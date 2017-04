A defensive backek, vagyis a cornerbackek és a safetyk névsora igazán veretes az idei NFL-drafton, hiszen ketten is a 2015-ös egyetemi bajnok Ohio State Buckeyes játékosai voltak. Természetesen itt is akad egykori Alabama-játékos, de az LSU Tigers secondarygyára is képviselteti magát. Bemutatjuk a jövő NFL-sztárjait a Sport TV szakértői segítségével.

Sorozatunkban a 2017-es NFL Draftra jelentkező legtehetségesebb játékosokat mutatjuk be. Az irányítók, az elkapók, a tight endek, a futók, és a falemberek után most a cornerbackeké a szó.

Jamal Adams, safety (LSU Tigers)

Az LSU-ban hagyománya van a remek secondarynek, hiszen az utóbbi években innen érkezett többek közt Eric Reid (San Francisco 49ers), Tyrann Mathieu (Arizona Cardinals) és a tavaly az Atlanta Falconsnál igencsak magára találó Jalen Collins is, hogy a szintén a Cardinalsban játszó Patrick Petersont ne is említsük. Adams ezt a hagyományt fogja tovább vinni a 2017-es drafton, és nála ráadásul családi örökségként is ott az NFL, hiszen édesapját, George Adams running backet az 1985-ös draft első körében vitte el a New York Giants.

Jamal Adams az LSU-n a secondary lelke volt Forrás: AFP/2014 Getty Images/Andy Lyons

Nem valószínű, hogy Jamal Adamset később választják ki az idei drafton, mint annak idején az apját, hiszen még az LSU szokásosan erős secondaryjében is kimagasló tehetség. Három évet játszott az LSU-ban, és ezalatt kiváló ösztöneinek és intelligenciájának köszönhetően a pályán és az öltözőben is igazi vezére lett a védelemnek. Egy igazi harcos mentalitásával játszik, és ha valami hibát lehetne felróni neki, azt az amerikai szakírók leginkább a túlzott agresszivitásában látják, ami néha hibához vezetett. A fiatalos hévet azonban gyorsan kinőheti, és akkor pedig az NFL-ben is olyan játékos lesz, akitől rettegni fognak az ellenfél támadói.

Malik Hooker, safety (Ohio State Buckeyes)

Malik Hooker majdnem a kosárlabdát választotta a foci helyett, hiszen középiskolásként még leginkább ez a sport mozgatta, a futball pedig másodrendű volt az életében. Már Urban Meyer csapatának tagja volt, amikor a Buckeyes 2015-ben megnyerte az első, már rájátszásos rendszerben rendezett egyetemi bajnokságot, de akkor még alig-alig játszott. Mindössze egy évet, a tavalyi szezont játszotta végig kezdőként, ekkor pedig be is robbant a Big Ten konferencia legelitebb védői közé: hét interceptiont is szerzett, ebből hármat touchdownra is visszavitt, illetve 2016-ban 74 szerelése volt.

Hooker tehát egy igazi labdavadász, akiben benne van, hogy az NFL-ben is megremeg az irányítók keze, ha az általa őrzött terület felé kell passzolniuk. Ugyan nem kiemelkedően gyors, de labdaérzéke és ösztönei igazán veszélyessé teszik, ugyanakkor futás ellen kevésbé hatékony, és 17 elhibázott szerelése is volt tavaly.

Mindössze egy évet volt kezdő a Buckeyesban, de ennél nagyobb kérdőjel a neve mellett az a térdsérülés, ami miatt a combine-on sem tudott részt venni. A benne lévő potenciál miatt viszont mindezek ellenére jó eséllyel már az első körben lecsap rá valaki.

Budda Baker, safety (Washington Huskies)

Budda Baker abban a Huskies-védelemben játszott, amelynek oroszlánrésze volt abban, hogy a washingtoniak az egyetemi bajnokság meglepetéscsapataként egyenesen a szilveszteri elődöntőig meneteltek, ahol aztán az Alabama ellen már nem bírták a tempót. A középiskolában atletizáló Baker félelmetesen gyors játékos, elég jó labdaérzékkel – két interception és hat elütött passz, mindehez 71 szerelés társult –, és jó adag agresszivitással a játékában. Vele kapcsolatban egyedül a mérete lehet a kérdőjel: a 178 centis magassága és 88 kilós súlya nem éppen az a testalkat, amivel a nagyobb darab NFL-elkapókat és tight endeket a földre tudja vinni, de a tehetsége és leginkább a mentalitása miatt jó eséllyel csapatot talál már a második napon.

Jabrill Peppers, safety (Michigan Wolverines)

Jabrill Peppers az egykori 49ers-edző, Jim Harbaugh által vezetett Michigan Wolverines legszórakoztatóbb jelensége volt a tavalyi szezonban. Az ilyen játékosra szokták mondani, hogy minden volt, csak akasztott ember nem, hiszen játszott linebackert, cornerbacket, és olykor még a támadókkal is felment egy-egy play erejéig.

Leginkább azonban safetyként vagy cornerbackként lehet jövője az NFL-ben, csak úgy, mint példaképének, Charles Woodsonnak, aki szintén a Michiganre járt: ugyan még ezekhez a posztokhoz is alacsonynak számít a 180 centijével, de ezt tiszteletet parancsoló, 97 kilós izomtömeggel, meglepő sebességgel és nem utolsósorban példaértékű hozzáállásal kompenzálja. Labdaszerzésben ugyan nem jeleskedett a Wolverines soraiban – egy interception és egy kierőszakolt fumble került a neve mellé –, de egy fineszesebb NFL-edző valószínűleg ezzel együtt is komoly fegyvert kovácsolhat Peppersből.

Szakértők szemével Bencsics Márk: Nálam Jamal Adams és Malik Hooker a két legértékesebb játékos a safetyk között. Mindketten komplex játékosok, akiknek első perctől kezdve a pályán a helyük. Adamsnél a mért idő az egyetlen kérdőjel, míg Hookernél a teljesen egyértelmű tehetségét beárnyékolja, hogy csak egy évet játszott kezdőként, illetve januárban megműtötték, ami miatt nem vett részt az NFL Cmbine-on sem.Mellettük Jabrill Peppers még odaérhet az első kör végére, de neki kimondottan fontos lesz, hogy a megfelelő rendszerbe helyezzék el. Kovács Sándor: A favorit egyértelműen Jamal Adams. Igazi vezér, remek atléta. Megoszlanak a vélemények, hogy ő, vagy Hooker a jobb kettejük közül, de Hooker csak egy évet játszott ebben a pozícióban, Adams pedig végig. Vezéregyéniség; nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is. A meglepetésember pedig Budda Baker lehet. Előfordulhat, hogy kicsúszik az első körből, de figyelni kell rá. Iszonyatos sebesség, linebacker-szív, és nem csodálkoznék, ha a következő Earl Thomas lenne belőle. Sok munka van vele, de szerintem megéri.

Marshon Lattimore, cornerback (Ohio State Buckeyes)

Marshon Lattimore ugyanúgy az Ohio State játékosa volt, mint Malik Hooker, és ő is csak egy évig volt stabil kezdő, hiszen 2015-ben egy térdhajlító-sérülés miatt csak hét meccset játszhatott.

Atletikussága, lazasága és irányváltási képessége azonban ezzel együtt is a legjobb cornerbackké teszi a 2017-es draftosztályban, robbanékonyságával pedig könnyedén tartja a tempót a receiverekkel, még akkor is, ha igazán elit elkapókkal az egyetemi szezonban nem nagyon találkozott, és az NFL-ben ez gondot jelenthet. Az adottságait azonban nem lehet tanítani, és azok közül minden megvan, ami egy sikeres játékossá teheti.

Marlon Humphrey, cornerback (Alabama Crimson Tide)

Marlon Humphrey abban a pusztító Alabama-védelemben játszott, ami rekordszámban szerezte a pontokat az elmúlt pár szezonban, és ő is rendelkezik NFL-vérvonallal, hiszen az édesapja, Bobby Humphrey a Denver Broncosszal még a Super Bowlt is megjárta 1990-ben, ő pedig 2015-ben három, 2016-ban pedig két interceptiont szerzett. Prototipikus méretű corner, aki az ereje és a testfelépítése mellett még kellően gyors is, és kellő ütemérzékkel veszi fel a tempót az elkapókkal, ráadásul kimondottan megbízható játékos is, hiszen az elmúlt két évben szinte végig kezdő volt. Nehéz kitűnni egy Alabama-szintű védelemből, és Humphrey kapcsán is gyakran felhozzák, hogy túl elit társaságban játszott ahhoz, hogy igazán kibontakoztathassa magát, de a pályán mutatott eddigi teljesítménye több mint ígéretes, a munkabírása pedig komoly érték lehet az NFL-ben is.

Tre'Davious White, cornerback (LSU Tigers)

Jamal Adams után itt a másik egykori LSU-játékos a secondaryből. Tre'Davious White négy évet töltött az LSU-ban, és ennek megfelelően kimagasló rutint szedett össze, ráadásul a közös konferencia okán a ma már a Raidersben játszó Amari Cooperrel és Calvin Ridley-vel is meg kellett küzdenie az évi menedrendszerű Alabama-LSU-rangadók során, és ellenük sem vallott szégyent. Rutinja miatt hamar beilleszthető lesz az NFL rendszerébe, és ugyan alkata a posztjához képest kissé túl vékony, de ezt a sebességével és az ösztöneivel bőven tudja kompenzálni, ráadásul tapasztalt punt returner is.