Toki Kukoc: Szerettem Kornéllal játszani

Egykori NBA-s csapattársai is megszólalnak majd a Sport TV Dávid Kornélról szóló, Kornél on Tour című dokumentumfilmjében. Toni Kukoc, Ben Wallace és a többiek méltatták a magyar játékost. A film premierjének dátuma is megvan: június 4-én lesz a Sport1-en.

Az eddigi egyetlen NBA-t is megjárt magyar kosárlabdázó, Dávid Kornél három évet játszott az NBA-ben a Chicago Bulls, a Cleveland Cavaliers, a Toronto Raptors és a Detroit Pistons csapatában, de edzőtáborban megfordult a Washington Wizards-nál és a Boston Celtics-nél is. Tengerentúli karrierje során nem akármilyen játékosokkal játszott együtt, és közülük többen is megszólalnak majd a Kornél on Tour című dokumentumfilmben. Chicagóban a háromszoros NBA-bajnok kanadai center, Bill Wennington volt honfitársunk legjobb barátja. A kétszeres bajnok, jelenleg szakkommentátorként dolgozó Brent Barry, illetve a Bulls jelenlegi mestere, Fred Hoiberg és az edzői stáb tagja, Randy Brown is szép emlékeket őriz róla. Detroitban a liga legjobb védőjének négyszer is megválasztott Ben Wallace volt az egyik húzóember, amikor Dávid Kornél a csapatnál játszott. A magyar közönség számára talán Toni Kukoc neve lehet a legismertebb, a horvát legenda vezethette be az NBA rejtelmeibe magyar csapattársát 1999-ben, amikor ők ketten alkották a Bulls európai légióját.

„Szerettem Kornéllal játszani, ő mindig játékra kész és vidám srác volt. Lelkes volt nagyon, és tette a dolgát, ha pályára lépett. Jó móka volt, és bevallom, örülnék, ha egy kicsit még jobban ismernénk egymást. Jó az, ha van valaki a csapatban, amilyen ő volt játékosként, aki tele van energiával, felszántja a parkettát, és labda nélkül is mozog. Mert úgy vélem, hogy manapság az probléma a kosárlabdában, hogy labda nélkül senki sem tör be vagy mozog anélkül, hogy tudná, meg fogja kapni a labdát. Kornél viszont ezt csinálta mindig, ha játszott. Betört akár tízszer egymásután, és 3-4 alkalommal biztosan megtaláltad" - mondja például a filmben Kukoc a chicagói United Centerben egykori csapattársáról.

További hasonló és emlékezetes sztorik is előkerülnek majd a dokumentumfilmben, amelyet a Sport1 férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntője után, június 4-én vetít először 20.30-as kezdéssel. A filmet készítő Szaniszló Csaba és Gallai László elkísérték Dávid Kornélt pályafutása fontos amerikai állomásaira. Meglátogatták többek kötött egykori otthonát Chicagóban és Detroitban, a Bulls legendás és jelenlegi edzőközpontját, a Bulls és a Pistons arénáját, illetve jelenlegi munkahelye, a Milwaukee Bucks vezetőit és létesítményeit is. Egyfajta roadmovie lett a filmből.

Kornél on Tour – dokumentumfilm Dávid Kornélról: június 4., vasárnap, 20.30; Sport1