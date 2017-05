A Bristol megyei Legfelsőbb Bíróság kedden hozott határozata felmentette a New England Patriots egykori tight endjét, Aaron Hernandezt a 2013-ban elkövetett szándékos emberölés bűntette alól. Massachussetts állam törvényei szerint ugyanis, ha egy elítélt még nem merítette ki az összes fellebbezési lehetőségét az ítéletével kapcsolatban, halálával automatikusan felmentést nyer a bűntette alól, az életfogytiglani börtönre ítélt Hernandez pedig 2017. április 19-én öngyilkosságot követett el a cellájában.

Mi lesz Hernandez hagyatékával?

Mivel Hernandezt két nappal a halála előtt felmentették a másik esete, egy 2012-ben elkövetett kettős gyilkosság vádja alól is, ezért a mostani ítéletének köszönhetően teljesen ártatlannak minősül.

Ez azért érdekes, mert egykori csapata, a New England Patriots, ahonnan a 2013-as letartóztatása után néhány órával azonnal ki is rúgták a játékost, közel hatmillió dollárt tartott vissza Hernandez fizetéséből az eset miatt.

Ezért a hatmillióért jó eséllyel pereskedhetnek a játékos örökösei, vagyis édesanyja, illetve egykori menyasszonya, aki egyedül neveli Hernandez kislányát.

Valószínűleg maga Hernandez is tisztában volt ezzel a ténnyel, ugyanis a menyasszonyának szóló egyik búcsúlevélben azt írta, hogy: Gazdag vagy".

Ugyanakkor a szóban forgó hatmillió dollárért Hernandez 2013-as áldozatának, Odin Lloydnak az örökösei is harcba szállnak, legalábbis Lloyd édesanyjának ügyvédje nyilatkozatában világossá tette: mindent elkövet azért, hogy a pénzt a gyászoló család kapja.

A motiváció nem tisztázott

A Hernandez öngyilkossága óta eltelt közel egy hónapban több konspirációs teória is felbukkant a játékos halálával kapcsolatban. Sokan, köztük egykori NFL-játékosok is már az öngyilkosság tényét is kétségbe vonták, mondván, Hernandez nem az a fajta, aki csak úgy eldobná magától az életet. Olyan pletykák is felmerültek, miszerint a játékos kettős életet élt, és valójában a saját neméhez vonzódott, Odin Lloydnak pedig azért kellett meghalnia, nehogy felfedje Hernandez titkát. Külföldi bulvárlapok egyenesen azt is tudni vélték, hogy Hernandez egyik búcsúlevele a börtönben megismert szerelmének szól. Ezt a hírt később a játékos ügyvédje kategorikusan cáfolta.

A börtön sem törte meg

A játékos halálának körülményeit vizsgáló eljárások során egész világosan kiderült, hogy Hernandez a börtönben sem változott meg. Négyéves fogva tartása alatt ugyanis számtalanszor kezdeményeztek ellene fegyelmi eljárást a börtönön belül. Előfordult, hogy összeverte egyik rabtársát, de az őreit is többször halálosan megfenyegette, de büntetést kapott kábítószer-fogyasztásért, illetve fegyvernek minősülő tárgy birtoklásáért is.