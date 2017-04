Kukába dobták, most piedesztálra emelik

Erik Thames elsőre befürdött az MLB-ben, Dél-Koreában viszont újjáépítette magát, hazatért, a liga egyik sztárjelöltje és jelenlegi tempójában még a hazafutás-rekordot is megdöntheti.

Kevesebb mint egy hónapja kezdődött el az idei MLB (Major League Baseball) szezon, ám a Milwaukee Brewers first basemanje, Eric Thames nagyon jó úton halad a sztárstátusz felé.

A 30 éves Thamesről sokan azt gondolták, a legnívósabb baseball-ligában már soha nem lesz hely neki. Miután 2012-ben a Seattle Mariners nem hosszabbított vele szerződést, a játékos hiába várta a másik 29 csapat ajánlatát, a nem túl atletikus, ráadásul gyenge átlaggal ütő Thamesre senki nem tartott igényt.

Kénytelen-kelletlen a Baltimore Orioles és a Houston Astros minor league (AAA) farmcsapataiban tengődött, ám ez egy profiligát is megjárt játékosnak egyfajta büntetés, így Thames (lemondva az MLB-szerződésről) 2013 telén a dél-koreai NC Dinos együtteséhez szerződött. A dél-koreai KBO-ligában jóval gyengébb dobók ellen könnyen fel tudta tornászni számait, így nem nagy meglepetésre 2015-ben az év legértékesebb játékosának is megválasztották.

Tavaly novemberben az újjáépülő Milwaukee Brewers úgy gondolta, próbára teszi a több évig légiósként tengődő, ám Ázsiában Istenként tisztelt játékost, így egy 3 éves, 16 millió szerződést ajánlott, hogy visszatérjen a profiligába.

A többi természetesen történelem, a hollywoodi forgatókönyvírók már készülhetnek egy vázlattal.

Thames öt nappal áprilisi hónap vége előtt beállította a Brewers egy hónapra vetített hazafutás-rekordját, miután beütötte 11. homerunját, miközben az átlaga is megdöbbentően hatékony (370 – ötödik legjobb a National League-ben). Hogy a 11 homerunt kicsit perspektívába helyezzük: a teljes Boston Red Sox együtt ütött 11 homerunt az eddigi szezonban és összesen 8 csapat van, amelynek legfeljebb 20 hazafutása van.

Nem véletlen, hogy a játékosok közötti összesítést is hárommal vezeti: Thames 11 hazafutása után a két washingtoni ász, Ryan Zimmermann és Bryce Harper áll 8-8-cal, utánuk tizenhárman ütöttek eddig hetet.

„Az egész engem is meglep. Nem szeretnék rekordokat dönteni, nem ez volt a célom a szezon előtt. Koreában sokat tanultam és fejlődtem, és én magam is nagyon kíváncsi voltam, hogy visszatérésem után miképp szerepelek. Én is le vagyok döbbenve, hogy ilyen jól megy a játék. Akik pedig azt gondolják, doppingolok, azoknak üzenem, minden nap itt leszek és elérhető vagyok. Rengeteg vérem és pisim van még" – mondta mosolyogva Thames, miután a legutóbbi győztes mérkőzés után az MLB asszisztensei az idén már nem először kértek tőle mintákat.

Noha a játékos nagy valószínűséggel előbb-utóbb lelassít, ha ezt a statisztikát tudná hozni az egész szezonban, az év végén 77 hazafutással végezne, amivel néggyel megjavítaná Barry Bonds 2001-es rekordját.