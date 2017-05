A bostoni törpe újradefiniálta, mit jelent a lehetetlen

Amikor 2011. április 1-jén Isaiah Thomas bejelentette, részt vesz az éves NBA-játékosbörzéjén, egyszerűen kinevették. Habár az egyetemen nagyon jól játszott, senki nem gondolta komolyan, hogy egy 175 centiméter magas irányító az egyre inkább a fizikumra és az atletikusságra épülő NBA-ben bármit is elérhet. Ma ott tartunk, hogy ez az ember a világ nyolc legjobb kosárlabdázójának egyike. Mégis, hogyan érte el mindezt? Portré.

„Erre a lehetőségre vártam egész életemben. Ezért dolgoztam a kezdetektől fogva. Megteszek mindent, hogy éljek vele; hogy kihozzam magamból a maximumot."

2015 februárjában némi ellenérték fejében Bostonba cserélte irányítóját a Phoenix Suns. Ezt az irányítót Isaiah Thomasnak hívták. Ő az, aki magyar idő szerint szerdára virradóra, bő két évvel Bostonba költözése után 53 pontot dobott a Washington Wizards elleni Keleti elődöntőben.

Megállíthatatlan:

Pedig magassága miatt volt, hogy kinevették, leírták, vagy egyszerűen csak ignorálták. Azt hitték, nem lesz belőle senki, nemhogy profi kosaras.

Kis ember, nagy szív

„Különleges, nagyon különleges játékos – így vélekedett LeBron James, a Cleveland Cavaliers háromszoros bajnok szupersztárja Thomasról. – Ritka nagy tehetség, hihetetlen alázattal van a játék iránt. Egy igazi bajnok."

Isaiah Jamar Thomas 1989. február 7-én, Washington államban, Tacomában született. Nevét a 80-as évek legendájáról, a Detroit Pistons halhatatlanjáról, Isiah Thomasról kapta. De nem azért, mert az édesapa annyira szerette volna a játékost, dehogy. Isaiah édesapja fogadást kötött a barátaival, hogy kedvenc csapata, a Los Angeles Lakers megnyeri az 1989-es nagydöntőt az éppen Isiah Thomas fémjelezte Pistons ellen. Ha veszít a Lakers, akkor a detroiti játékosról nevezi el a fiát. Igaz, a fiú már hónapokkal a párharc és a fogadás előtt megszületett.

A többi már történelem, a Pistons négy meccs alatt kivégezte a Lakerst, a kicsi Isaiahnak pedig ilyen névvel és háttérrel nem is volt igazán választása, profi kosárlabdázóvá kellett válnia.

Ahogy az egyik legnépszerűbb amerikai szakértő írja, valószínű csak saját maga hitte el igazán, hogy valaha profi lesz. Habár a gimnázium első évében 31 pontot átlagolt, és 2006-ban bejelentette, hogy egyetemre megy, Isaiah Thomas nem igazán volt kelendő portéka, nem álltak érte sorban a legnagyobb egyetemek, hogy ösztöndíjjal csábítsák magukhoz. Végül 2008-ban a Washington Egyetemen folytathatta az útját az NBA-be.

A Washingtonon azonnal meghatározó játékossá vált, nagyszerűen játszott, és hiába mutogattak rá folyamatosan, már akkor sem engedett a kételkedőknek. Egy célja volt: az NBA.

Az egyetemen nemcsak magasságával, de a játékával is kitűnt: három szezon alatt egyszer legértékesebb - azaz legjobb - játékosnak, kétszer a konferencia legjobbjai közé választották. 2011-ben úgy gondolta, megérett arra, hogy a legjobbak közé lépjen. Hiába a nagyszerű egyetemi pályafutás, mégsem hitt benne senki. Még az sem, aki kiválasztotta.

Az első nehéz évek

„Nem gondolok arra, hogy mi lett volna, ha. Ellöktek maguktól, nem tetszett nekik az, ahogy játszom, ahogy vagyok. Jöttek a szokásos „túl kicsi vagy", „túl sokat dobsz rá", „nem vagy jó védő". El kellett jönnöm, mert egyszerűen nem hittek bennem."

Isaiah Thomas 2011-ben az egyetemi játékosbörze (draft) hatvanadik, utolsó helyén kelt el – egy hellyel hátrább, mint a magyar válogatott Hanga Ádám. Előbbit a Sacramento Kings, utóbbit a San Antonio Spurs választotta ki.

Boldog voltam, mert kaptam egy esélyt. Nem érdekelt, hogy utolsóként nyúltak értem, csak azon járt az agyam, hogy bizonyítanom kell

- ha Sacramentóban, akkor ott."

A kaliforniai franchise-nál három szezont töltött, egyik évben sem sikerült megmutatnia, mi rejlik benne. Volt néhány jó meccse, de a Kingsnél hosszú évek óta komoly gondok voltak, mondhatni ma is inkább csak játékostemetőként szolgál. Harmadik szezonja végére hiába volt pokolian súlytalan a Sacramento, Thomas közel 35 perc alatt 20 pontot és 6 gólpasszt átlagolt. A szerződése lejárt, és egyik fél sem igazán hajlott a közös munka folytatására.

„Nem akartak, de nem érdekelt. Bármi történt, dolgoztam tovább olyan keményen, ahogy tudtam – mondta pár évvel később az irányító. – Hiába volt nagyon nehéz időszak, mégiscsak ők adtak nekem először lehetőséget, mindig is fontosak lesznek nekem a sacramentói szurkolók."

A kilátástalanság és az igazi szenvedés a következő fél évben érte el Thomast.

Az NBA egyik legrosszabb csapatából a másikba, ha úgy tetszik cseberből vederbe került - 2014 nyarán a Phoenix Sunshoz igazolt.

A Suns 2010 óta nem szerepelt a rájátszásban, habár 2014-ben éppen úgy tűnt, megtörhet az átok. A csapat nagyon jó mérleggel fejezte be az alapszakaszt (48-34), de csak a Nyugati-főcsoport 9. helyen végzett. Ekkor érkezett a sacramentói játékmester.

A csapat 2014 nyarán kicserélődött, kulcsjátékosok távoztak, így nem volt kérdés: nagyon nehéz szezon vár a Phoenixre.

Isaiah Thomas ebbe a miliőbe csöppent bele, és fél év elég is volt neki. Nem játszott eleget, a 46 meccséből mindössze egyszer kezdett. Az eredmények nem jöttek, Phoenixben nem (sem) kértek az alacsony iránytóból. Nem bíztak benne, nem engedték bizonyítani. Thomas anno a Player's Tribune oldalon megjelent írásában elmesélte, hogyan vált el – szerencséjére – gyorsan a Sunstól.

„Éppen a buszon ültünk Phoenixben, amivel mentünk volna a reptérre. Csak vesztegeltünk, mert éppen zárult az átigazolási időszak, és az nem mehetett a csapattal, akit elcseréltek."

A csapat legnagyobb sztárja, a horvát Goran Dragic már szállhatott is le a buszról, hiszen a Miami Heathez került a játékjoga. Nem sokkal később a semmiből bejelentették, Isaiah Thomasért a Boston Celtics cserélt.

„Amikor Goran lelépett a buszról, már azon gondolkodtam, mit jelent ez számomra. Mennyivel lesz több dolgom, mennyivel játszhatok többet. Aztán mégsem ment tovább a busz..." Öt perccel később már Thomas sem ült a buszon, mert az utolsó pillanatban érte is befutott egy ajánlat.

Ekkor még nem tudtuk, de a következő évek egyik legjobb játékosa került Bostonba. Az éppen újjáépülő, fiatal, dinamikus Celticsbe.

A végtelenbe és tovább

Benned van, hogy egyszer Celtics-legendaként beszéljenek rólad."

Danny Ainge, a Boston Celtics általános menedzsere így fogadta irodájában 2015 februárjában a már két helyről is kipenderített új irányítóját. Bostonban az első pillanattól érezték, gyémántot találtak. Isaiah a már említett írásában megemlíti, hogy amikor a csapat edzője, Brad Stevens felhívta őt, azzal kezdte, köré fogják építeni a franchise-t.

„Soha nem hittek bennem. Ezek a srácok meg nem azért voltak feldobva, mert új fiú érkezik a csapathoz, hanem azért, mert ÉN kellettem nekik. Hihetetlen érzés volt."

Amikor Bostonba került, maga a legendás Isiah Thomas sms-ben gratulált:

Ez a legjobb dolog, ami a karriereddel történhetett."

És valóban. Habár az első fél szezon végén a rájátszás során a Cavaliers 4-0-lal kisöpörte a Bostont, Thomas szépen, lassan hozzászokott, milyen a valódi kosárlabda. Milyen az, amikor tízezrek őrülnek meg meccsről meccsre. Lassan a saját képére formálta a csapatot, a következő szezonnak már úgy indult neki a Celtics, hogy Thomas a kezdő és a csapat legfontosabb játékosa egyben.

"Ő hozza a döntéseket, mikor, hogyan támadunk - ezt már Al Horford, a Celtics magasembere mondja. - Minden este pörög, óriási energiával játszik, magával ránt minket is."

A fejlődés szemmel látható: első félszezonjában Bostonban 19 pontot, második évében 22,2 pontot, idén pedig - majdnem franchise-rekordot jelentő - 28,9 pontot átlagolt az alapszakaszban. Három bostoni év alatt kétszer választották be az All Star-gálára. Az újjáépült, megfiatalított csapat vezére, szíve és lelke egy személyben. 28 évesen karrierje csúcsán van, az idei rájátszásban pedig egy sajnálatos családi tragédiát használ fel extra motivációként. És ezért is annyira félelmetes.

"Mindent érte teszek – utalt húgára, akit éppen az idei rájátszás első meccse előtt egy nappal veszített el a Thomas-család. – Érte játszom, érte megyek ki a pályára minden este. Extra motivációt ad az a gondolat, hogy tudom, valahonnan most is figyel rám."

Isaiah Thomas lelki nagyságáról és erejéről tesz tanúbizonyságot az, hogy az első fordulóban, a Bulls elleni első meccsen - egy nappal húga halála után - kiment a pályára, és játszott. Arra pedig nincsenek szavak, ami magyar idő szerint szerdára virradóra történt: elhunyt húga születésnapján 53 (!) pontot dobott és ismét győzelemre vezette csapatát a Wizards elleni keleti elődöntő második meccsén.

Itt tartunk tehát: egy 175 centiméteres törpe bebizonyította, hogy a lehetetlen tényleg nem létezik. Kinevették, kidobták és lemondtak róla, de ő soha nem adta fel. Érdemes lehet tőle tanulni.

Ez Isaiah Thomas története.