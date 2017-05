Brady nem fél az átoktól

A New England Patriots irányítója lesz a Madden NFL következő borítóján. Az irányító azt is elárulta, hogy egyáltalán nem fél a Madden-átoktól, ami annyi játékosnak okozott már keserves pillanatokat.

A New England Patriots irányítója, Tom Brady lesz a legendás Madden-sorozat következő kiadásának borítóján – jelentette be néhány napja a játékot fejlesztő EA Sports.

A legendás, egykori Oakland Raiders-edzőről, John Maddenről elnevezett futballszimulátor 18. kiadása augusztus végén kerül a boltokba, Brady pedig olyan kiválóságokhoz csatlakozhat a Madden-borítóval, mint Richard Sherman (Seattle Seahawks), Brett Favre (Green Bay Packers), vagy épp Drew Brees (New Orleans Saints).

Lesújt-e az átok?

A Madden-borító viszont nemcsak dicsőséget jelent annak a játékosnak, aki szerepelhet rajta, de komoly fejvakarást is, ugyanis létezik a Madden-átok nevű jelenség, ami a borítón szereplő játékosokat sújtja a játék megjelenését követő szezonban. Nem lehet elmondani, hogy törvényszerűen mindegyik borítón szereplő játékosnak hatványozottan rosszabbra sikeredett a rákövetkező szezonja, de a tendencia azt mutatja, hogy a legtöbbjük teljesítménye igenis visszaesett.

A 2016-os kiadáson szereplő Odell Beckham Jr.-t például megkímélte az átok, ahogy a 2013-as borítóhős Calvin Johnsont is. A tavalyi kiadás címoldalán szereplő Rob Gronkowski viszont nem volt ennyire szerencsés, hiszen egy sérülés miatt szinte észrevehetetlen volt a teljesítménye, és a Super Bowlt is csak az oldalvonalról nézhette.

Az Eagles-irányító Donovan McNabb és a titanses Vince Young is sérülésekkel küzdött a Madden-borító utáni évben, és az akkor még fiatal és ígéretes Young NFL-karrierje is idő előtt ért véget, alig néhány évvel később. A címlapra kerülő védőjátékosok sem jártak jobban, hiszen mind Troy Polamalu (Pittsburgh Steelers), mind Ray Lewis (Baltimore Ravens) nem teljesített emlékezetesen a rákövetkező évben. Peyton Hillis running backre pedig már alig emlékezünk, noha a fiatal játékos élete szezonját játszotta a Cleveland Browns színeiben 2010-ben, ami a rákövetkező évben Madden-borítót ért. Hillis a rákövetkező négy évben összesen nem volt annyira produktív, mint a Madden-borító előtti szezonjában, és azóta már nem is játszik az NFL-ben.

Ezúttal is igen látványos lesz a Madden: