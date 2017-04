Majdnem minden borult a draft első napján

A megjósolt forgatókönyvek közül szinte semmi nem jött be a 2017-es NFL draft első napján, kivéve talán az először kiválaszott játékos személyét. Ahogy azt szinte mindenki megjósolta, a Cleveland Browns ugyanis lecsapott Myles Garrettre, a Texas A&M Aggies defensive endjére.

Az irányítókérdés ugyanakkor nem oldódott meg megnyugtatóan Clevelandben, hiszen a Chicago Bears feljött a második helyre, és ott azonnal kihúzták a North Carolina Tar Heels egykori játékosát, a Jay Cutler utódjának szánt Mitchell Trubiskyt, akit legtöbben szintén a Cleveland Brownsba jósoltak.

A Browns ezzel együtt nem járt olyan rosszul, hiszen a csapat a cseréknek köszönhetően háromszor is választhatott az első körben. Garrett mellett a Michigan Wolverinesről érkező defensive backet, Jabrill Pepperst, illetve a Miami Hurricanes tight endjét, David Njokut húzták a 25. és a 29. helyen.

Az első körben Trubiskyvel együtt három irányító talált gazdára. A Kansas City Chiefs mindenki meglepetésére egészen a tizedik helyre cserélt fel, hogy lecsapjon Patrick Mahomesre, a Texas Tech Red Raiders egykori játékosára, a Houston Texans pedig abban a Deshaun Watsonban vélte megtalálni a jövő játékosát, aki januárban egyetemi bajnok lett a Clemson Tigers színeiben.

A meglepő választások közé tartozik a Titans ötödik pickje, akik a Western Michigan elkapóját, Corey Davist húzták. A futószörny Leonard Fournette Jacksonville-be került, míg a draft másik kiemelkedő futótehetsége, a Stanfordról érkező Christian McCaffrey Cam Newton játszótársa lesz a Carolina Panthersben.

Christian McCaffrey a Panthersé lett

A Florida State running backjét, Dalvin Cookot viszont nem választotta ki senki az első körben, ahogy DeShone Kizert sem, a Notre Dame egykori irányítóját sem, pedig többen még Trubiskynél is jobbnak tartották őt.

J.J. Watt öccse, T.J. Watt linebacker a Pittsburgh Steelersé lett: ez azért is érdekes, mert a két csapat 2017 karácsonyán egymás ellen lép majd pályára.

Az Alabama Crimson Tide balhés linebackere, Reuben Foster úgy tűnt, hogy kicsúszik az első körből, de az első körbe visszacserélő San Francisco 49ers végül utolsó előttiként elvitte a játékost. Még nagyobb kérdőjel az Oakland Raiders választása, akik Gareon Conleyt, az Ohio State Buckeyes cornerbackjét szemelték ki. Conley egy nemierőszak-balhéba keveredett néhány nappal a draft előtt: ugyan letartóztatás és vádemelés nem történt, de a vizsgálat még tart, és az ilyesmi általában óvatosságra inti az NFL-csapatokat.

Az első körében kiválasztott játékosok teljes névsora

1 Cleveland Browns Myles Garrett DE Texas A&M2 Chicago Bears Mitchell Trubisky QB North Carolina3 San Francisco 49ers Solomon Thomas DE Stanford4 Jacksonville Jaguars Leonard Fournette RB LSU5 Tennessee Titans Corey Davis WR Western Michigan6 New York Jets Jamal Adams S LSU7 Los Angeles Chargers Mike Williams WR Clemson8 Carolina Panthers Christian McCaffrey RB Stanford9 Cincinnati Bengals John Ross WR Washington10 Kansas City Chiefs Patrick Mahomes II QB Texas Tech11 New Orleans Saints Marshon Lattimore CB Ohio State12 Houston Texans Deshaun Watson QB Clemson13 Arizona Cardinals Haason Reddick LB Temple14 Philadelphia Eagles Derek Barnett DE Tennessee15 Indianapolis Colts Malik Hooker S Ohio State16 Baltimore Ravens Marlon Humphrey CB Alabama17 Washington Redskins Jonathan Allen DE Alabama18 Tennessee Titans Adoree' Jackson CB USC19 Tampa Bay Buccaneers O. J. Howard TE Alabama20 Denver Broncos Garrett Bolles OT Utah21 Detroit Lions Jarrad Davis LB Florida22 Miami Dolphins Charles Harris DE Missouri23 New York Giants Evan Engram TE Ole Miss24 Oakland Raiders Gareon Conley CB Ohio State25 Cleveland Browns Jabrill Peppers S Michigan26 Atlanta Falcons Takkarist McKinley OLB UCLA27 Buffalo Bills Tre'Davious White CB LSU28 Dallas Cowboys Taco Charlton DE Michigan29 Cleveland Browns David Njoku TE Miami ACC30 Pittsburgh Steelers T. J. Watt LB Wisconsin31 San Francisco 49ers Reuben Foster LB Alabama32 New Orleans Saints Ryan Ramczyk OT Wisconsin