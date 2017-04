Nem kérdés, ki lesz az NFL draft első választottja

Myles Garrett akkora tehetség, hogy szinte biztosan ő lesz a 2017-es draft első választottja. A linebackerek közt itt a balhés Reuben Foster, és a Houston Texans-játékos J.J. Watt öccse, T.J. Watt is, akire szintén szép karrier várhat. Bemutatjuk a jövő NFL-sztárjait a Sport TV szakértői segítségével.

Sorozatunkban a 2017-es NFL Draftra jelentkező legtehetségesebb játékosokat mutatjuk be. Az irányítók, az elkapók, a tight endek, a futók, a falemberek és a defensive backek után végül nézzük a puzzle két urolsó darabját, alinebackereket és a defensive endeket.

Myles Garrett, defensive end (Texas A&M Aggies)

Ami a 2014-es drafton Jadeveon Clowney, tavaly pedig Joey Bosa volt, az idén Myles Garrett, akiből nagyon jó eséllyel az irányítók rémálma lesz az NFL-ben. 123 kilójával és 193 centis magasságával már a megjelenése tiszteletet parancsol, ráadásul a megdöbbentő fizikai ereje mellett hihetetlenül fürge is, így sebességből és erőből is képes megverni a támadófalembereket, hogy rávesse magát az irányítóra. Ezt az erőt még nem is tudja teljesen kontrollálni, ugyanis apróbb technikai hiányosságok azért vannak nála, de egyik sem olyan, amit egy jó edző ne lenne képes kijavítani, hogy a 2017-es szezonban már meghatározó legyen, akárhová is kerüljön.

Taco Charlton, defensive end (Michigan Wolverines)

198 centis magasságával és hosszú karjaival a Jim Harbaugh Michiganében játszó Taco Charltonban egészen hihetetlen lehetőségek rejlenek, még akkor is, ha a Myles Garretthez és Solomon Thomashoz hasonló játékosok mellett jóval alulértékeltebbnek tűnik ezen a drafton. Charlton ugyan csak az utolsó évében volt kezdő a Wolverinesnél, és nem is produkált egetrengető statisztikákat, a játéka alapján mégis elit passzsiettető lehet az NFL-ben, hiszen hihetetlenül robbanékony, és a fordulékonysága is kiemelkedő. A magasságához képest még elférne rajta némi izom, de a testfelépítése már most olyan, amiről az NFL-védőkoordinátorok álmodnak.

Takkarist McKinley, defensive end (UCLA Bruins)

Az UCLA-ról érkező Takk McKinley a maga 188 centiméterével és 113 kilójával kicsit kisebb, mint egy prototipikus defensive end, úgyhogy az NFL-ben valószínűleg külső linebackerként fognak rá számítani: jó eséllyel valamelyik 3-4-es rendszert futtató csapatnál. A Pac-12 konferenciában 2016-ban rettegtek tőle az irányítók, ugyanis tíz sackje is volt. A méretéhez képest gyors – 4,53 volt a 40 yardos ideje a combine-on -, de ami még ennél is fontosabb, a mentalitása példaértékű, minden playben kihajtja magából a maximumot, és noha apróbb technikai hiányosságok nála is vannak, folyamatosan kész fejlődni.

Solomon Thomas, defensive end (Stanford Cardinal)

McKinley mellett a Pac-12 konferencia másik irányítóbüntetője Solomon Thomas volt a Stanfordról, aki defensive endet és defensive tackle-t is játszott, noha a magassága neki is elmarad a prototipikus NFL-falemberétől, hiszen 191 centire nőtt. Ehhez azonban 124 kilónyi izom társul, amit megtanultak tisztelni az ellenfél irányítói, hiszen Thomas 8,5 sackkel fejezte be a 2016-os szezont. Az NFL-ben valószínűleg defensive endet fog játszani, bár sokan ahhoz sem tartják elég gyorsnak, viszont a robbanékonysága megvan, a méretbeli hiányosságát pedig kiváló technikával kompenzálja.

Szakértői szemmel Bencsics Márk: Myles Garrett egyértelműen a draft legjobb játékosa, szinte elenyésző gyengeséggel és megannyi kiemelkedő képességgel. Ha a Browns elviszi 1/1-gyel, a szezon első napjától egy komplex passzsiettetőre tesz szert, akitől félhetnek az ellenfél irányítói. Hozzá képest Solomon Thomas is kiemelkedő a passz és a futás ellen is, viszont defensive tackle poszton egyértelműen alulméretezett, így a kiválasztása során nagyon fontos lesz, milyen rendszerbe próbálják meg beilleszteni. Takkarist McKinley nem a legnagyobb játékosok közé tartozik, robbanékonyságával és hosszú karjával ideális választásnak látnám a Baltimore Ravensben, Elvis Dumervil utódjaként. Ne feledkezzünk el Derek Barnettről sem (Tennessee Volunteers): az ő személyében a csapatok egy kiváló pass rushert találhatnak, aki három esztendőn keresztül képes volt magas szinten játszani. Klasszikus 4-3-as védelembe érkezhetne és nincs olyan csapat, ahova ne férne el egy ilyen ösztönökkel bíró játékos. Ha a futás elleni védekezését tovább tudja fejleszteni, elit játékossá nőheti ki magát. Kovács Sándor: Myles Garrett egyértelmű 1/1. Egészen biztosan ő a legjobb pass-rusher, bár az számomra még kérdéses, hogy futás ellen mennyire fog beválni. A meglepetésember pedig Taco Charlton lehet. Mindene adott, ahhoz, hogy playmaker legyen az NFL-ben. Chandler Jonesra emlékeztet, és egy megfelelő edzővel, alázattal valamint rengeteg munkával a liga egyik legjobbja válhat belőle. Becsúszhat első körbe is, de nagyon határeset.

Reuben Foster, linebacker (Alabama Crimson Tide)

Reuben Foster egyértelműen a 2017-es draft legtehetségesebb linebackere lenne, ha nem történtek volna az utóbbi időben olyan dolgok körülötte, amik megkérdőjelezik az érettségét. A combine-on felháborodva otthagyta az egyik vizsgálatot, mert összekapott az orvossal, a drogteszten pedig túl hígnak találták a vizeletmintáját, amit így automatikusan pozitívként bíráltak el. Ennek ellenére jó eséllyel elkel a draft első napján, mert egy prototipikus felépítésű szuperatlétáról beszélünk, aki példaértékű keménységgel játszik, és 2016-ban a hatvan szerelés mellett ötször az ellenfél irányítóját is sikerült a földre vinnie.

Tim Williams, linebacker (Alabama Crimson Tide)

A másik játékos Nick Saban szupervédelméből az a Tim Williams, akiről talán Reuben Foster és Jonathan Allen mellett érdemtelenül keveset beszéltek. Williamset alkatánál fogva – 191 centis magasság és 111 kilós súly – inkább a linebackersor szélén fogják használni, és az irányítóra küldik, ahogy Alabamában is, hiszen 2015-ben 9,5, míg tavaly 9 sackje volt. Habár az irányító zavarásában a legjobb, a passz ellen is hatékony tud lenni, de az NFL-hez némi tömeget és agresszivitást érdemes lenne felszednie.

T.J. Watt, linebacker (Wisconsin Badgers)

T.J. Watt talán nem lesz elsőkörös, egy bekezdés erejéig azonban érdemes róla is beszélni, hiszen az ő édesbátyja nem más, mint J.J. Watt, a Houston Texans defensive endje, az NFL egyik legnépszerűbb játékosa. Magasságban csak három centivel marad el a bátyótól, súlyban viszont jó húsz kiló van közöttük az idősebbik Watt-testvér javára. Tight endként indult, és csak a Wisconsinnál csináltak belőle külső linebackert. A többi elsőkörösnek jósolt játékoshoz képest a sebessége és a fizikuma csak átlagosnak számít, mégis valószínűleg hamar beruházik rá valamelyik csapat, hiszen az intelligencia és mentalitás, ahogy a játékhoz áll, példaértékűnek számít.