Chiefs-Patriots meccsel indul a 2017-es NFL-szezon

Az NFL nyilvánosságra hozta a 2017-es szezon menetrendjét, amiből kiderül, hogy karácsonykor és szilveszterkor is amerikaifoci-orgiára számíthatunk. A Super Bowlt 2018 február 4-én rendezik.

Amerikai idő szerint csütörtök este nyilvánosságra hozták az NFL 2017-es szezonjának teljes menetrendjét. A következő NFL-szezon ezek szerint szeptember nyolcadikán indul, ahol a címvédő New England Patriots fogadja a Kansas City Chiefset. Az NFL-szezon nyitómeccse magyar idő szerint szeptember 9-én, pénteken magyar idő szerint hajnali fél háromkor kezdődik.

A vasárnap esti programok:

Mivel 2017-ben a szenteste és a szilveszter is vasárnapra esik, ezen a két ünnepnapon teljes fordulatszámon pörög majd az NFL gépezete, és már a szokásos, magyar idő szerinti este hét órai kezdettel láthatunk mérkőzéseket.

Monday Night Football:

Karácsonykor ezen kívül hétfőre is került két meccs, méghozzá nem is akármilyenek, hiszen december 25-én magyar idő szerint este fél 11-kor a Pittsburgh Steelers és a Houston Texans, míg az amerikai főműsoridőben, ami nálunk hajnali fél három, az Oakland Raiders látogat a Philadelphia Eagleshöz.

A karácsonyi és a szilveszteri meccseken kívül idén sem marad el a hagyományos hálaadásnapi NFL-sorozat. November 23-án csütörtökön este fél hétkor a Detroit Lions és a Minnesota Vikings, ee fél tizenegykor a Los Angeles Chargers és a Dallas Cowboys játszik, míg a főműsoridőt egy igazi NFC East-rangadó kapta, ahol a Washington Redskins fogadja a New York Giantset.

Lehet böngészgetni:

Nyilvánosságra kerültek az Amerikán kívül játszott meccsek pontos dátumai is. 2017-ben négy NFL-meccset rendeznek Londonban, ahol a Baltimore Ravens és a Jacksonville Jaguars szeptember 24-én, a New Orleans Saints és a Miami Dolphins október elsején, az Arizona Cardinals és a Los Angeles Rams október 22-én, míg a Minnesota Vikings és a Cleveland Browns október 29-én játszik. A londoni meccsek mellett Mexikóváros sem marad NFL nélkül: a dél-amerikai NFL-rajongók egy New England Patriots-Oakland Raiders-meccsnek örülhetnek november 19-én.

A teljes 2017-es NFL-menetrend a liga hivatalos honlapján érhető el.