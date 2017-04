Minden idők legjobbja lehet a süket anya és alkoholista apa gyereke

Demetrious Johnson UFC-rekordbeállításra készül, ha a hétvégi gálán legyőzi Wilson Reist, tizedik alkalommal védi meg légsúlyú vb-címét. Ennél több címvédésre még nem volt példa a UFC-ben.

Noha a küzdősportok szerelmeseinek többsége inkább azokért a nehézsúlyú mérkőzésekért van oda, amelyeken egyetlen ütés padlóra tudja küldeni az ellenfelet, elképesztő izgalmakat tud rejteni egy légsúlyú találkozó is a UFC-ben. A flyweight divízió százalékosan kevesebb emlékezetes befejezést garantál, ám messze a leggyorsabb és gyakran leglátványosabb küzdelmeket hozza. Egyedüli „negatívuma" a súlycsoportnak, hogy a 125 fontos (csaknem 57 kiló) királyt 2012 szeptembere óta nem lehet letaszítani trónjáról.

Demetrious Johnson csúcsot állíthat be Forrás: Instagram/Demetrious Johnson

Demetrious Johnson borzasztóan nehéz gyermekkora miatt kezdett harcművészetekkel foglalkozni. Süket édesanya és egy alkoholista nevelőapa nevelte. Vér szerinti apjával soha nem találkozott, még csak képet sem látott róla.

A Mighty Mouse becenévre hallgató Johnson profi MMA-karrierjét 2007-ben kezdte el, ahol kisebb szervezetekben aratott sorozatos győzelmeivel hamar hírnevet szerzett magának. A WEC nevű, később a UFC által bekebelezett szervezetben már a világ legjobbjai között emlegették, így nem volt meglepő, hogy 2011-ben (már a UFC-ben) harmatsúlyú címmeccsig jutott. A bantamweight egyeduralkodója, a tavaly Cody Garbrandt által letaszított Dominick Cruz nagy falat volt neki, öt menetben pontozással kikapott.

Shaquille O'Neallal:

The legend @shaq told him I am waiting for shaq-fu the snes version to be redone and put on new gen console. #twitchcon2016 Demetrious Johnson (@mightymouse125) által megosztott bejegyzés, 2016. Okt 1., 17:44 PDT

Nem egészen fél évvel később a UFC bejelentette, létrehoz egy még kisebb határú súlycsoportot, hogy az alacsonyabb termetű sportolók is jobb lehetőséget kapjanak a dicsőségre. Így jöhetett létre a légsúly, ahol egy 4 fős minitornán döntöttek az első bajnokról. Az elődöntőn DJ elképesztően kiélezett ütközet után döntetlenre jutott Ian McCall ellen, a visszavágót viszont néhány hónappal később látható fölénnyel nyerte. Az első légsúlyú címmérkőzését 2012. szeptember 22-én rendezték, ahol Mighty Mouse megosztott pontozással verte meg a súlycsoport azóta is egyik legkiemelkedőbb egyéniségét, Joseph Benavidezt. Akkor még kevesen sejtették, Johnson regnálása hosszú éveken keresztül érinthetetlen lesz.

Magyar idő szerint szombatról vasárnapra hajnalban 10. alkalommal védheti meg légsúlyú övét, amely a UFC történetében rekordbeállításnak számítana. (Az egykori középsúlyú uralkodó, Anderson Silva tartja a csúcsot, aki a 11. alkalommal gyakorlatilag elbohóckodta az összecsapását Chris Weidman ellen – addig játszott a közönségnek letett kezekkel, amíg padlót nem fogott Weidman ütéseitől.

Anderson Silva (jobbra) ugyancsak minden idők egyik legjobbja Forrás: AFP/Niklas Halle'n

Rengetegen fogják azt mondani, Johnson rekordbeállítása a nyomdokaiba se léphet Silva teljesítményének, hiszen amíg a „Spider" a pályafutása csúcsán lévő Dan Henderson, Vitor Belfort vagy épp Chael Sonnen ellen védett címet, addig Mighty Mouse-nál sok esetben olyan versenyzőkről beszélünk, akik se előtte, se utána nem alkottak maradandót. Tény, a Benavidez felett aratott második győzelme elképesztő dominánsnak hatott. Tény, az olimpiai bronzérmes birkózót, Henry Cejudót is az első menetben elintézte. Tény, a már harmatsúlyban is bizonyított, MMA-karrierje alatt csak pontozással kikapó John Dodsont kétszer is meg tudta verni. Csak ezek mellett ott vannak a kevésbé impozáns győzelmek, mint a zsinórban háromszor kikapó és már visszavonuló Chris Cariaso, a UFC-ből nemrégiben elengedett Ali Bagautinov vagy a szervezetnél 2-5-ös mérleggel álló, de az Ultimate Fighter reality műsor megnyerése miatt lehetőséget kapó Tim Elliott.

Így vagy úgy, egyszerűen nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy Demetrious Johnson az MMA történelmének egyik legsokoldalúbb, súlycsoport függetlenül vett (pound-for-pound) legjobb harcosa. Tizedik címvédése a földön veszélyes brazil, Wilson Reis ellen történhet, ám szinte biztosak lehetünk benne, a címmérkőzésre tavaly július óta váró Reis nem hátrál meg.

A Kansas Cityben rendezendő UFC on FOX 24 gálát a Sport 1 nézői eredeti kommentárral vasárnap hajnali 2 órakor, magyar alámondással vasárnap este 22:45-től láthatják.