UFC: Conor McGregor haverja főmeccset kap

A UFC fennállása során negyedszer rendeznek gálát Tennessee állam fővárosában, Nashville-ben. A szervezet 108. Fight Nightja főkártyáján hat mérkőzés szerepel, melyek mindegyike tartogathat meglepetéseket.

A main card első ütközetén a váltósúlyúak között 13. helyen kiemelt Jake Ellenberger méri össze erejét az arcának keménységéről kapott becenevű Mike „Platinum" Perryvel. Noha mindkét sportoló vereséget követően érkezik, meg kell jegyezni, hogy Ellenberger legutóbbi T. K. O.-buktája elég fura volt, amikor is a lábujja beleakadt a ketrecbe Jorge Masvidal ellen decemberben. Perry két héttel később kapott ki, amikor Alan Jouban elképesztő precizitással limitálta a távot a sziklakemény ütőerővel rendelkező Platinum ellen, és pontozással nyert.

Mike Perry (b) Forrás: AFP/2016 Getty Images/Steve Marcus

Nehéz elfelejteni, hogy Perry mit művelt Danny Roberts ellen Manchesterben, és noha kettejük közül egyértelműen Ellenberger a képzettebb, technikásabb harcművész, nem véletlen, hogy utolsó kilenc megmérettetéséből csak két győzelme van. Nem valószínű, hogy szükség lesz a pontozóbírók segítségére, Perry könnyen visszatérhet az útra, amit a UFC 202-ön elindított.

Trash Talk-tipp: Perry, kiütéssel

Az idei év első gáláján megkérdőjelezhető módón diadalmaskodott Joe Lauzon, még ő is elismerte, hogy ellenfelének, Marcin Heldnek kellett volna adni a három menetből legalább kettőt. A UFC-veteránnak számító (2006-ban debütált a szervezetnél) Lauzon sohasem tudta megugrani azt a szintet, ami a bajnoki öv közelébe sodorta volna, ettől függetlenül minden egyes mérkőzése elképesztően szórakoztató:a UFC-ben hatszor is megkapta az este legjobb összecsapásáért járó 50 ezer dolláros bónuszt.Stevie Ray legutóbb egy álmoskás meccsen megosztott pontozással nyert Belfastban Ross Pearson ellen, várhatóan a 27 éves skót úriember egy újabb veterán skalpját szeretné begyűjteni pályafutása során.

Joe Lauzon Forrás: AFP/2016 Rey Del Rio/Rey Del Rio

Lauzon többször is bizonyította, állja a kemény ütéseket, viszont a földön jóval képzettebb lesz ellenfelénél. Nehéz elképzelni, hogy kettejük összecsapásában nem kerül legalább egyszer valamelyikük a földre.

Trash Talk-tipp: Lauzon, pontozással

John Dodson kétszer is nekifutott Demetrious Johnsonnak, ám egyszer sem tudta elvenni a légsúlyú bajnok övét, ezért eggyel feljebb, harmatsúlyban folytatta karrierjét. A Manvel Gamburyan ellen bemutatott 37 másodperces kiütés bebizonyította, itt is számolni kell vele, és noha John Linekerrel vívott ötmenetes háborúja végén végül alulmaradt, egyértelmű, hogy a 135 fontosok között is az egyik leggyorsabb versenyző lesz. Eddie Wineland zsinórban két kiütést hozott össze, ám Dodsont még senki sem tudta idő előtt legyőzni.

John Dodson Forrás: AFP/2013 Getty Images/Steve Snowden

Noha mindkettőjüknek megérdemelt helye van a harmatsúlyú top10-ben, Dodson mozgékonysága és gyorsasága elég lehet a győzelemhez.

Trash Talk-tipp: Dodson, pontozással

Nagyon meg kell becsülni, ha színvonalas félnehézsúlyú mérkőzést kapunk, mert a foghíjas divízióban egy-egy győzelem is borzasztóan nagyot lendíthet valakin. Ovince Saint Preux tavaly októberben kerti székként csukódott össze Jimi Manuwa öklei alatt, az egykori kihívó pedig februárban sem tudott nyerni, noha egy párhetes beugró (Volkan Oezdemir) ellen toronymagas favorit volt. Marcos Rogerio de Lima a legfélelmetesebb 205 fontos brazil Glover Teixeira és Shogun Rua után, ám kíméletlen ütőereje után nem lehet elmenni a tény mellett, hogy láthatóan állóképességi gondokkal küzd a késői menetekben.

A dagesztáni Gadzimurad Antigulov rávilágított, hogy Rogerio de Limával el lehet bánni a földön is, ez fokozottan igaz akkor, ha a brazil kifogy a szuszból. A legutóbb kissé motiválatlannak tűnő OSP-nek könnyen a UFC-s karrierje foroghat kockán, mivel az elmúlt öt alkalomból négyszer is vesztesként hagyta el az oktogont.

Trash Talk-tipp: Saint Preux, feladásra kényszerítéssel (submission)

Al Iaquinta a visszavonulással is fenyegetett, ám végül 2015 áprilisa után ismét láthatjuk a ketrecben. Raging Al impozáns mérleget tud felmutatni UFC-s pályája során, ám jó kérdés, mennyi rozsda van rajta 2 évnyi kihagyás után. Sokat nem kell várnunk, hogy megtudjuk, hiszen Diego Sanchez mindig izgalmas, kontaktot kereső stílusa miatt már az első menetben kemény akcióra számíthatunk – nem véletlen, hogy párharcuk lett a co-main event, a UFC is tisztában van vele, hogy ez a bunyó durva csetepaté ígéretét rejti magában.

Al Iaquinta Forrás: AFP/2015 Getty Images/Steve Marcus

Bár Sanchez sok nagy háborút megélt, Iaquinta a kifinomultabb, precízebb harcművész kettejük közül, aki apránként szét tudja szedni.

Trash Talk-tipp: Iaquinta, kiütéssel

Artem Lobov karrierjének egyértelmű fénypontja volt, amikor tavaly novemberben Belfastban az edzőtársa beugrott hozzá a ketrecbe, hogy együtt ünnepeljék pontozásos győzelmét. Az a bizonyos edzőtárs, Conor McGregor egy héttel korábban lett két súlycsoport bajnoka is, miután legyőzte Eddie Alvarezt a UFC 205-ön, az északír publikumnak nem volt nehéz katarzisban kitörnie a két sportoló ölelése közben. Lobov azóta jó nagyra nyitotta a száját is, a UFC pedig úgy gondolta, hogy megadják neki a lehetőséget a bizonyításra.

Az orosz kalapács McGregorral ünnepelt Forrás: The Sun

Cub Swanson a 2016-os év egyik, ha nem a legszórakoztatóbb meccsét nyerte meg Dohoo Choi ellen a UFC 206-on, amivel megőrizte évek óta bebetonozott helyét a pehelysúly top5-jében. A még csak nem is rangsorolt Lobovra könnyű prédaként tekint, ám biztosak lehetünk benne, hogy az ír-orosz versenyző megpróbál élni a lehetőséggel, és bizonyítja, helye van egy ötmenetes főmérkőzésen.

Swanson álla nem látszott megkopottnak a feltörekvő koreai ellen, Lobov viszont kevés vesztenivalóval lép be az oktogonba. A papírforma szerint a rutinos Swanson leiskolázza majd ellenfelét, ám McGregor edzőpartnere legutóbb Teruto Ishihara ellen is előhúzott váratlan dolgokat az arzenáljából.

Trash Talk-tipp: Swanson, kiütéssel

A Nashville-i Fight Night 108 főkártyája szombatról vasárnapra hajnali 4 órakor, magyar kommentárral vasárnap 23:15-kor tekinthető meg a Sport1-en.