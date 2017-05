A 195 centis judokát komolyan foglalkoztatta a kosárlabda

A három olimpiát is megjárt cselgáncsozó, Bor Barna gyermekkorában gyakran kosárlabdázott, a Jordan-érában pedig nyomon követte az NBA történéseit. A magyar sztárjudósnak így lett a példaképe Dávid Kornél, aki a Chicago Bulls játékosa volt, és akiről a Sport TV hamarosan Kornél on Tour címmel filmet mutat be.