A szörnyeteg és a barátnőjét összeverő futó is az NFL kapujában

Az LSU-ról érkező Leonard Fournette-et sokan egyenesen a legjobb running backnek tartják Adrian Peterson óta. A Stanford hiperintelligens játékosa, Christian McCaffrey is meglepetést okozhat, de a barátnőjét összeverő Joe Mixon is komoly tehetség. Bemutatjuk a jövő NFL-sztárjait a Sport TV szakértői segítségével.

Most következő sorozatunkban a 2017-es NFL Draftra jelentkező legtehetségesebb játékosokat mutatjuk be. Az irányítók, a tight endek és az elkapók után most a futókon a sor.

Leonard Fournette (LSU)

A 2017-es draftra jelentkező running backek sorát nem lehet mással nyitni, mint Leonard Fournette-tel, az LSU játékosával, akit nem véletlenül emlegettek már első egyetemi éve alatt szörnyetegként. 185 centi magas, 107 kilós csupa izom termetéről azonnal Adrian Peterson, a Minnesota Vikings legendája ugrik be, sokan pedig egyenesen Herschel Walkerhez, minden idők egyik legjobb college-futójához hasonlítják.

A brutális felépítésű Fournette 2015-ben robbant be igazán a college világába, amikor 1953 yardot és 22 touchdownt szerzett az LSU színeiben, miközben úgy hullottak előtte az ellenfél védői, mint a legyek. Egyedül az Alabama Crimson Tide szupervédelme tudta kivenni a meccsből: ellenük 2015-ben mindössze 31, míg rá egy évre 35 yardot hozott össze. 2016 egyébként sem sikerült túl fényesen az 1995-ben született játékosnak, hiszen egy bokasérülés miatt csak hét meccsen tudott pályára lépni, és a draftra készülve már az évzáró Citrus Bowlon sem vett részt.

Leonard Fournette, a Szörnyeteg Forrás: Instagram/Leonard Fournette

Az Ole Miss Rebels ellen azért tavaly is megvillant: azon a meccsen 284 yardot és három touchdownt futott. Fournette-tel kapcsolatban ez a bizonyos sérülés az egyetlen kérdőjel, ami a profi karrierjét illeti, valamint az, hogy azzal az agresszív játékstílussal, amivel az egyetemen játszott, mennyire lesz ütésálló az NFL-ben, máskülönben tényleg olyan korszakos tehetségről beszélünk, akit bármelyik csapat szívesen látna.

Dalvin Cook (Florida State Seminoles)

A Floridából érkező Dalvin Cook nem a Fournette-féle szörnyetegek közé tartozik, hiszen 178 centijével és 95 kilójával méretben alulmarad az LSU játékosától. Cook a fizikai ereje helyett a sebességével villogott az egyetemi meccseken, és három emlékezetes év van mögötte. Már 2014-ben ezer yard fölé jutott, és három év alatt ő lett az a játékos, aki a legtöbb futott yardot szerezte az FSU történetében, szám szerint 4464-et.

A focin kívül az atlétikában is jeleskedő Cook kimondottan intelligens játékos, aki kiválóan veszi észre és használja ki a lyukakat, és elképesztő testcselekkel rázza le a rátámadó védőket. Ugyan az NFL-ben alulméretezettnek számít, az elkapásokhoz viszont jó keze van, és az FSU-nál ezt ki is használták. Nála a fizikai adottságai mellett kérdőjelnek számítanak a sérülései, és a túl gyakori labdaelejtései is, de ami még komolyabb kételyt ébreszthet az NFL-csapatokkal szemben, az a balhés természete, hiszen többször emeltek már ellene vádat ilyen-olyan apró vétségek miatt. Ha viszont képes fejben megérni a következő szintre, és a teste is bírni fogja az NFL kiképzését, akkor néhány év múlva ott lehet a liga legértékesebb futói közt.

Christian McCaffrey (Stanford Cardinal)

Ha a pedigrét is számításba vesszük, akkor egyértelműen a Stanford Cardinal 21 éves játékosa, Christian McCaffrey a nyerő ezen a drafton, hiszen neki már az édesapja, Ed McCaffrey is legendának számít. A szintén Stanford-alumnus idősebbik McCaffrey három Super Bowlt nyert wide receiverként: egyet a San Francisco 49ersszel és kettőt a Denver Broncosszal, ahol sokáig ő számított John Elway legkedvesebb célpontjának. McCaffrey bátyja, Max jelenleg a Green Bay Packers wide receivere, öccse, Dylan pedig az ország egyik legkeresettebb irányítójaként írt alá Jim Harbaugh egykori 49ers-edző egyetemi csapatához, a Michigan Wolverineshoz.

Édesapjához hasonlóan az ifjú McCaffrey is legendává vált a Stanfordon, hiszen megdöntötte Barry Sanders NFL-sztár futott yardrekordját, ő tartja az egy szezonban szerzett legtöbb nettó yardmennyiséget, és a Rose Bowl történetébe is beírta magát, amikor 2016-ban szinte egymaga verte meg az Iowa Hawkeyest, 172 futott, 109 elkapott, összesen pedig, a visszahordásokat is beleszámolva, 368 nettó yardot szerezve. Ebből is látszik McCaffrey egy minden fronton bevethető, szuperintelligens játékos, akinek csak a testalkatával kapcsolatban vannak kérdőjelek: 180 centis magasságával és 92 kilós súlyával egy kicsit alulméretezettnek számít, ezzel pedig nem biztos, hogy első számú running backként számítanának rá, de egy megfelelő csapatban a tudása félelmetes fegyverré teheti.

Alvin Kamara (Tennessee Volunteers)

Alvin Kamara az ország egyik legkeresettebb középiskolás running backjeként eredetileg az Alabama Crimson Tide-hoz írt alá, hogy ő legyen Nick Saban következő nagy dobása. A Tide-on viszont nem találta meg a számítását, és viselkedésbeli problémák miatt el is távolították a csapattól. Kamara egy évet töltött a Hutchinson Community College-on, hogy aztán a Tennnessee Volunteers játékosa legyen, itt pedig hamar a csapat egyik alapkövévé vált. Ugyan első pillantásra nem kiemelkedőek a számai, hiszen 2015-ben 698, tavaly pedig 596 yardot futott, de ez betudható annak, hogy a Volsban Joshua Dobbs irányítóval és Jalen Hurddel, a csapat azóta távozott másik futójával kellett osztoznia a lehetőségeken.

A futás mellett Kamara az elkapásokból is rendesen kivette a részét, hiszen a Vols rendszerében gyakran dobáltak is neki. A technikáján még dolgoznia kell, hiszen nem mindig játszik konzisztensen, viszont a 2015-ben összehozott 6,5 yardos átlag impresszív. Neki is kérdőjelek vannak a karaktere mellett, hiszen ő is állt már bíróság előtt többek közt közlekedési kihágás miatt, ráadásul a Tennessee soraiban azt sem bizonyította tökéletesen, hogy képes első számú futóként helytállni, noha tehetsége lenne hozzá. Kamara rizikós választás, és talán nem is viszik el az első körben, de van annyira figyelemre méltó játékos, hogy a második napnál ne csússzon tovább.

Joe Mixon (Oklahoma Soones)

A 2017-es NFL-draft sötét lova az Oklahoma egykori játékosa, Joe Mixon. Mixonnak a tehetsége alapján abszolút ott lenne a helye az első körben, de valószínűleg sokkal hátrébb fogják kihúzni, ha egyáltalán kiválasztják a draft három napján. A játékosról ugyanis nem is olyan rég került ki egy videó, amin az látható, hogy összeveri a barátnőjét, az ilyesfajta megmagyarázhatatlan és értelmetlen tettektől pedig Ray Rice emlékezetes balhéja óta teljesen érthető okokból irtóznak az NFL-csapatok.

Ettől eltekintve viszont Mixon egyértelműen ott van a draft legjobb running backjei közt. 185 centis magasságához száz kiló fölötti, csupa izom test társul, olyan futóösztönnel, ami csak a legjobbak sajátja. Elképesztő sebességgel gyorsul, de nem rohan bele a vakvilágba, kellően türelmes is ahhoz, hogy megtalálja a legjobb útvonalat. Az elkapásokhoz is megvan a keze, és visszahordóként is jól teljesített, úgyhogy ha nem lenne ennyire balhés, egészen biztosan az első kör közelében választanák ki. Nem kizárt, hogy az utolsó napon valaki beruház majd a még mindig csak 21 éves játékosra, akinek viszont mintaszerűen kell viselkednie, ha NFL-karriert akar.