Cellájában akasztotta fel magát a gyilkos NFL-sztár

Az egykori New England Patriots-játékos Aaron Hernandez holttestére ma hajnalban találtak rá. Hernandez gyilkosságért életfogytiglant kapott, korábban a Patriotsszal a Super Bowlt is megjárta.

A börtönben lett öngyilkos a New England Patriots egykori tight endje, Aaron Hernandez, akinek holttestére hajnalban találtak rá a börtönőrök.

A massachusettsi Shirleyben található Souza Baranowski Correctional Center közleménye szerint a magánzárkában raboskodó egykori játékos az ablakrácsra lógatott ágytakaróra akasztotta fel magát, de előtte a cellaajtót is eltorlaszolta belülről. Hernandezt a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, majd a közeli kórházba szállították, ahol hajnali 4.07-kor megállapították a halál beálltát.

Aaron Hernandez az NFL egyik legveszélyesebb tight endje volt Forrás: AFP/2012 Getty Images/Jim Rogash

A 27 éves Hernandez a 2010-es NFL draft negyedik körében érkezett a New England Patriotshoz, és a vele egy évben érkező Rob Gronkowskival együtt hamar az NFL egyik legveszélyesebb tight end-párosaként emlegették őket. 2012-ben a Super Bowlba is eljutott, ahol a csapat 21-17-es eredménnyel szenvedett vereséget a New York Giantstől.

A játékost 2013 nyarán tartóztatták le gyilkosság vádjával, és 2015 áprilisában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Odin Loyd meggyilkolásáért. Hernandeznek ezen kívül bíróság elé kellett állnia egy másik gyilkossági ügyben is. A vád szerint a játékos 2012-ben bűnrészes volt Daniel de Abreu és Safiro Furtado meggyilkolásában, de ez alól a vád alól épp a múlt héten, április 14-én mentették fel.