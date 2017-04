Két meccset játszottak az NBA rájátszásának hétfői játéknapján. LeBron James, Kyrie Irving és Kevin Love a címvédőnél, Kawhi Leonard a Spursnél játszott óriásit.

Magyar idő szerint kedd hajnalban először a címvédő Cleveland Cavaliers lépett pályára az Indiana Pacers ellen. A párharc második meccsén a Keleti konferencia második helyezett Cavs ugyanúgy megszenvedett a Paul George vezette Indiana ellen, mint a szombat esti első felvonás alkalmával.

A félidőben csupán öt ponttal vezetett a címvédő, és hiába a lehengerlő harmadik negyed (33-20-ra nyerte a Cleveland), a negyedik negyed eleji 18 pontos előnyből a végére alig maradt, a Pacers az ellenállhatatlan Paul George-dzsal (32 pont) az élen hatalmasat hajrázott.

Végül LeBron James, Kyrie Irving és Kevin Love extrája kellett ahhoz, hogy egy már megnyert meccset el ne veszítsen a tavasszal pocsék formában játszó hazai csapat. LeBron a pihenés helyett ismét játszhatott 42(!) percet, ami alatt 25 pontot és 10 lepattanót szerzett, valamint 7 gólpasszt osztott ki. A 4-4 szerzett labdájáról és blokkjáról már nem is beszélve.

Felzárkózott a Pacers, de LeBron házában nem úgy megy az:

LeBron mellé most fellépett Kyrie Irving (34 pont) és Kevin Love (27 pont, 11 lepattanó) is, így a Cavs, ha nehezen is, de 2-0-ra vezet a Pacers ellen. A következő, harmadik összecsapást csütörtökön, Indianaban rendezik.

A másik hajnali találkozón a nyugati második San Antonio Spurs fogadta a Memphis Grizzliest. Úgy tűnt, a második meccs már a félidőben eldőlt, a Spurs 19 pontos előnnyel ment pihenni.

Hiába a nagy hátrány, a Memphis és Vince Carter is felpörgött:

Habár a Grizzlies Mike Conley-val és Zach Randolph-fal az élen a harmadik negyedben faragott a hátrányból, a 37 pontos San Antonio-i Kawhi Leonard a végén begyújtotta a rakétákat, és egy percig sem volt kétséges a hazaiak győzelme. Folytatás csütörtökön, Memphisben.

Eredmények:

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (2. kiemelt) - Indiana Pacers (7.) 117-111

az állás 2-0 a Cavaliers javára

Nyugati főcsoport

San Antonio Spurs (2.) - Memphis Grizzlies (7.) 96-82

az állás 2-0 a Spurs javára