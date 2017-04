Hogyan csaljunk a mérlegelésen egy törülközővel?

Hogyan lehet törülközővel csalni a mérlegelésen? Ki mire megy egy szkanderversenyen Amerikában és a stúdióban? Ízelítőül csak néhány felvetés a csütörtök esti Trash Talkból.

Bokszmeccs előtti mérlegelésen láttunk már olyat, hogy valaki egy szál törölközőben tudta csak hozni az előírt súlyt (ilyen volt például a Dariusz Michalczewski–Derrick Harmon mérkőzés előtt, amikor utóbbi egy német bevásárlóközpontban mutatta meg magát pőrén), de olyan újítással még nem találkoztunk, mint amilyennel Daniel Cormier rukkolt ki a múlt hét végi UFC-címmeccse előtt.

Elsőre nem mért be, ilyen már volt a történelemben. Na de hogy nem sokkal később egy törölközőre támaszkodva hozza a súlyhatárt, olyan még nem. A Trash Talk stábja ezt nem is hagyja ennyiben, lesz mérleg és törölköző a stúdióban, aztán meglátjuk, a Szaniszló Csaba, Bencsics Márk, Kun Zsolt, S. Kovács Ádám négyes hogyan tud csalni a dekákkal, netán a kilókkal.

A fiúk a fogyás/csalás mellett még egy versenyszámban összemérik az erejüket, és utóbbit most szó szerint kell érteni. Merthogy a minap többek között NFL-játékosok részvételével szkanderversenyt tartottak Las Vegasban.

Ilyen pedig nem lehet kihagyni Budapesten sem, főleg akkor nem, ha a stúdióban megjelenő négy személy nagyjából hasonló súlycsoportú. Így aztán lesz egy kis erőfitogtatás is, aztán kiderül, ki a Trash Talk bikája. Legalábbis addig, amíg Sankó, Bazska vagy Kornél vissza nem tér.

De ha már bikák: a Chicago Bulls újabb alapszakaszrekordját döntötte meg a Golden State Warriors, hiszen hároméves periódusban még senki sem nyert annyi meccset, mint most Steph Curry és népi zenekara. Ha most bajnok lesz a Warriors, a tavalyi döntő emléke alighanem az enyészeté lesz, de ha újra jön valaki és elgáncsolja a Golden State-et, akkor vajon ők lesznek az új nagy lúzerek? Egyáltalán, van olyan csapat most a mezőnyben, amely jelentős eséllyel pályázik arra, hogy megállítsa a 2015-ös bajnokot? A csütörtök esti Trash Talkból kiderül!

