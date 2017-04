Minden, de minden összefogott a Celtics ellen

Mindenki ünnepelt Bostonban, mikor a Celtics az NBA-alapszakasz hajrájában megelőzte a bajnok Clevelandet, és megnyerte főcsoportját. Egy héttel később úgy tűnik, csak a csoda mentheti meg őket attól, hogy már a rájátszás első körében kiessenek.

24 éve nem rajtolt olyan rosszul főcsoportját megnyerő csapat az NBA-ben, mint idén a Boston Celtics. A csapat, amely 53 győztes és 29 vesztes mérkőzéssel Kelet legjobb, az egész liga negyedik legjobb együttese volt az alapszakaszban, első két hazai mérkőzését elvesztette a nyolcadik Chicago ellen, így 2-0-s hátrányba került a párharcban.

Fact:

Ilyesmire legutóbb 1993-ban volt példa az NBA-ben, amikor a Charles Barkley vezette Phoenix Suns első két hazai meccsét elbukva 0-2-ről fordítva jutott tovább a nyolcadik Lakers ellen, ráadásul úgy, hogy az első körben megrendezett párharc akkor még csak három győzelemig tartott, tehát egyetlen újabb Lakers-siker a kiesést jelentette volna a Suns számára. Barkley-ék azonban fordítottak és egészen a döntőig meneteltek, ahol aztán Michael Jordan Chicagójával már nem bírtak.

A Celtics helyzete annyiból kényelmesebb, hogy egyet még hibázhatnak a párharcban, de a következő két chicagói összecsapás közül legalább egyet nyerniük kell az életben maradáshoz. Ha az első két mérkőzésből, és a közvetlenül azt megelőző eseményekből indulunk ki, nincs sok esélyük, mert gondjaik nyilvánvalóak és nehezen kezelhetők.

Padlón a csapat

Az első mérkőzés előtti napon derült ki, hogy a Celtics legeredményesebb játékosa, Isaiah Thomas elvesztette húgát, aki autóbalesetben meghalt. Az irányító mindezek ellenére vállalta a játékot, sőt, kifejezetten jól játszva 33 pontot dobott az első mérkőzésen, majd pályára lépett és 20 pontot szerzett a másodikon is.

Most azonban egy újabb nehéz időszak vár rá: a harmadik mérkőzés előtt Thomas elutazik majd testévre temetésére, és onnan érkezik meg Chicagóba péntek este, hogy pár óra múlva pályára lépjen a United Centerben.

Brad Stevens, a csapat vezetőedzője is elismerte, hogy bár nem keresnek kifogásokat a két elszenvedett vereségre, az öltözői hangulaton érződik a tragédia: Csend van. Mindenki együttérez vele, hiszen ez egy remek közösség. Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy mindeközben dolgunk van a pályán, és igyekszünk azt a lehető legjobban elvégezni."

Lepattanók, pontszerzők

A csapat a pályán is gondokkal küzd, elsősorban a palánk alatt. A Bulls az első mérkőzésen 17 lepattanóval szedett többet, és bár a második meccsre ezen az arányon javított a Boston, és ötre csökkentette hátrányát, az nem jó jel, hogy a Bullsból négy játékos is legalább 7 lepattanóig jutott a találkozón. A probléma nem újkeletű a Bostonnál, hiszen az alapszakaszban mindössze 27. helyen végzett a csapat lepattanózásban a liga 30 csapatából, ráadásul sejthető volt, hogy ez döntő faktor lesz a párharcban, hiszen a mostani ellenfél 3. volt.

Palánk alatti fölény:

Világosan látszik a Celtics másik, egész szezonban látott problémája is, vagyis hogy Thomason kívül nincs olyan játékosuk, aki könnyen teremt magának dobóhelyzetet. Míg a túloldalon Dwyane Wade és Jimmy Butler is kiválóan támad egy-az-egyben, Rajon Rondo pedig egyetlen passzal is ziccert tud teremteni, és legutóbb 14 gólpasszt is kiosztott, addig a Celticsben Thomason kívül egyetlen játékos sem jutott el 20 pontig egyik mérkőzésen sem.

A párharc szombat hajnalban Chicagóban folytatódik, a Celticsnek addig van ideje javítani.