, azt hitték, áprilisi tréfa. Azóta kétszer szerepelt az All Star-gálán. 2015 februárjában került a Celticshez. Már tavaly is nagyszerű szezonja volt, 22 pontot szerzett átlagban, idén viszont szintet lépett, a liga tíz legjobbjának egyike lett. Közel 29 pontot dobott meccsenként, amivel a nagy múltú, 17-szeres bajnok Celtics történetének egyik legjobb évét futotta. Brad Stevens kezei alatt eredményes és látványos csapatjátékot játszik a Boston. Thomasszal és a gyors, agresszív fiatalokkal feladhatja a leckét a Cavaliersnek, már ha mindkét csapat eljut a keleti döntőbe. A bostoniak az alapszakasz végére belelendülő Chicago Bullsszal kezdenek.

Thomas épp bevert egy triplát a Madison Square Gardenben Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mike Stobe

A keleti rájátszásba a már említett négy csapaton kívül bejutott a Toronto Raptors, a Washington Wizards, az Atlanta Hawks és a Milwaukee Bucks.

Brutális négyessel a bajnoki címért

Kevin Durant tavaly nyáron igazolt a Golden State Warriorshoz, és bár óriási médiavisszhangot kapott, és kap mai napig is a váltása, azt mindenki azonnal tudta: minden idők egyik legfélelmetesebb csapata lesz a Warriorsból. A kétszeres regnáló MVP Steph Curry, a nagyszerű Klay Thompson és a védőzseni Draymond Green mellé tehát egy született pontszerző, a liga négyszeres pontkirálya szerződött. Bár a szezon elején kissé akadozott a gépezet, Durant hamar beilleszkedett, a csapat élére állt, és védekezésben is karrierje legjobb idényét futotta egészen február 28-ig, a sérüléséig. A Washington Wizards elleni meccsen saját csapattársa, a grúz Zaza Pachulia esett rá a lábára, félő volt, hogy a kiscsatár idén nem léphet már pályára. Végül a szerencséjére még a playoff előtt visszatérhetett, a rájátszásban maximális fokozaton pöröghet.

Duranttal a Golden State még nagyobbat durrant? Forrás: AFP/2016 Getty Images/Thearon W. Henderson

Durant hiányát az első pár meccsen megérezték Curryék, de sikerült hatékonyan pótolni, és mire visszatért, már győzelmi szériában volt a Warriors. Végül 67 győzelemmel zártak a 82 meccses alapszakaszban, és a rájátszás első fordulójában – ahogy tavaly – a Portland Trail Blazers ellen bizonyíthatnak. Szinte verhetetlennek tűnik a Golden State, és bár sokan féltették őket, hogy Durant elszívhatja a Curry, Thompson duó levegőjét, nem vált be a jóslat. Curry csendes, de kiváló évet futott – 324 értékesített hárompontossal. Klay Thompson ugyancsak jól játszott, 268 bedobott triplával zárt. Ezzel ők lettek az első páros a történelemben, amelynek tagjai zsinórban öt éven keresztül legalább 200–200 bedobott hármassal zártak.

Curryéknél minden adott, hogy újra elkapják a Cavalierst egy esetleges egymás elleni döntőben, de nyugaton kis túlzással mindenki veszélyes lehet, figyelniük kell, bárki okozhat meglepetést. Főleg a Spurs és a Rockets.

Kemény nyugati kihívók

A Nyugati konferenciában több potenciális ellenfele van a Warriorsnak. A legkomolyabb fenyegetést mindenképpen a Gregg Popovich vezette San Antonio Spurs jelenti. Habár Tim Duncan, a csapat legendája visszavonult, nem lettek rosszabbak. Popovich mindig jól nyúl a fiatalokhoz és a padhoz, okosan pihentet, és kézben tartja a folyamatokat. Idén sem erőltették meg magukat a 82 meccs alatt, de félgőzzel, a perceket szépen elosztva 61 győzelemig jutott a San Antonio. Ott játszik Kawhi Leonard, akit kétszer választottak meg az év védőjének. A kiscsatár elöl és hátul is nyugodt, kimért és életveszélyes. Az MVP-várományosok közül ő játszik a legjobb csapatban, így esélyes a díjra.

Popovich irányításával, rekordot jelentő zsinórban huszadik szezonjában zárt pozitív mérleggel a San Antonio.

Leonard segítségére lehet LaMarcus Aldridge, Pau Gasol és Patty Mills is. A nagy öregek közül pedig ott van még Tony Parker és Manu Ginobili is. Az első körben a kiszámíthatatlan, ergo veszélyes Memphis Grizzlies-zel találkoznak.

Kawhi Leonard egyszer már felért a csúcsra Forrás: AFP/Andy Lyons

A Warriors és a Spurs mellett a Houston Rockets is odaérhet, James Hardenékben is van annyi, hogy nagydöntőbe jussanak. A már említett Harden a szezon előtt még kettes poszton játszott, de az NBA-be néhány év után visszatérő Mike D'Antoni irányítóvá tette – és lám, milyen jól döntött: Harden irányítóként a legtöbb gólpasszal zárt (11,2/meccs), és pontszerzőként is kiemelkedően teljesített (29,1/meccs). Egyértelműen MVP-esélyes, sőt sokan úgy gondolják, hiába Russell Westbrook, ő érdemelné meg az elismerést. A Rockets nagyon rég játszott olyan jól, mint most, harmadik helyen jutott be a rájátszásba, ebben pedig Hardennek óriási szerepe van. Mellette nagyon jó játékosok játszanak (Capela, Beverly, Ariza, Anderson), a kispadról pedig érkezik az évközben megszerzett Lou Williams és a fantasztikusan triplázó Eric Gordon.

James Harden sokat tehet a Houston sikeréért Forrás: AFP/2017 Getty Images/Harry How

Nyugaton ott lesz a rájátszásban a Los Angeles Clippers, a Utah Jazz és az Oklahoma City Thunder is. Leginkább a Clippers lehet az a csapat, amelyiknek, ha kijön a lépés, akár meglepetést is okozhat. Oklahomában Westbrook emberfeletti szezont produkált, de nem biztos, hogy sok esélyük lesz a Rockets ellen az első körben. Egy fecske a rájátszásban sem képes nyarat csinálni.

Az NBA idei rájátszása Forrás: Sport Illustrated

A playoff szombaton, magyar idő szerint 21 órakor a Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers meccsel kezdődik.