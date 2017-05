A hazugságvizsgálót is bevetették az idei NFL drafton

A Raiders hazugságvizsgálóval tesztelte kétes múltú kiválasztottját. A Bears-edző John Fox csak utólag tudta meg, hogy új irányító kerül a csapatába, a Pittsburgh Steelers elkapói pedig Twitteren találgatták, hogy vajon melyiküknek kell mennie JuJu Smith-Schuster érkezése után. Idén sem múlt el érdekességek nélkül az NFL draft.

A hazugságvizsgálót is bevetették

Komoly felzúdulást keltett az Ohio State Buckeyes-cornerback Gaeron Conley esete, akit nemi erőszak vádjával hallgattak ki néhány nappal a draft előtt. Ugyan vádemelés nem történt, Conley mégis aggódhatott, hiszen egy ilyen eset miatt rengeteget eshet a játékosok ázsiója a csapatok szemében. A pozíciójában a draft egyik legjobbjának számító Conley-nek azonban szerencséje volt, hiszen az Oakland Raiders annyira szerette volna megszerezni a játékost, hogy hazugságvizsgálóval kérdezték ki, hogy megbizonyosodjanak arról, ártatlan-e. Conley átment a teszten, a Raiders pedig az első napon bizalmat szavazott a játékosnak.

Gareon Conley átment a hazugságvizsgálós teszten

You can have the fame I want the fortune Gareon Conley (@_gconley8) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 17., 11:04 PDT

A drafton nem Gareon Conley volt az egyetlen balhés játékos, hiszen a második körben gazdára talált Joe Mixon running back is, aki néhány éve összeverte a barátnőjét. Mixont a Cincinnatti Bengals választotta ki a második körben. A Cleveland Browns pedig azt a Caleb Brantley védőfalembert választotta ki a hatodik körben, aki ellen jelenleg is eljárás folyik, mert megütött egy nőt egy flolridai bárban.

Zavar Chicagóban

Mindenkit meglepett, hogy a Chicago Bears a San Francisco 49ersszel cserélve, egy helyet felugorva szerezte meg Mitchell Trubisky irányítót. Legjobban azonban John Fox, a Bears vezetőedzője lepődött meg, akinek elmondása szerint fogalma sem volt arról, hogy Trubiskyt választja majd a csapat, ráadásul értékes draftpickeket adva egy helynyi felmozgásért a 49ersnek.

A Bears edzője sem tudta, hogy új irányító érkezik Forrás: AFP/2017 Getty Images/Elsa

A másik ember, akit valószínűleg kényelmetlenül érezhette magát Trubisky draftolásakor, az Mike Glennon irányító, akit 15 millió dolláros évi fizetéssel szerződtetett márciusban a Chicago Bears. A hírek szerint Glennont ráadásul meg is hívták a Bears első napos draftbulijára, amit a csapat főhadiszállásán rendeztek. A frissen igazolt irányító így első sorból nézhette végig, ahogy a Bears kiválasztja a leendő riválisát.

Jake Butt rosszul járt

Tavaly ősszel még első-második körösnek jósolták Jake Buttot, a Michigan Wolverines tight endjét, akit végül az ötödik körben választott ki a Denver Broncos, ugyanis Butt a Florida State Seminoles elleni bowlmeccsen elszakította a térdszalagját, és emiatt drámaian lecsökkent a draftértéke. A játékos ugyan biztosításának köszönhetően több mint félmillió dollárt kárpótlásban részesült, viszont mégis nagyon rosszul járt.

A sérülés komoly pénzbe került Buttnak

Who knew 4 years could fly by so fast? What a great win and emotional night for this team. Thank you to all of the fans who have stuck by our side, through the ups and the downs, and have helped make these past 4 years playing in that stadium the best of my life. Jake Butt (@jbooty88) által megosztott bejegyzés, 2016. Nov 20., 15:41 PST

Az ötödik körös szerződése ugyanis várhatóan 2,7 millió dolláros lesz, amiből mindössze a háromszázezer dolláros aláírási bónusza lesz garantált. Ha Butt nem sérül meg, és az ötödök kör helyett a másodikban választják ki, akkor 5,9 millió dolláros szerződéssel lett volna gazdagabb, amiből majdnem két és félmillió garantált pénz let volna. Ráadásul Butt esete negatív hatással lehet az egyetemi játékosokra is. Leonard Fournette és Christian McCaffrey ugyanis, pont egy esetleges sérüléstől tartva kihagyták a tavalyi bowlmeccsüket, emiatt pedig elég sok kritika érte őket, de a draft őket igazolta, ugyanis mindkét játékos az első körben kelt el.

Elkapódömping a Steelersnél

A Pittsburgh Steelers második körös választása is sokaknak meglepetés volt, hiszen a csapat JuJu Smith-Schustert, az USC egykori elkapóját húzta, noha a csapat igazán nem áll rosszul receiverek terén, hiszen Antonio Brown, Sammie Coates, Eli Rogers, Darius Heyward-Bey, Cobi Hamilton és a holtszezonban a Buffalo Billstől megszerzett Justin Hunter mellett az egyéves eltiltásából nemrég visszatérő Martavis Bryant is ott van, aki 2015-ben igen sokat hozzátett a csapat játékához.

Martavis Bryant egyéves eltiltás után tér vissza a Steelersbe Forrás: AFP/2016 Getty Images/Andy Lyons

Bryant és Coates Twitteren szívta is kicsit egymás vérét, hogy Smith-Schuster végül is melyikük helyére érkezett, később pedig Mike Tomlin Steelers-vezetőedzőnek kellett rendre intenie a játékosokat. Az elkapókérdés viszont még nyitott a Steelersnél, irányítóügyben ugyanakkor némileg tisztult a kép, ugyanis a negyedik körben drafolt Joshua Dobbs (Tennessee Volunteers) érkezésével a csapat búcsút intett az eddigi harmadik számú játékosnak, Zach Mettenbergernek.

A szakértő kiakadt a majmon

A draft utolsó köreiben a csapatok általában egymásra licitálnak, hogy hogyan lehet minél őrültebb módon bejelenteni egy-egy újabb játékos kiválasztását. A Houston Texans idén odáig jutott, hogy a draft alatt a Nemzetközi Űrállomás asztronautája, Peggy Whitson is bejelentkezett, hogy felkonferálja a Texans választását, de az Indianapolis Colts még a houstoniakon is túltett. A Colts negyedik és ötödik körös játékosát ugyanis egy orangután jelentette be egy érintőképernyő segítségével.

Mike Mayock kiakadt a Colts majmán

Ez nem tetszett mindenkinek, de talán a legjobban Mike Mayock, az NFL Network draftguruja húzta fel magát rajta. Mayock szerint ezek a játékosok egész életükben azért dolgoztak, hogy eljussanak az NFL-be, ezek után pedig rendkívül megalázó, hogy egy majmot állítanak oda, hogy kiválassza őket. A neves szakértő annyira ideges lett az egésztől, hogy azt is kilátásba helyezte: ha még egy ilyet lát, azzal a lendülettel feláll és hazamegy.