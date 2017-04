Csapatra talált a barátnőjét megverő játékos

Joe Mixon futót a Cincinnatti Bengals választotta ki. A Cleveland Browns irányítót draftolt a második körben, mégpedig a Notre Dame-tól érkező DeShone Kizert, és a Giants is kinézte Eli Manning utódját.

A draft második és harmadik körében három irányító is gazdára talált. A Cleveland Brownsnak nem kell többé bánkódnia, hogy kihagyta az első körben Mitchell Trubiskyt, Deshaun Watsont és Patrick Mahomest. A sokak által az egyik legnagyobb tehetségnek jósolt egykori Notre Dame-játékos, DeShone Kizer ugyanis nem kellett senkinek, a Browns-vezetőség pedig örömmel választotta ki az ígéretes játékost a második kör közepén.

Kizer mellett a New York Giants is húzott egy irányítót, mégpedig a harmadik körig csúszó egykori California-játékost, Davis Webbet. A San Francisco 49ers az Iowa Hawkeyes QB-jével, C. J. Beatharddel erősített.

Csapatra talált az első körből mindenki meglepetésére kicsúszó Dalvin Cook is. A Florida State Seminolestól érkező futóért az Adrian Petersont elvesztő Minnesota Vikings cserélt fel a második kör első felébe. A barátnője összeverésével óriási botrányt okozó Joe Mixonnak (Oklahoma Sooners) sem kellett sokáig várnia: őt szintén a második körben vitte el a Cincinnatti Bengals.

Egy harmadik hírhedt running back is gazdára talált a második napon: James Conner, a Pittsburgh Panthers rákot túlélő játékosának még költöznie sem kell, hiszen őt a Pittsburgh Steelers vitte el a harmadik körben.

A Steelers a második körben még JuJu Smith-Schustert, az egyik legtehetségesebb elkapót is megszerezte, aki az USC-n játszott. A Tennessee-ből érkező Alvin Kamara viszont még nem talált gazdára, csak úgy, mint a súlyos sérülést szenvedő, ám rendkívül tehetséges michigani tight end, Jake Butt sem.

A draft harmadik köre magyar idő szerint szombat este hatkor kezdődik.

A draft második napján kiválasztott játékosok teljes listája:

második kör:

33. Green Bay Packers: Kevin King, CB, Washington

34. Jacksonville Jaguars: Cam Robinson, OT, Alabama

35. Seattle Seahawks: Malik McDowell, DT, Michigan State

36. Arizona Cardinals: Budda Baker, S, Washington

37. Buffalo Bills: Zay Jones, WR, East Carolina

38. Los Angeles Chargers: Forrest Lamp, OL, Western Kentucky

39. New York Jets: Marcus Maye, S, Florida

40. Carolina Panthers: Curtis Samuel, WR/RB, Ohio State

41. Minnesota Vikings: Dalvin Cook, RB, Florida State

42. New Orleans Saints: Marcus Williams, S, Utah

43. Philadelphia Eagles: Sidney Jones, CB, Washington

44. Los Angeles Rams: Gerald Everett, TE, South Alabama

45. Chicago Bears: Adam Shaheen, TE, Ashland

46. Indianapolis Colts: Quincy Wilson, CB, Florida

47. Baltimore Ravens: Tyus Bowser, OLB, Houston

48. Cincinnati Bengals: Joe Mixon, RB, Oklahoma

49. Washington: Ryan Anderson, LB, Alabama

50. Tampa Bay Buccaneers: Justin Evans, S, Texas A&M

51. Denver Broncos: DeMarcus Walker, DE, Florida State

52. Cleveland Browns: DeShone Kizer, QB, Notre Dame

53. Detroit Lions: Teez Tabor, CB, Florida

54. Miami Dolphins: Raekwon McMillan, LB, Ohio State

55. New York Giants: Dalvin Tomlinson, DT, Alabama

56. Oakland Raiders: Obi Melifonwu, S, UConn

57. Houston Texans: Zach Cunningham, LB, Vanderbilt

58. Seattle Seahawks: Ethan Pocic, C, LSU

59. Kansas City Chiefs: Tanoh Kpassagnon, DE, Villanova

60. Dallas Cowboys: Chidobe Awuzie, CB, Colorado

61. Green Bay Packers: Josh Jones, S, NC State

62. Pittsburgh Steelers: JuJu Smith-Schuster, WR, USC

63. Buffalo Bills: Dion Dawkins, OL, Temple

64. Carolina Panthers: Taylor Moton, OT, Western Michigan

Harmadik kör

65. Cleveland Browns: Larry Ogunjobi, DL, Charlotte

66. San Francisco 49ers: Ahkello Witherspoon, CB, Colorado

67. New Orleans Saints: Alvin Kamara, RB, Tennessee

68. Jacksonville Jaguars: Dawuane Smoot, DE, Illinois

69. Los Angeles Rams: Cooper Kupp, WR, Eastern Washington

70. Minnesota Vikings: Pat Elflein, OL, Ohio State

71. Los Angeles Chargers: Dan Feeney, OL, Indiana

72. Tennessee Titans: Taywan Taylor, WR, Western Kentucky

73: Cincinnati Bengals: Jordan Willis, DE, Kansas State

74: Baltimore Ravens: Chris Wormley, DL, Michigan

75: Atlanta Falcons: Duke Riley, LB, LSU

76: New Orleans Saints: Alex Anzalone, LB, Florida

77. Carolina Panthers: Daeshon Hall, DE, Texas A&M

78. Baltimore Ravens: Tim Williams, LB, Alabama

79. New York Jets: ArDarius Stewart, WR, Alabama

80. Indianapolis Colts: Tarell Basham, DE, Ohio

81. Washington: Fabian Moreau, CB, UCLA

82. Denver Broncos: Carlos Henderson, WR, Louisiana Tech

83. New England Patriots: Derek Rivers, DE, Youngstown State

84. Tampa Bay Buccaneers: Chris Godwin, WR, Penn State

85. New England Patriots: Antonio Garcia, OT, Troy

86. Kansas City Chiefs: Kareem Hunt, RB, Toledo

87. New York Giants: Davis Webb, QB, Cal

88. Oakland Raiders: Eddie Vanderdoes, DT, UCLA

89. Houston Texans: D'Onta Foreman, RB, Texas

90. Seattle Seahawks: Shaquill Griffin, CB, Central Florida

91. Los Angeles Rams: John Johnson, S, Boston College

92. Dallas Cowboys: Jourdan Lewis, CB, Michigan

93. Green Bay Packers: Montravius Adams, DT, Auburn

94. Pittsburgh Steelers: Cameron Sutton, CB, Tennessee

95. Seattle Seahawks: Delano Hill, S, Michigan

96. Detroit Lions: Kenny Golladay, WR, Northern Illinois

97. Miami Dolphins: Cordrea Tankersley, CB, Clemson

98. Arizona Cardinals: Chad Williams, WR, Grambling State

99. Philadelphia Eagles: Rasul Douglas, CB, West Virginia

100. Tennessee Titans: Jonnu Smith, TE, Florida International

101. Denver Broncos: Brendan Langley, CB, Lamar

102. Seattle Seahawks: Nazair Jones, DL, North Carolina

103. New Orleans Saints: Trey Hendrickson, DE, Florida Atlantic

104. San Francisco 49ers: C.J. Beathard, QB, Iowa

105. Pittsburgh Steelers: James Conner, RB, Pittsburgh

106. Seattle Seahawks: Amara Darboh, WR, Michigan

107. Tampa Bay Buccaneers: Kendell Beckwith, LB, LSU