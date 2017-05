Egyre közelebb az újabb Cavs-Warriors nagydöntő

Jöjjön egy kis kitekintő az NBA két főcsoportdöntőjére. Keleten és Nyugaton is egyértelműnek tűnik a helyzet, a Cleveland Cavaliers és a Golden State Warriors is favorit, igaz, utóbbi esetében a San Antonio-i Kawhi Leonard sérülése is bátorságot adott a kijelentésünkhöz. Ha a Cavs és a GSW is nyer, először fordul elő az NBA történetében, hogy egymást követő három alkalommal játssza ugyanaz a két csapat a nagydöntőt.